3 redenen om voor de Samsung Galaxy Watch8 LTE met Multisim te kiezen (ADV)

Ben je al bekend met de Samsung Galaxy Watch8? Deze is verkrijgbaar in twee varianten: één met bluetooth en één met een mobiele internetverbinding. We leggen je graag uit waarom de Samsung Galaxy Watch8 LTE met Multisim een slimme keuze is.

Maak kennis met de nieuwe Galaxy Watch8

De splinternieuwe Galaxy Watch8-serie brengt stijl, gebruiksgemak en geavanceerde technologie samen. Met verbeterde gezondheids- en fitnessfuncties, een helder en scherp display, en een strak design is deze smartwatch de ideale partner voor je dagelijkse activiteiten en workouts.

De LTE-variant van de Galaxy Watch8 geeft je nóg meer vrijheid, doordat je je smartwatch los van je telefoon kunt gebruiken. Dankzij de mobiele connectiviteit blijf je altijd verbonden, zelfs als je je smartphone niet bij je hebt. Je kunt bellen, berichten ontvangen en diverse apps gebruiken, allemaal direct vanaf je pols.

Combineer je Galaxy Watch8 met een KPN-abonnement

Bij KPN kun je je Galaxy Watch8 LTE eenvoudig combineren met een speciaal smartwatch-abonnement. Zo maak je optimaal gebruik van de mobiele functies van je horloge, zonder dat je smartphone in de buurt hoeft te zijn.

Dankzij KPN’s betrouwbare netwerk ben je altijd online en bereikbaar, waar je ook bent. Kies voor KPN en haal het meeste uit je nieuwe Galaxy Watch 8!

Alles wat je wil weten over de Galaxy Watch8

De Samsung Galaxy Watch8 valt op door zijn dunne, lichte en elegante design in combinatie met de nieuwste technologieën. Dankzij het slanke profiel draagt het horloge comfortabel de hele dag door, of je nu aan het werk bent, sport of ontspant.

Het design maakt de Watch 8 bovendien geschikt voor elke gelegenheid en outfit. Hierdoor is het niet alleen een praktisch hulpmiddel, maar ook een stijlvolle accessoire die aansluit bij je persoonlijke stijl.

Naast het luxe design fungeert de Galaxy Watch8 ook als een persoonlijke gezondheidscoach direct om je pols. Dankzij geavanceerde sensoren houdt het horloge continu je hartslag, slaap, stressniveau en dagelijkse beweging bij. Op basis hiervan ontvang je inzichten en persoonlijke tips, die je helpen gezonder te leven en je fitnessdoelen te bereiken.

De Galaxy Watch8 ondersteunt je dus niet alleen om beter voor jezelf te zorgen, maar motiveert je ook tot een actieve levensstijl. Hieronder hebben we drie redenen op een rij gezet waarom de combinatie van deze smartwatch met Multisim van KPN zeker de moeite waard is.

1. Altijd en overal bereikbaar

Met de LTE-versie van de Galaxy Watch8 blijf je te allen tijde verbonden, zelfs wanneer je je telefoon niet bij je hebt. Dankzij de ingebouwde mobiele verbinding kun je zelfstandig bellen, berichten ontvangen en gebruiken maken van diverse apps, allemaal rechtstreeks vanaf je pols.

Hierdoor hoef je niet langer op je smartphone te vertrouwen om bereikbaar te blijven. Of je nu aan het sporten bent, boodschappen doet of zonder je telefoon onderweg bent: met de Galaxy Watch8 LTE blijf je altijd bereikbaar en mis je nooit belangrijke berichtjes.

2. Slimme AI-functies op je Galaxy Watch

De Galaxy Watch8 LTE maakt het dagelijks leven een stuk makkelijker dankzij de slimme AI-functies die je overal kunt gebruiken. Dankzij de eigen mobiele verbinding stuur je berichten, plan je afspraken en gebruik je apps direct vanaf je pols. De Watch geeft persoonlijke gezondheidstips over slaap, stress en herstel, en meet unieke waarden zoals de Antioxidant Index.

Tijdens het sporten biedt hij begeleiding met persoonlijke trainingsschema’s en geeft hij automatisch snelle antwoorden op berichten, zodat je altijd verbonden en productief blijft. Zo is de Galaxy Watch8 LTE niet alleen een healthcoach en sportmaatje, maar ook een slimme assistent.

3. De voordelen van multisim bij KPN

Met Multisim van KPN gebruik je je mobiele abonnement op meerdere apparaten, zoals je smartwatch, zodat je altijd bereikbaar bent op je eigen nummer, zelfs als je telefoon thuis blijft. Je krijgt een extra digitale simkaart waarmee je optimaal gebruikmaakt van je smartwatch: bellen, appen, navigeren en muziek streamen gaat zonder telefoon. Ook betalingen doe je eenvoudig met je horloge.

Multisim is makkelijk opzegbaar en kost slechts 5 euro per maand extra, maar is alleen beschikbaar in combinatie met een mobiel abonnement bij KPN. Zo blijf je altijd verbonden, waar je ook bent.

Liever een andere smartwatch?

Is de Galaxy Watch8 niet helemaal wat je zoekt? Bij KPN kun je ook kiezen voor de Galaxy Watch8 Classic of Galaxy Watch Ultra met Multisim, zodat je jouw mobiele abonnement direct op je smartwatch gebruikt.

Dit is een advertorial: een gesponsord artikel dat door een adverteerder is aangedragen. De inhoud van de advertorial staat los van de Android Planet-redactie en redactionele artikelen op de website. Advertorials zijn herkenbaar aan de titel ‘(ADV)’, de banner in de afbeelding en/of de aanduiding “gesponsord door” en het logo van de sponsor. Meer weten over advertorials en andere commerciële uitingen op Android Planet? Bekijk dan ons redactiestatuut.