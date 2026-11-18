Naast de game zelf heb je ook deze GTA 6-apps op je smartphone nodig om extra van de nieuwe game te genieten. Tijd voor een overzicht!

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Deze GTA VI apps heb je nodig

We hebben er lang op moeten wachten, maar vanaf 19 november kunnen we eindelijk Grand Theft Auto VI spelen. Toen GTA V in 2013 uitkwam, was de beste smartphone van dat jaar de waanzinnige Nexus 5 van Google, draaiende op Android 4.4 KitKat. Dat waren echt andere tijden. Inmiddels is je smartphone onmisbaar tijdens het gamen. Voor GTA VI heb je de volgende apps nodig.

1. PlayStation/Xbox

Natuurlijk moet je de app van je spelcomputer installeren. Hiermee kun je van afstand alvast de download aanzetten, als je de game digitaal koopt. Het is verstandig om dat vóór de release al te doen, want op de dag zelf komt er vast rook uit de servers vanwege overbelasting.

Daarnaast kun je de apps gebruiken om te zien of je vrienden in Vice City bezig zijn en om de screenshots die je hebt gemaakt op je smartphone te bekijken en die vervolgens te delen. Lees meer over waarom je de smartphone-app van je favoriete spelcomputer niet mag missen.

PlayStation App PlayStation Mobile Inc. 6.6 (1.105.002 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

XBOX Microsoft Corporation 8.6 (2.336.542 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

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2. Spotify

Ontwikkelaar Rockstar steekt een hele hoop geld in de juiste muziek voor de game. Daarvoor zijn de grootste artiesten aangetrokken, zoals Dua Lipa, Tame Impala, SZA, Travis Scott, Cardi B, Zara Larsson en Lana Del Rey.

Daar kun je natuurlijk in de game naar luisteren als je de autoradio inschakelt, maar je kunt ook gewoon Spotify (of een andere muziekdienst) aanslingeren en Grand Theft Auto VI: The Album luisteren. Zo blijf je in de sfeer van GTA VI als je op werk zit of in de auto naar huis rijdt.

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3. YouTube

Grand Theft Auto VI is de grootste game ooit gemaakt en zit vol met kleine details. De ene gamer gaat in deze wereld het verhaal volgen, terwijl de ander lekker in de digitale zandbak duikt om chaos te veroorzaken. Wat je speelstijl ook is: je kunt vast wat goede tips gebruiken.

YouTube is een uitstekende bron voor hulp tijdens het gamen. Videomakers staan te trappelen om unieke tips te geven die je spelervaring verrijken. Bijvoorbeeld waar je al vroeg in de game een heel tof wapen kunt krijgen, of die ene zeldzame auto.

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4. Discord

Op berichten-app Discord, vooral door gamers gebruikt om met elkaar te praten, heeft Rockstar een officiële server. Daar kun je ongestoord met andere fans over de game praten en ervaringen uitwisselen. Voor wie er écht geen genoeg van kan krijgen.

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5. Thuisbezorgd

Thuisbezorgd heeft een opvallende actie: een speciale PlayStation-controller met ingebouwde Thuisbezorgd-knop. Druk je op die knop, dan wordt een vooraf ingestelde bestelling besteld. Het bedrijf zegt dat dit handig is als je niet alles op pauze wil zetten om eten te regelen. Behalve dat je nog steeds naar de deur moet om open te doen en van tevoren al moet weten dat je straks geen zin hebt om te bestellen. Ach ja, niet elke inhaker kan een hit zijn.

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6. GTA: Vice City

Wil je onderweg ook in Vice City zijn? Dan kun je de oude klassieker GTA: Vice City spelen op je smartphone of tablet. Hierin speel je als Tommy Vercetti die de criminele ladder beklimt in de beroemde stad. De game kun je dertig minuten gratis spelen, waarna de volledige game 19,99 euro kost.

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