Waarom je de smartphone-app van je favoriete spelcomputer niet mag missen

Als je vaak op een spelcomputer gamet, dan mag je tegenwoordig de bijbehorende app echt niet missen. We vertellen waarom.

Spelcomputer-app is onmisbaar

Spelcomputers zijn een fijne manier om een game te spelen, omdat je verder niets nodig hebt. Je start het apparaat op, installeert eventueel de benodigde updates en gaat aan de slag. Waarom zou je dan je smartphone erbij willen pakken?

Apps voor bij spelcomputers waren ooit toevoegingen die je prima kon missen. Inmiddels zijn de apps echter een onmisbaar onderdeel van de game-ervaring geworden. Waarom? Dat lees je in dit artikel, waarin we de belangrijkste apps met je bespreken.

PlayStation 5: PlayStation App

Met PlayStation App kun je zien wat je vrienden aan het spelen zijn en vervolgens met ze chatten en een partychat (een audiogesprek) beginnen. Op deze manier gebruik je ook gewoon je favoriete oordopjes die aan de smartphone zijn verbonden. Koop je nieuwe games, dan kun je ze via de app alvast naar je PlayStation 5 downloaden zodat je direct kunt spelen als je thuis bent.

Daarnaast kun je van alle games die je gespeeld hebt zien hoe het met de voortgang van de trofeeën staat. Het handigste is dat je alle screenshots en video’s die je hebt gemaakt kunt bekijken, op je smartphone kunt zetten en daarna kunt delen.

PlayStation App PlayStation Mobile Inc. 6.6 (1.082.617 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Nintendo Switch 2: Nintendo Switch App

Met de Switch 2 zijn apps voor Nintendo belangrijker dan ooit. We hebben in dit artikel al de verschillende apps voor je op een rijtje gezet. De meest essentiële app is Nintendo Switch App, waar je onder andere de screenshots en video’s kunt vinden die je hebt gemaakt tijdens je avonturen in Hyrule, de Mushroom Kingdom of andere mooie werelden. In de app kun je verder zien wat je vrienden aan het spelen zijn, en instellen dat je een pushbericht krijgt als een specifiek persoon online komt.

Vooral interessant aan de Nintendo Switch App is dat je ‘m kunt gebruiken om games uit te breiden. Bijvoorbeeld Zelda Notes, de app waarmee je meer functies krijgt (waaronder een soort Google Maps) in de games The Legend of Zelda: Breath of the Wild en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Nintendo Switch App Nintendo Co., Ltd. 6.8 (74.555 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Xbox Series X/S: Xbox

Met de app van Xbox kun je uiteraard ook zien wat je vrienden aan het doen zijn. Daarnaast vind je hier al je gemaakte screenshots en video’s terug om makkelijk te delen.

Interessant aan de Xbox-app is vooral de Game Pass-hoek, want daar kun je precies zien welke nieuwe games op Game Pass zijn toegevoegd en welke games er aan zitten te komen. Ook staan hier de spellen die binnenkort van de abonnementsdienst verdwijnen, zodat je ze snel nog even kunt spelen.

Microsoft had een losse app waarmee cloud gaming mogelijk was, om al je Xbox-games op je smartphone te spelen. Dat kun je nog steeds doen, maar dat gaat nu compleet via de Xbox-website.

Xbox Microsoft Corporation 8.6 (2.179.470 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

