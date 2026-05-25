Action verkoopt nu een soundbar van Samsung voor een opvallend lage prijs (mét surround sound!)

Bij Action is een opvallend product te vinden: de goedkope winkel verkoopt online nu namelijk een soundbar van Samsung. En de prijs? Die is lekker laag, zoals we van Action gewend zijn.

Samsung-soundbar bij Action

De soundbar die bij Action te vinden is heeft ondersteuning voor surround sound, waardoor het lijkt alsof je omringt wordt door het geluid van je tv. De actie komt hierdoor dus wel heel dichtbij. De officiële naam is de HW-B400F en de soundbar kwam vorig jaar op de markt voor een adviesprijs van 119 euro.

In de webwinkel van Action is hij nu echter te vinden voor een fractie van dat bedrag. Voor 79,95 euro geniet jij al van beter geluid bij je favoriete films, series en games.

Dit heeft de soundbar van Samsung te bieden

Het geluid dat uit de speakers van je televisie komt klinkt over het algemeen niet best. Met een soundbar til je dit direct naar een hoger niveau. Dat hoeft bovendien niet duur te zijn, dat bewijst deze soundbar van Samsung die je nu bij Action scoort wel.

Hij beschikt over surround sound en je sluit hem via HDMI Arc of zelfs draadloos via bluetooth aan. Houd er wel rekening mee dat dit laatste alleen kan als je ook een Samsung-tv hebt die dit ondersteunt.

Blijft de tv tot ver in de late uurtjes aan? Kies dan voor de nachtmodus. Hiermee worden zware bassen wat verminderd, zodat je buren niet ook van je films meegenieten. Er wordt een afstandsbediening meegeleverd, maar, mits je hem aansluit via HDMI Arc, kan dit ook gewoon met de afstandsbediening van je televisie.

Handig is ook dat hij lekker compact is. De Samsung-soundbar meet slechts 64,1 centimeter en is maar 6,65 centimeter hoog. Daardoor past hij onder vrijwel elke televisie.

Soundbar alleen online verkrijgbaar

De Samsung-soundbar is bij Action alleen in de webshop te verkrijgen voor 79,95 euro. Maak dus niet de fout om naar één van de fysieke winkels te gaan voor dit koopje. Er zijn overigens nog veel meer goede acties te vinden voor een lage prijs. Denk aan een ventilator, barbecue en zelfs een elektrische fiets. Ideaal voor het mooie weer, dus!

