Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps in de Play Store. De meesten hoef je echter niet te proberen. In dit overzicht verzamelen we daarom alleen de beste Android-apps, updates en games van afgelopen week voor je.

1. Pixboy

De met meerdere awards bekroonde platformgame Pixboy heeft de overstap van de Nintendo Switch en pc naar Android gemaakt. In dit spel, dat gekenmerkt wordt door een retrovormgeving, ben je vooral bezig met klimmen en klauteren, het ontwijken van vijanden en het verzamelen van muntjes.

In Pixboy kruip je in de huid van een doorgedraaide wetenschapper die op zoek gaat naar de dieven van zijn krachtige toverdrank. Tijdens deze reis waan je je in maar liefst 4 werelden, ieder met zijn eigen thema en eigenaardigheden, en meer dan 40 levels. Pixboy is heel simpel van opzet, maar ontzettend verslavend.

→ Download Pixboy in de Google Play Store (tijdelijk 2,39 euro)

2. Reach: SOS

Zo luchtig en chaotisch als Pixboy is, zo serieus en rustig is Reach: SOS. In deze donkere, maar prachtig vormgegeven game help je een eenzame schaduw de wijde wereld intrekken. Of nou ja, wijde wereld: het spelt speelt zich vooral in nauwe kamers af. Je gaat op zoek naar de afzender die jou allerlei cryptische berichten stuurt. Om dit doel te bereiken moet je allerlei puzzels oplossen.

Zoals het een goede puzzelgame betaamt worden de raadsels in Reach: SOS steeds pittiger. Verder valt het spel vooral op dankzij de unieke vorm van besturing. Je moet je smartphone namelijk lichtelijk kantelen om het speelbare karakter, de schaduw, door kamers heen te loodsen.

→ Download Reach: SOS in de Play Store (gratis)

3. YouTube

YouTube heeft afgelopen week een kleinere make-over gekregen. De indeling is lichtelijk op de schop gegaan: de schakelaar voor het automatisch afspelen van video’s zit voortaan bijvoorbeeld bovenin het scherm. Ook de bedieningsknoppen, waarmee je filmpjes bijvoorbeeld pauzeert, hebben een ander likje verf gekregen.

Verder zijn ook de hoofdstukken verbeterd. Met deze functie kun je in video’s direct naar bepaalde onderdelen van de video gaan. In eerste instantie zag je boven de videospeler in welk hoofdstuk je zat, maar voortaan is er ook een overzichtelijke lijstweergave. Tot slot kun je video’s voortaan op volledig scherm afspelen door het filmpje omhoog te vegen.

→ Download YouTube in de Play Store (gratis)

4. NRC Audio

NRC heeft een podcast-app gelanceerd. In NRC Audio vind je niet alleen door de krant gemaakte audiojournalistiek, maar ook podcasts van individuele makers, experimentele collectieven en andere media. De NRC-app probeert zich van andere podcast-apps te onderscheiden door te cureren: alleen shows die echt de moeite waard zijn worden in de catalogus opgenomen.

Om de lancering te vieren heeft de redactie van NRC afgelopen maanden aan meerdere nieuws shows gewerkt, waaronder een podcast over de Amerikaanse verkiezingen. Ook trekt de kwaliteitskrant haar eigen medewerkers van stal. Marcel van Roosmalen spreekt bijvoorbeeld zijn eigen columns in. Tot 1 januari 2021 is de app gratis: daarna kunnen alleen NRC-abonnees luisteren.

→ Download NRC Audio in de Play Store (gratis)