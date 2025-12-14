De 5 beste Android-apps en -games van de week (#50 2025)

14 december 2025, 15:58
De 5 beste Android-apps en -games van de week (#50 2025)

Ruim oceaanafval op in je eigen bootje, ontdek de leukste stadswandelingen, leer alles over je telefoon en ga op avontuur met een schattige, blauwe hond.

Dit zijn de beste apps en games van week 50

Ook deze week zijn we natuurlijk op zoek gegaan naar interessante apps in de Google Play Store. We hebben weer wat leuke toevoegingen gevonden die we hieronder met je delen. Na het lezen van dit stuk nog wat tijd over? Vergeet dan niet om ook ons recent verschenen jaaroverzicht van apps en games bomvol absolute aanraders te checken!

1. Legsporer

Ben je op citytrip en heb je zin om de stad te voet te ontdekken? Zorg dat je Legsporer op je telefoon hebt staan. In deze app van Nederlandse makelij creëer je gemakkelijk je eigen routes, geheel op basis van je interesses, stemming en gewenste loopafstand.

Leuke toevoeging is dat je aan de hand van thema’s (als kunst, geschiedenis of natuur) routes kunt genereren die perfect bij jou passen. Zo is elke wandeling de moeite waard. En het mooiste? Je hebt voor de app geen account nodig en kunt direct aan de slag.

Self-Guided City Walks

Self-Guided City Walks

VanDevBerg

Gratis via Google Play

2. Spilled!

Opruimen zal niemands hobby zijn en al zeker niet als het smerige olie in de zee betreft. Maar, als je het in een game mag doen, verandert dat de zaak natuurlijk. In Spilled! ben jij verantwoordelijk voor het schoonhouden van de oceaan, een belangrijke taak.

Er zijn allerlei schattige dieren die je kunt redden terwijl je schoonmaakt en recyclet met je bootje. Ondertussen probeer je genoeg munten te verdienen om je bootje te kunnen upgraden voor nog meer resultaat. Spilled! is een kort (1 uurtje), maar vermakelijk spel.

Spilled!

Spilled!

Sound Games Inc

Gratis via Google Play

3. VTP: Pokémon Card Tracker

De echte rage rondom Pokémon ligt al even achter ons, maar toch zijn er nog genoeg verzamelaars van de kaarten. Zo is er een levendige ruilhandel op beurzen. Wie weet heb jij ook nog wel een stapeltje in een la liggen. Maar, hoe weet je dan hun waarde?

Daarvoor gebruik je VTP (ValueTrainerPro). Een handige app als je gaat ruilen met je vrienden of op een kaartenbeurs. Met de ingebouwde Trade Fairness Meter kun je direct berekenen of een ruil eerlijk is of niet. Zo daalt je collectie nooit in waarde.

VTP: Pokémon Card Tracker

VTP: Pokémon Card Tracker

Valuetrainerpro

Gratis via Google Play

4. Bluey’s Quest for The Gold Pen

Er zijn maar weinig hondjes zo schattig als Bluey. We kennen deze blauwe Australische veedrijvershond (dat is zijn ras) sinds het begin van de animatieserie in 2018. In 2023 kreeg Bluey zijn eigen spel op Android en nu is er eindelijk (bijna) een nieuw avontuur.

Je speelt het spel helaas pas in 2026, maar kunt je nu alvast registreren om er straks als eerste bij te zijn. Zoals de titel al verklapt, moet je op zoek naar de gouden pen. Onderweg ontdek je tal van schatten en los je puzzels op. Een spel voor het hele gezin.

Bluey's Quest for The Gold Pen

Bluey's Quest for The Gold Pen

Halfbrick Studios

Gratis via Google Play

5. Apparaatinfo: Systeem en CPU

Als je van alles over je eigen smartphone te weten wil komen, dan kun je natuurlijk in de telefooninstellingen duiken. Gelukkig kan het sneller, eenvoudiger en overzichtelijker met speciale apparaatapps. Eentje die we van harte kunnen aanraden, is Apparaatinfo.

Binnen no-time krijg je uitgebreide info over onder andere je besturingsyssteem, CPU, RAM, opslag, batterij, simkaart, camera, beeldscherm, apps en sensoren. De app heeft een waanzinnig goede score in de Play Store en maakt alle verwachtingen waar.

Apparaatinfo: Systeem- en CPU

Apparaatinfo: Systeem- en CPU

Yasiru Nayanajith

Gratis via Google Play

Games Reizen Amusement Tools Android Smartphones Android Tablets

