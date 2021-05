To do: Dit zijn de 5 beste takenlijst-apps voor Android

Heb je moeite om al je taken bij te houden? Dan is een takenlijst-app onmisbaar op je smartphone. Wij zetten de beste takenlijst-apps voor Android op een rij.

Beste takenlijst-apps voor Android

Een takenlijst-app is onmisbaar op je smartphone. In deze app zet je al je afspraken en taken die je nog moet doen. Bijvoorbeeld je planten water geven, de vuilnis buiten zetten, je pillen innemen en veel meer. Dat is nodig, omdat je op die manier het allemaal niet meer hoeft te onthouden. Dat creëert een hoop ruimte en rust in je hoofd. Zolang het in je favoriete takenlijst-app staat vergeet je het nooit.

In essentie kunnen alle apps in dit lijstje hetzelfde: je voegt taken toe en je vinkt ze af. Tevens kunnen alle applicaties die we hieronder bespreken in het Nederlands worden gebruikt. Toch zijn er ook duidelijke verschillen.

1. Todoist

Het is lastig een betere en uitgebreidere takenlijst-app te vinden dan Todoist. De app barst van de functies, zonder dat je voor simpele lijstjes het overzicht verliest. Vooral handig is dat de app begrijpt wat je typt. Schrijf je bijvoorbeeld ‘overmorgen de vuilnis buiten zetten’, dan maakt de app een taak aan voor over twee dagen zonder dat je een specifieke datum hoeft in te vullen.

De app kan tevens goed samenwerken met allerlei andere diensten, zoals Google Agenda en Slack. Ook is er een karmasysteem aanwezig dat via een grafiek laat zien hoe goed je bezig bent.

Todoist heeft alleen wel een groot nadeel. De gratis versie is namelijk behoorlijk uitgekleed. Wil je van alle mogelijkheden gebruikmaken, dan betaal je een maandelijks abonnement. Alleen dan kun je meer projecten aanmaken, meer herinneringen instellen en meer filters kiezen. Ook worden je gegevens dan automatisch geback-upt.

Todoist Pro kost 4 euro per maand of 36 euro per jaar.

Todoist: To-Do List, Tasks & Reminders Doist 9,2 (223.822 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Any.do

Ook Any.do is een bijzonder complete taken-app. De taken worden onverdeeld in ‘vandaag’, ‘morgen’, ‘aankomend’ en ‘ooit’. Handig is de mogelijkheid om je dag te plannen. Dan bekijk je alle taken die klaarstaan en bepaal je wat je vandaag doet en wat er ook later kan. De app kan tevens synchroniseren met Google Agenda, zodat alles bij elkaar komt. En als jij je boodschappenlijstje in de app bijhoudt, wordt die automatisch gesorteerd per afdeling in de supermarkt.

Ook Any.do heeft een premiumversie. Daarmee krijg je WhatsApp-herinneringen, een onbeperkte planner, kleurentags en herinneringen op basis van locatie. Deze premiumversie kun je zeven dagen gratis proberen. Of je gebruikt gewoon de gratis versie van de app.

Any.do Premium kost 20,28 euro per jaar.

Any.do - To do list, planner & calendar Any.do To-do list & Calendar 8,8 (373.237 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Microsoft To Do

Waarschijnlijk heb je wel eens van de app Wunderlist gehoord. Dat was lang een populaire takenlijst-app. Microsoft heeft het team achter Wunderlist overgenomen en de dienst vervolgens gesloten. Jammer, maar gelukkig zijn functies van Wunderlist inmiddels opgenomen in Microsoft eigen takenlijst-app: To Do.

Het resultaat is een fijne, minimalistische app. In ‘Mijn dag’ zie je wat er vandaag moet gebeuren. Geef taken een ster, zodat ze in het lijstje ‘belangrijk’ belanden. Handig is dat de app je ook makkelijk laat samenwerken met anderen. Zo kunnen familieleden of collega’s taken aan jou toewijzen. Die worden in een apart menuutje geplaatst, zodat je eigen taken niet worden overspoeld.

Een nadeel is wel dat je een Microsoft-account nodig hebt om de app te gebruiken, maar verder is de app helemaal gratis.

Microsoft To Do: List, Task & Reminder Microsoft Corporation 9 (163.564 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. ToDo-lijst

De app ToDo-lijst valt direct op door de blauwe kleur. Terwijl andere apps vaak verschillende thema’s aanbieden om de app een andere kleur te geven, doet ToDo-app het anders door alles blauw te maken. Je moet er van houden. Wat daarnaast opvalt is dat je geen account hoeft te maken en dus niet hoeft in te loggen om gebruik te maken van de app. Het nadeel daarvan is dat je geen backup hebt.

De enige betaling die je kunt doen is om de advertenties te verwijderen. Heb je een Google Play Pass-abonnement, dan kun je zelfs de app reclamevrij gebruiken zonder extra te betalen. Verder is het gewoon een simpele, doeltreffende takenlijst-app.

To Do List Splend Apps 9,6 (482.273 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Google Taken

Uiteraard heeft Google ook een eigen takenlijst-app: Taken. Het is een simpele app die niet uitbarst van de mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld verschillende lijstjes met taken maken, maar taken geen prioriteit geven. Als je Google Agenda gebruikt, is het wel mogelijk om de taken direct aan je agenda toe te voegen.

Google loopt duidelijk een beetje achter op de rest, maar als je een hele simpele taken-app zoekt dan is Google Taken heel fijn. Wil je graag bij Google blijven en iets meer opties hebben, dan is Google Keep ook een goede optie.

Google Tasks: Any Task, Any Goal. Get Things Done Google LLC 9 (159.002 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

