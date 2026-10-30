Oude telefoon over? Maak er een dashcam van met deze gratis app

We kunnen ons voorstellen dat de meeste mensen nog ergens in huis een oude smartphone hebben liggen. Stof ‘m af en laad ‘m op, want met de app Droid Dashcam wordt je oude toestel wél nuttig.

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Droid Dashcam geeft je smartphone tweede leven

Als jij nog een oude telefoon hebt die je momenteel niet gebruikt én je hebt nog geen dashcam in je auto: let dan goed op. Met de app Droid Dashcam transformeer je een (oude) Android-telefoon in een dashcam. Daar zitten wat haken en ogen aan, maar daarover later meer.

Het idee is simpel: Droid Dashcam gebruikt de camera van je telefoon voor doorlopende video-opnames. Aan deze beelden kan de app interessante gegevens toevoegen. Denk aan de tijd, locatie, rijsnelheid en gps-coördinaten. Dat is handig om routes te reconstrueren en vast te stellen op welk moment een bepaalde gebeurtenis plaatsvond.

Het opnemen van het verkeer en de omgeving voor je auto kan ook op de achtergrond plaatsvinden. Hierdoor kun je het scherm tijdens het filmen uitschakelen of het juist gebruiken voor andere apps (die uiteraard geen toegang tot de camera nodig hebben). Houd je ogen wel altijd op de weg gericht en zorg dat de telefoon je niet afleidt.

Drie handige functies

Droid Dashcam zit vol interessante functies. Open de instellingen met het tandwieltje onderin beeld en bekijk goed wat er allemaal mogelijk is. Dit doe je uiteraard vóór vertrek zodat je je handen aan het stuur kunt houden. Dit zijn enkele handige functies.

Limiet voor opslagruimte

Om te zorgen dat je telefoon niet binnen de kortste keren overvol raakt, stel je in hoeveel opslagruimte er voor video’s gebruikt mag worden. Wanneer de limiet wordt bereikt, begint de app de oudste opnames te verwijderen om plaats te maken voor nieuwe opnames. Deze functie heet ‘loop-opname’.

Veiligstelling beelden bij ongeluk

Handig is de functie waarbij belangrijke video’s worden vergrendeld, zodat de app ze niet automatisch verwijdert bij een botsing of andere krachtige schok. De app gebruikt hiervoor de bewegingssensor van de telefoon. Deze functie heet ‘G-sensor’.

Automatische opname bij aansluiting

De opname kan ook zo worden ingesteld dat deze automatisch start. Bijvoorbeeld wanneer de telefoon wordt aangesloten op de stroombron van de auto, op een bluetooth-apparaat of bij het openen van de app. Het ligt aan jouw versie van de app welke opties precies ondersteund worden.

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Veiligheid, privacy en risico’s

Volgens de ontwikkelaar van de app worden de video’s niet op de eigen servers van de app opgeslagen, maar blijven de opnames bewaard op een opslaglocatie naar keuze. Dat eerste kunnen we niet controleren, maar dat tweede klopt: na installatie van Droid Dashcam moet je een locatie opgeven.

Het kan slim zijn om een nieuwe map aan te maken om alle beelden op één centrale plek te verzamelen. Daarnaast moet je de app een aantal machtigingen (camera, gps en microfoon) verlenen voor een correcte werking.

Let op: hoewel beelden volgens de appmakers dus niet in een cloud worden bewaard, maakt de app wel gebruik van een internetverbinding, onder andere voor advertenties, analyse en het verwerken van locatiegegevens.

Iets anders om rekening mee te houden, is de temperatuur. Het continu opnemen van video vraagt veel van de batterij en kan het toestel sterk doen opwarmen. Dit is in het bijzonder een risico bij oudere telefoons, vooral als minder efficiënte koeling hebben en daardoor dus gevoeliger zijn voor hitte. Ook als de telefoon in direct en fel zonlicht geplaatst is, ligt oververhitting op de loer.

Dit zegt de Nederlandse (verkeers)wet

In Nederland mag je in principe een telefoon of ander apparaat dat als camera dienstdoet in je auto plaatsen en als dashcam gebruiken. Wel zijn er enkele zaken om op te letten:

Handsfree → wellicht een open deur, maar je mag je telefoon tijdens het rijden niet vasthouden. Gebruik daarom altijd een geschikte houder en bedien het toestel niet achter het stuur;

wellicht een open deur, maar je mag je telefoon tijdens het rijden niet vasthouden. Gebruik daarom altijd een geschikte houder en bedien het toestel niet achter het stuur; Plaatsing → bevestig je smartphone zo dat deze je zicht op de weg niet belemmert;

bevestig je smartphone zo dat deze je zicht op de weg niet belemmert; Privacy → dashcambeelden waarop mensen of kentekens herkenbaar zijn, kunnen persoonsgegevens bevatten. Het opnemen, bewaren en vooral publiceren van zulke beelden kan onder de privacywetgeving vallen. Of en welke regels van toepassing zijn, hangt onder meer af van het gebruik en de omstandigheden.

dashcambeelden waarop mensen of kentekens herkenbaar zijn, kunnen persoonsgegevens bevatten. Het opnemen, bewaren en vooral publiceren van zulke beelden kan onder de privacywetgeving vallen. Of en welke regels van toepassing zijn, hangt onder meer af van het gebruik en de omstandigheden. Bewijs → dashcambeelden kunnen helpen om de toedracht van een ongeval vast te stellen. Of ze in een rechtszaak als bewijs worden toegelaten en welk gewicht eraan wordt toegekend, hangt af van de omstandigheden en het oordeel van de rechter.

Droid Dashcam is beschikbaar in de Google Play Store, waar de app al ruim één miljoen keer is gedownload. De app werkt vanaf Android 6 en wordt regelmatig geüpdatet.

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