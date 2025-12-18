Zo krijg je een gratis Samsung Galaxy Watch 8

Regelmatig ontvang je gratis extra’s als je een nieuwe telefoon aanschaft, maar dan moet je de juiste acties wel weten te vinden. Momenteel krijg je bijvoorbeeld een gratis Galaxy Watch 8 bij verschillende Samsung-toestellen. We zetten ze op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gratis Galaxy Watch 8 bij S25-serie of Flip 7 (FE)

Is jouw smartphone aan vervanging toe? Koop dan nooit zomaar een los toestel bij de eerste de beste webwinkel die je tegenkomt. Er zijn vaak namelijk goede acties te vinden, waardoor je veel voordeel scoort.

Zo krijg je op het moment een gratis Galaxy Watch 8 als je een telefoon uit de Samsung S25-serie bij KPN, Vodafone, Odido, Simyo of Hollandsnieuwe bestelt. Ook de Flip 7 (FE) doet mee. We zetten de telefoons hieronder voor je op een rijtje, zodat je precies weet welke bij je past en waar hij het goedkoopst is.

Samsung S25: vanaf 552 euro en gratis Galaxy Watch 8

Kies je voor de Samsung Galaxy S25, dan heb je een krachtig toestel in handen in een compact jasje. Het scherm meet slechts 6,2 inch en dat is één van de kleinste smartphones van dit moment. Daarnaast zijn ook de camera’s dik in orde en leg je al je dierbare momenten prachtig vast.

Het goedkoopst is hij momenteel bij Vodafone. Daar leg je 552 euro neer voor de telefoon en krijg je dus de Galaxy Watch 8 LTE ter waarde van 429 euro cadeau. Verder is ‘ie verkrijgbaar bij Odido, KPN, Ben en Hollandsnieuwe.

Samsung S25 Ultra: vanaf 936 euro en gratis Galaxy Watch 8

De Samsung S25 Ultra is het beste wat Samsung te bieden heeft. Met deze telefoon in handen heb je een groot scherm van 6,9 inch, een krachtige processor en uitstekende camera’s. Hij is namelijk uitgerust met een periscopische telelens, waarmee je tot vijf keer inzoomt zonder kwaliteitsverlies. Ook zit in de behuizing de S Pen verstopt die je gebruikt om aantekeningen te maken of je ideeën tot leven brengt in een schets.

Je haalt hem voor de laagste prijs met gratis Galaxy Watch 8 in huis bij KPN. Je betaalt er 936 euro voor het toestel. Daarnaast heeft Odido hem voor 1035 euro en bij Vodafone ben je 1056 euro kwijt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung S25 FE: vanaf 480 euro en gratis Galaxy Watch 8

Halverwege het jaar kwam ook de Samsung Galaxy S25 FE (Fan Edition) uit. Dit is een budgetvariant van de reguliere S25, maar met zijn 6,7 inch een stukje groter. Verder heeft ‘ie ook een grotere accu, maar moet je het met wat minder goede camera’s en een tragere chip doen. Bij KPN, Simyo en Hollandnieuwe betaal je de laagste prijs: 480 euro.

Samsung S25 Plus: vanaf 936 euro en gratis Galaxy Watch 8

Heb je het liefste een groot model, maar zijn alle uitgebreide functies niet nodig? Dan is er de S25 Plus. Deze heeft een scherm van 6,7 inch. De belangrijkste reden waarom mensen vaak voor deze telefoon kiezen, is daarnaast de grote batterij. Deze gaat lekker lang mee. Verder maak je gebruik van dezelfde camera’s als de reguliere S25.

Omdat we in het eerste kwartaal van 2026 de opvolgers van de S25-serie verwachten, is de S25 Plus al wat minder goed verkrijgbaar. Hij is alleen nog bij Odido te koop, waar je 936 euro betaalt.

Samsung S25 Edge: vanaf 552 euro en gratis Galaxy Watch 8

De Galaxy S25 Edge is de dunste Samsung-telefoon ooit, maar desondanks heeft hij een grote batterij en goede camera’s. Hij beschikt onder andere over een hoofdcamera van 200 megapixel. Ook is de behuizing van titanium, zodat hij extra goed tegen wat krasjes kan.

Samsung Flip 7 (FE) ook met gratis Galaxy Watch 8

Ook bij de Samsung Flip 7 en Flip 7 FE ontvang je een gratis Galaxy Watch 8. Dit zijn beide foldables, die doen denken aan de klaptelefoons uit de jaren 2000. De reguliere Flip 7 heeft aan de buitenkant een schermpje van 4,1 inch, waarop je reageert op je meldingen of snel het weer checkt. Bij de Flip 7 FE is dit wat kleiner: 3,4 inch.

Aan de binnenkant zit in beide toestellen een Exynos-chip, al zit in de Fan Edition een wat minder krachtig exemplaar. Verder zit er een verschil in de accu en krijg je een capaciteit van 4300 mAh bij de Flip 7 en 4000 mAh bij de Flip 7 FE.

De Flip 7 haal je het goedkoopst in huis bij KPN. Ook is hij verkrijgbaar bij Odido en Vodafone.

Liever de Flip 7 FE? Dan kan je bij de volgende webwinkels terecht:

Blijf op de hoogte van de beste aanbiedingen

Powered by: