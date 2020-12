Er komen continu nieuwe apps bij in de Play Store. De meesten zijn het proberen echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games voor je.

1. Clusterduck

Clusterduck is een bizarre, maar vermakelijke game die compleet draait om laten broeien van eenden. Wat de game bizar maakt is het feit dat de eenden met elkaar muteren, met allerlei vreemde combinaties tot gevolg. Op een gegeven moment zie je bijvoorbeeld eenden rondlopen waarbij het hoofd is vervangen door een zwaard, of een eend met hoeven als vleugels.

Je hebt echter maar een beperkte hoeveelheid ruimte voor al je harige vrienden en dus moet je sommige eenden van de hand doen. Dat doe je door ze in een mysterieus gat te gooien. Naarmate je verder in het spel raakt kom je erachter wat er precies in die tunnel gebeurt. Clusterduck is een gratis game en voor 0,99 euro kun je de advertenties afkopen.

2. Google Maps

Google Maps heeft afgelopen week een forse update gekregen. De grootste vernieuwing is de toevoeging van een tijdlijn. Deze wordt gevuld door lokale gidsen, restaurants en lokale nieuwtjes. Je leest bijvoorbeeld over de opening van een nieuwe bakkerij of ziet een aanbieding van een restaurant voorbijkomen.

Daarover gesproken. sinds afgelopen week kun je in Google Maps met bedrijven chatten. Op die manier kun je bijvoorbeeld direct vragen of bepaalde aanbiedingen nog geldig zijn. Verder is de kaartinformatie van Google Maps preciezer geworden en zie je bijvoorbeeld oversteekplaatsen en rijrichtingen op de kaart.

3. The Complex

Een interactieve film: zo kunnen we The Complex het best omschrijven. In de afgelopen week verschenen sciencefiction-game volg je twee wetenschappers die in de nasleep van een biochemische aanval vastzitten in een Londens laboratorium. Niet alleen zitten de slimme koppen vast, ook de hoeveelheid lucht begint op te raken.

Aan jou de taak om hen naar veiligheid te brengen. Dat doe je door keuzes te maken. Je wordt steeds gevraagd om aan te geven wat de hoofdpersonages zouden moeten doen. Deze keuzes hebben vervolgens weer effect op het verdere verloop van de game. Uiteindelijk kun je zo zelf bepalen wat voor einde de game heeft.

4. Startup Panic

Heb je altijd al je eigen bedrijf willen beginnen? In Startup Panic kruip je in de rol van ‘founder’, oftewel een oprichter van een bedrijf in de techwereld. Het spel begint, hoe kan het ook anders, op je zolderkamer, maar wanneer de zaken goed gaan krijg je de mogelijkheid om steeds grotere kantoren te betrekken.

Startup Panic is een simulatiegame. Je houdt je dus bezig met alle taken die horen bij het leven van een startup-directeur. Van het juiste personeel aannemen, bepalen welke projecten prioriteit genieten tot aan op het geld letten: je bent er maar druk mee. De game valt vooral op dankzij de eigenaardige humor. Je krijgt bijvoorbeeld te maken met hackers en moet op dat moment beslissen hoe je daarmee omgaat.