Dit zijn de 5 beste voetbalgames voor je smartphone of tablet

Het EK Voetbal staat voor de deur! Hartstikke leuk natuurlijk, maar misschien trap je liever zelf tegen een (virtueel) balletje. We zetten daarom de beste voetbalgames voor je smartphone of tablet op een rij.

Dit zijn de beste voetbalgames

Oranje maakt zich op voor het EK. Gaat het daardoor kriebelen om zelf weer eens een voetbalgame te spelen? Dat komt goed uit! Dit zijn de beste voetbalgames voor je smartphone of tablet in de Play Store. Ook leuk: met deze apps kun je het speelschema voor EURO 2020 volgen, of maak een eigen EK-poule.

1. FIFA Voetbal

De bekendste en meest gespeelde voetbalgame voor je smartphone is natuurlijk FIFA Voetbal. Of het ook de beste is durven we niet te zeggen, maar hij biedt in ieder geval vele uurtjes speelplezier. De graphics zien er uitstekend uit en je kunt kiezen uit alle bekende teams en spelers. Zo doe je mee aan de UEFA Champions League of Europa League.

Tof is dat je competities kunt spelen tegen je vrienden. Daarnaast waan je je een echte scout, want het is mogelijk om een lokaal talentje om te toveren tot wereldwijde superster. Je kunt FIFA Voetbal gratis spelen, maar er zijn wel (heel veel) in-app aankopen aanwezig. Als je niet oppast, kan dat aardig in de papieren lopen.

FIFA Soccer ELECTRONIC ARTS 8,4 (7.470.345 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Wedstrijden spelen is leuk, maar misschien vind je het managen van een team wel interessanter? Dan is Football Manager 2021 Mobile één van de beste voetbalgames voor jou. Je stelt selecties samen en bedenkt tactieken die het grote succes moeten opleveren. Er zijn 60 competities beschikbaar uit 24 landen.

Het mentale aspect is erg belangrijk in Football Manager 2021 Mobile. Je moet ontdekken wat je spelers motiveert en hoe je ze beter samen laat spelen. Daarnaast ontwikkel je talenten zodat ze op een dag kunnen schitteren op het veld. Als de wedstrijd eenmaal begint, bekijk je vanuit de dug-out of jouw tactiek de juiste was.

Football Manager 2021 Mobile SEGA 8,2 (13.197 reviews) € 9,99 via Google Play via Google Play

3. Final Kick 2020

Laten we eerlijk zijn: er is weinig leuker dan het nemen van penalty’s. Bij Final Kick 2020 hoef je niet eerst ellenlange wedstrijden te spelen in de hoop op een gelijkspel. Je gaat direct aan de slag met strafschoppen. Die kun je overigens niet alleen nemen, maar ook proberen tegen te houden als keeper.

De besturing lijkt op het eerste gezicht simpel. Je trekt een lijn voor het pad dat de bal moet volgen. Daarbij dien je echter rekening te houden met verschillende factoren. Hoe sneller je de lijn trekt, hoe harder het schot. Bovendien kun je de bal ook effect meegeven. Wees vooral niet ontmoedigd als je de eerste paar keer een cornervlag raakt.

Final kick 2020 Best Online football penalty game Ivanovich Games 8,6 (765.081 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Ben je fan van Ronaldo of geef je toch de voorkeur aan Messi? In eFootball PES 2021 kies je uit de grootste spelers van Europa en kom je uit in belangrijke competities. Je speelt online tegen andere voetbalfanaten. Als je eenmaal voldoende getraind hebt, kun je zelfs de beste spelers ter wereld uitdagen!

eFootball PES 2021 wordt gezien als de grootste concurrent voor FIFA Voetbal. De graphics zijn erg fraai en de besturing werkt uitstekend. Erg leuk is dat je iconische momenten uit de carrière van bekende spelers kunt nadoen. Zo scoor je dus zelf de goals die je ooit op televisie zag.

eFootball PES 2021 KONAMI 8,6 (6.660.542 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Rumble Stars

Dit is misschien niet één van de beste voetbalgames als je van een realistisch potje ballen houdt. Toch is Rumble Stars wél erg leuk. Je speelt met dieren als panda’s, krokodillen en tijgers, wat genoeg zegt over de intenties van deze game. Er zijn talloze mogelijkheden om je ‘spelers’ aan te passen en je neemt het online op tegen andere fanaten.

De nadruk ligt in Rumble Stars op kleurrijke graphics en absurde goals, maar toch zijn er ook competities waar je met je club aan mee kunt doen. Kijk je liever naar voetbal en krijg je na het EK last van afkickverschijnselen? In de game kun je ook als toeschouwer aanwezig zijn tijdens wedstrijden van de beste spelers.