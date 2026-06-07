Breek het ijs met deze party-app (Android-apps en -games week 23)

Zorg dat jouw online meetings altijd leuk worden, maak van je telefoon een multitool en speel een bijzonder spel met je stem. Dit is ons weekoverzicht.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn de beste apps en games van week 23

Benieuwd welke apps deze week op onze radar zijn gekomen en welke nieuwe games zijn uitgebracht? Dan heb je geluk, want in dit weekoverzicht zetten we er weer vijf voor je op een rijtje. Je vindt ze als vanouds weer allemaal terug in de Google Play Store.

1. CloserCards

We trappen af met een party-app genaamd CloserCards. Deze kun je gebruiken om online meetings minder ongemakkelijk en veel leuker te maken. De app bevat onder andere klassiekers als ‘Never Have I Ever’, ‘Truth or Dare’ en ‘Would You Rather’.

Ook zijn er allerlei interactieve kaartspelletjes om te ontdekken, ideaal voor op feestjes, weekendjes weg, roadtrips of andere events met je vrienden. Of juist met mensen die je wat minder goed kent. Gegarandeerd zitten er genoeg ijsbrekers in deze nieuwe app!

Closer card—Deep Questions CloserLabs Gratis via Google Play via Google Play

2. Dice Target

Dice Target is een overzichtelijk, maar uitdagend puzzelspel met getallen. Je krijgt een aantal dobbelstenen en moet met de ogen een rekensom maken. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen; alles is toegestaan om exact bij het antwoord te komen.

De kracht van Dice Target zit ‘m in de eenvoud. Je hebt een dagelijkse rekenpuzzel, voert de druk op met een speciale tijdmodus of oefent op je gemak zonder stress. Daarnaast zijn er duels mogelijk tegen je vrienden. Ben jij een mathematisch genie?

Dice Target - Math Puzzle Target Labs Gratis via Google Play via Google Play

3. Essential Shortcuts

Wij zijn enorm fan van alles-in-één-apps. In eerdere weekoverzichten benoemden we al Omnitools en Tooliz. Essential Shortcuts is er ook zo eentje, maar dan nóg meer gericht op snelheid en efficiëntie. De app werkt als een soort launcher met snelkoppelingen.

De app heeft op het moment van schrijven 26 tools om echt alles uit jouw Android-toestel te halen. Van rekenmachines en teksthulpjes tot generatoren en conversietools. Laten worden er nog meer toegevoegd. Voor de meeste tools is geen internet nodig.

Essential Shortcuts Rajas Berde Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Pitch Pilot

Bijna alle apps in onze overzichten zijn gratis te downloaden. Alleen als we enthousiast zijn, maken we een uitzondering. Pitch Pilot is er zo eentje. Voor zo´n vier euro heb je een geinig en nog verrassend uitgebreid spel te pakken dat je speelt met je eigen stem.

Door een hoge noot te zingen, gaat een bal omhoog. Switch naar een lage noot om het balletje te laten zakken. Er zijn allerlei uitdagingen om te spelen, maar telkens met hetzelfde idee: de juiste toonhoogte vinden. Een leuke game en gehoortraining in één.

PitchPilot str0kes € 3,59 via Google Play via Google Play

5. TaskLoco Lite

TaskLoco Lite is een productiviteitsapp waarmee je de bekende gele post-its in digitale vorm gaat plakken. Je categoriseert ieder briefje als notitie, taak of agenda-item, eventueel met deadline. Zo houd je overzicht en vergeet je hopelijk nooit meer iets.

Regelmatig komen er nieuwe functies in de app. Zo kun je sinds kort iedere YouTube-link (maar ook links naar nieuwsartikelen en afbeeldingen) naar TaskLoco plakken. Hier wordt dan automatisch een notitie van gemaakt met titel, preview en ingesloten media.

TaskLoco Lite – Sticky Notes Specusoft LLC Gratis via Google Play via Google Play

Ontdek meer Android-apps en -games: