5 voordelen van de Samsung Galaxy Watch Ultra2 met Multisim (ADV)

Samsung heeft twee nieuwe smartwatches uitgebracht, waaronder de allereerste opvolger voor de Galaxy Watch Ultra. De Galaxy Watch Ultra2 wordt nóg slimmer als je hem combineert met Multisim van KPN. We vertellen je er alles over.

5 redenen om te kiezen voor Samsung Galaxy Watch Ultra2 met Multisim

Tijdens het Galaxy Unpacked-evenement van Samsung presenteerde het merk nieuwe producten. Hiertussen zitten ook twee nieuwe smartwatches: de Galaxy Watch9 en de Galaxy Watch Ultra2. Deze laatste is gebouwd om lang mee te gaan én is ontzettend uitgebreid.

Standaard zit er de mogelijkheid in om verbinding te maken met mobiel internet. Hierdoor wordt de Galaxy Watch Ultra2 nog veelzijdiger, want je laat jouw smartphone gewoon thuis. We geven je hieronder vijf redenen waarom je voor Multisim van KPN kiest.

1. Smartphone én smartwatch delen dezelfde databundel

Het fijne aan Multisim van KPN, is dat je met je smartwatch altijd gebruik maakt van data uit dezelfde bundel als jouw smartphone. Ook blijf je op hetzelfde nummer bereikbaar en neem je telefoontjes aan vanaf je pols.

Dit kost je slechts 5 euro per maand extra en is bovendien eenvoudig weer op te zeggen. Houd er wel rekening mee dat dit alleen beschikbaar is als je al een abonnement van KPN hebt.

2. Altijd bereikbaar, óók zonder telefoon in de buurt

Na het installeren van Multisim op je gloednieuwe Samsung Galaxy Watch Ultra2, ben je dus altijd bereikbaar. Ook als je jouw telefoon niet bij je hebt of hem in een andere ruimte hebt achtergelaten. Daardoor mis je geen belangrijke oproepen, mailtjes of andere meldingen.

3. Ideaal tijdens sporten en wandelen

Bovendien is de Samsung Galaxy Watch Ultra2 ideaal als je gaat sporten. Je hoeft je telefoon niet onhandig vast te houden tijdens het rennen of in een oncomfortabel hoesje om je arm te stoppen. Muziek bedien je vanaf je pols, zodat je ook motiverende deuntjes hoort.

Verder houd je precies bij hoeveel stappen je zet, welke route je neemt, hoeveel calorieën je tijdens je work-out verbrand en natuurlijk andere vitale waarden. Overigens is de Galaxy Watch Ultra2 uitstekend geschikt om mee te duiken. Met de Mares Dive App wordt de Galaxy Watch Ultra2 een professionele duikcomputer.

4. Premium smartwatch met lange accuduur

De Samsung Galaxy Watch Ultra2 is een premium smartwatch die ontworpen is met de extreme sporter in het achterhoofd. Dat zie je vooral terug in de accuduur en het materiaal gebruik. Deze smartwatch is namelijk gemaakt van titanium, dat goed tegen een stootje kan. De batterij is maar liefst 35 procent groter dan de eerste Galaxy Watch Ultra en kan tot wel 60 uur lang mee op een enkele lading.

Aan de binnenkant heeft Samsung tevens gekozen voor de krachtigste chip ooit: de Snapdragon Wear Elite. Die zorgt ervoor dat alle taken vlekkeloos en efficiënt uit te voeren, zonder veel van de batterij te vragen.

5. Werkt optimaal samen met je Samsung-smartphone

Met de Samsung Galaxy Watch Ultra2 om je arm heb je alles binnen handbereik. Hij werkt optimaal samen met je Samsung-smartphone. Alle meldingen ontvang je dus op je pols, maar daar blijft het niet bij. Het is ook mogelijk om een boodschap te betalen of in te checken in het OV met je Galaxy Watch Ultra2.

Wil je een groepsfoto maken? Klik op je smartwatch op de sluiterknop om een foto te schieten én er zelf op te staan. Bovendien zijn er veel AI-functies om gebruik van te maken. Zo kan je aan Gemini vragen stellen, heb je een persoonlijke hardloopcoach bij de hand en krijg je uitgebreide en gepersonaliseerde aanbevelingen wat betreft je gezondheid en slaap.

Ook nieuw bij KPN: Samsung Galaxy Watch9

Ben je niet zo van de extreme sporten en ben je op zoek naar een smartwatch die je in het dagelijkse leven kan gebruiken? Dan is de gloednieuwe Samsung Galaxy Watch9 de perfecte keuze voor jou. Deze smartwatch is ook in combinatie met Multisim van KPN te vinden, waardoor jij zonder je telefoon op pad kan.