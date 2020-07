Met Google Agenda kun je gemakkelijk al je afspraken bijhouden. Met deze handige tips haal je alles uit de kalender-app.



Handige Google Agenda-tips

Er staan meer dan genoeg agenda-apps in de Play Store, maar Google Agenda blijft onze favoriet. Zelfs wanneer je het programma dagelijks gebruikt, leer je misschien iets nieuws met deze tips.

Inhoudsopgave Google Agenda-tips:

1. Een nieuwe Google Agenda toevoegen

Vind je het fijn om meerdere agenda’s te hebben, bijvoorbeeld eentje voor je werk en eentje voor privéafspraken? In Google Agenda kun je al deze kalenders in één overzicht krijgen. Een Google Agenda toevoegen doe je zo:

Open Google Agenda op je computer (en log eventueel in met je Google-account); Klik aan de linkerkant van het scherm boven ‘Andere agenda’s’ op het plusje; Kies voor ‘Nieuwe agenda maken’ en voeg een handige naam en omschrijving toe.

Het is niet mogelijk om op je smartphone een agenda toe te voegen.

2. Voeg een school- of werkagenda toe

Heb je al een agenda van school of werk, maar staat deze nog niet in Google Agenda? Dan is de kans groot dat je deze afspraken kunt koppelen:

Open Google Agenda op je computer (en log eventueel in met je Google-account); Tik op het plus-icoon naast het kopje ‘Andere agenda’s’ aan de linkerkant van het scherm; Kies voor ‘Importeren’ wanneer je de afspraken als zogeheten ics- of csv-bestand op je computer hebt staan, of ‘Via URL’ wanneer je een internetadres (beginnend met www) hebt om te koppelen. Dit is het geval bij veel schoolkalenders; Zoek het kalenderbestand op je computer of voer het internetadres in en als het goed is, zie je de hoorcolleges of werkafspraken in je agenda verschijnen.





3. Google agenda delen

Is het handig voor vrienden of je partner om te kunnen zien wanneer jij tijd hebt? Of wil je graag een gezamenlijke planning voor het hele gezin maken? Dan moet je je Google Agenda delen. Iemand anders kan dan jouw afspraken inzien en zelf nieuwe activiteiten inplannen. Een Google Agenda delen doe je zo:

Open Google Agenda op je computer; Houd je muis op de agenda die je wil delen en tik op de drie stipjes die tevoorschijn komen; Selecteer ‘Instellingen en delen’ en vul de e-mailadressen van de personen die jouw agenda in mogen zien in; Klaar? Druk op ‘Verzenden’.

Je kunt zoveel mogelijk agenda’s delen als je zelf wil. Sommige koppels kiezen er bijvoorbeeld voor om zo een gezamenlijke agenda aan te maken waarin ze avondjes uit plannen. Ook is een gezamenlijke agenda handig voor gezinnen die de huishoudelijke taken onderling verdelen.

4. Google Assistent en Google Agenda

Dankzij “Hey Google, goedemorgen” praat de Google Assistent je iedere ochtend bij met wat er vandaag op de planning staat. Standaard gebruikt het stemhulpje hiervoor de hoofdagenda. Wil je ook horen wat er op de gezamenlijke planning staat? Volg dan deze aanwijzingen:

Open de Google Assistent-app op je Android-telefoon; Tik op het kompas rechtsonder; Klik op jouw account-icoon rechtsboven en selecteer ‘Instellingen’; Tik op het tabblad ‘Diensten’ en kies ‘Agenda’; Zet een vinkje bij de agenda’s die je wil toevoegen.





5. Altijd en overal op de hoogte: Google Agenda synchroniseren

Een agenda is natuurlijk pas echt waardevol wanneer je overal en altijd je afspraken in kunt zien, ook op je smartphone. De meest voor de hand liggende oplossing is de Google Agenda-app uit de Play Store of App Store downloaden.

Ben je een iPhone-gebruiker en hecht je veel waarde aan de Apple Agenda? Ook dan kun je afspraken uit Google Agenda in jouw kalender bekijken, maar je moet er wel iets meer moeite voor doen:

Open Apple Agenda op je pc of Mac; Klik linksboven op ‘Agenda’ en dan ‘Voorkeuren’; Selecteer het tabblad ‘Accounts’ en klik op ‘Voeg toe’ of het plus-icoon; Kies ‘Google’, klik op ‘Ga door’ en volg de aanwijzingen op het scherm om je Google-account toe te voegen.





6. Google Agenda synchroniseren lukt niet?

Synchroniseert Google Agenda niet? Controleer dan of de agenda die je wil delen wel zichtbaar is. Open hiervoor de Google Agenda-app op je smartphone, tik linksboven op de drie streepjes en zorg dat het vakje links van de agendanaam is aangevinkt.

Als alleen de rand van het vakje gekleurd is, tik je er nogmaals op om hem helemaal in te kleuren. De agenda is nu zichtbaar op al je apparaten. Gebruik je ‘Delegeren’ in Apple Agenda? Schakel deze functie dan uit, anders kan de Google Agenda niet synchroniseren.

Open Apple Agenda op je pc of Mac; Klik linksboven op ‘Agenda’ en dan ‘Voorkeuren’; Selecteer ‘Accounts’, ‘Delegeren’ en verwijder alle vinkjes.

Meer tips voor Google Agenda

Wil je nog meer uit de kalender-app halen? Check dan ons overzicht met de beste Google Agenda-functies. Ook kun je makkelijk een alternatief tijdstip voorstellen. Handig wanneer je vaak vergaderingen inplant of een feestje geeft.

