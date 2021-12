De 4 beste Android-apps en games van de week (editie #48 2021)

Sneller leren lezen, mensen naar de hel of de hemel sturen en heerlijk rustig puzzelen. Dat en meer in dit wekelijkse overzicht van de beste Android-apps en games.

1. Wallpaper Engine

Er staan meer dan genoeg wallpaper-apps in de Google Play Store, maar debutant Wallpaper Engine is wel een hele bijzondere. Deze app maakt het namelijk heel simpel om je eigen telefoonachtergrond te maken. Hiervoor gebruik je een eigen foto, gif-animatie of video als basis. Vervolgens kun je deze met Wallpaper Engine helemaal op maat maken.

Wallpaper Engine is al langer beschikbaar voor Windows-computers, maar maakte afgelopen week de overstap naar Android. Extra tof is dat de app in verbinding staat met je pc. Hierdoor kun je bijvoorbeeld wallpapers overzetten. Ook handig: je kunt je achtergronden een afspeelvolgorde meegeven. Op die manier heb je om de zoveel tijd een nieuwe wallpaper.

Wallpaper Engine Wallpaper Engine Team 8,8 (3.937 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Rob Riches

Rob Riches is een isometrische puzzelgame die er prachtig uitziet. In dit spel reis je af naar mysterieuze grotten waarin, naar het schijnt, grote geldschatten te vinden zijn. Aan jou de taak om de muntstukken te vinden. Dat doe je door je hersenen flink te laten kraken. In het begin zijn de puzzels makkelijk, maar ze worden al snel pittiger.

De raadsels los je op door bijvoorbeeld op een tactisch moment op een bepaald plateau te gaan staan, of door een doos van A naar B te verplaatsen. Rob Riches is vooral leuk voor puzzelliefhebbers en kost 4,49 euro. Dat is een fors bedrag, maar je hebt dan gelukkig geen last van advertenties.

Rob Riches Megapop Games € 3,99 via Google Play via Google Play

3. Speed Read

Hoe snel lees jij? Een gemiddeld mens zit op ongeveer 150 woorden per minuut, maar grote kans dat jij er iets boven of onder zit. Hoe dan ook, net als dat je ooit überhaupt hebt leren lezen, kun je ook je snelheid opkrikken. Dat doe je bijvoorbeeld met Speed Read.

Deze app verscheen afgelopen week in de Play Store en is momenteel in vroege toegang. Dit betekent dat de ontwikkeling nog niet helemaal af is. Tijdens het testen kwamen we echter geen problemen tegen. Speed Read schotelt je artikel voor die je vervolgens in een tempo van tussen de 100 en 500 woorden per minuut moet lezen. Uiteraard is het de bedoeling om steeds een stapje sneller te gaan.

Speed Read Blue Moon Records Gratis via Google Play via Google Play

4. Peace, Death! 2

Het moet je ding zijn, maar voor de liefhebber is Peace, Death! 2 echt smullen geblazen. In deze opvolger van het populaire origineel beslis je wederom over het lot van (soms onschuldige) slachtoffers. Als magere hein mag jij beslissen of ze naar de hemel, hel of het vagevuur gaan.

Maar, hoe doe je dit? Door op de voortekenen en hints te letten, natuurlijk! In het begin voelt dit een beetje onwennig aan, maar je krijgt het waarschijnlijk al snel onder de knie. Het belangrijkst is dat je de goede keuze maakt en dus niet iemand naar de hel stuurt, wanneer die eigenlijk naar de hemel had gemoeten.

Peace, Death! 2 AZAMATIKA € 2,49 via Google Play via Google Play

