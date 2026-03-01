Mis deze Android-apps en -games niet! (weekoverzicht #9 2026)

Een waterpas op je smartphone, jouw persoonlijke piano- en keyboardtrainer, een handige tool voor een gemist telefoontje en twee gloednieuwe games.

Dit zijn de beste apps en games van week 9

We hebben de overgang gemaakt van februari naar maart en zo rolt 2026 lekker verder. Jouw vaste prik op zondag is ons appoverzicht met vijf nieuwe gratis apps om jouw leven gemakkelijker én leuker te maken. Je vindt ze natuurlijk in de Google Play Store.

1. What’s SMS

Telefoontje gemist of word je gebeld door een nummer dat niet in je contacten staat, en wil je na het gesprek nog even kort wat sturen? Dan heb je waarschijnlijk geen zin om het contact ook nog in je telefoon te zetten. What’s SMS heeft de oplossing voor jou!

Met deze app stuur je via WhatsApp, Signal of Telegram automatisch een vooraf opgesteld bericht, bijvoorbeeld dat je even geen tijd hebt. Zoals de app-makers zeggen: ”geen nummers opslaan, geen rommel in je contactenlijst en geen sms-kosten”.

What's SMS - Quick WApp! ESO TECH Gratis via Google Play via Google Play

2. Ponchorado

Een spel dat je terugwerpt naar het Wilde Westen en boeit door zijn prachtig getekende stijl. Dat is Ponchorado in een notendop. Zoals je verwacht, vliegen de kogels je om de oren. Je speelt de vergeten stuntman Poncho en moet zien te overleven in alle chaos.

Ponchorado valt op door het gebrek aan kleur van de personages, maar de vele actie maakt dat ruimschoots goed. Schiet jezelf een weg langs allerlei komische vijanden en ga voor ultieme roem: beroemd worden. Een spel vol met humor, dat een kans verdient.

Ponchorado SEAL.GAMES Gratis via Google Play via Google Play

3. Instrumentaly: Piano Practice

Wil jij oefenen op een piano of keyboard, maar heb je geen idee waar te beginnen? Kies voor de nieuwe app Instrumentaly als de slimste aanpak op jouw muzikale reis. De app komt met oefeningen en met willekeurige akkoorden en noten die jij moet naspelen.

Het idee is dat je zo je geheugen traint en je vingers steeds meer gaan wennen aan de verschillende posities. Instrumentaly luistert met je mee en geeft nuttige feedback aan beginners en gevorderden. De app is nog in ontwikkeling en jij kunt ‘m nu gaan testen.

instrumentaly: Piano Practice nunogoms Gratis via Google Play via Google Play

4. Rocket Slingshot

Deze splinternieuwe game brengt je in hogere sferen: tot ver buiten de dampkring. In het donkere heelal moet je met precieze manoeuvres gestrande astronauten redden. Dat doe je door met behulp van de zwaartekracht je raket rond planeten te slingeren.

Gebruik je beperkte brandstof verstandig om te sturen en je raket voort te stuwen naar het portaal. Pas alleen wel op voor zwarte gaten. Er zijn dertig uitdagende levels en er is ook een trainingsmodus. Bereik perfectie en scoor elk level de volle drie sterren.

Rocket Slingshot: Gravity Sim Rocket Slingshot Dev Gratis via Google Play via Google Play

5. Next Level

Ben jij een doe-het-zelver die bijvoorbeeld weleens een fotolijstje ophangt? Dan komt een waterpas altijd van pas. Download de app Next Level voor een zeer nauwkeurige waterpas, gewoon op je Android! De app maakt gebruik van AR (Augmented reality).

Met de stabiele vergrendelingsfunctie kun je je scherm aflezen op moeilijk bereikbare plaatsen. Je haalt gewoon je toestel weg en leest dan rustig de meting af. De app geeft audiofeedback om de perfecte waterpas te vinden, terwijl jij je ogen op je klus houdt.

Next Level - Bubble Level zb134 Gratis via Google Play via Google Play

