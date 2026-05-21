Samsung Galaxy A57 goedkoper dan ooit (en gratis JBL Flip 7-speaker)

De Samsung Galaxy A57 is ondertussen al weer een aantal maanden uit. Net zoals veel andere Samsung-telefoons is hij snel flink in prijs gezakt. De telefoon duikt bijvoorbeeld nu onder de 100 euro. Bovendien krijg je bij de providers een gratis JBL-speaker.

Samsung Galaxy A57: tot 464 euro voordeel

In maart kwam Samsung met nieuwe telefoons, waaronder de Galaxy A57. Zijn voorganger, de A56, was afgelopen jaar nog de populairste smartphone op Android Planet. De opvolger heeft een aantal verbeteringen én is nu fors in prijs gedaald. Hij kreeg een adviesprijs mee van 529 euro.

De A57 is echter nu al goedkoper dan ooit. Je pikt het toestel op voor 342 euro op bij Joeps, waar je ook een gratis hoesje en screenprotector krijgt. Maar combineer je hem met een abonnement, dan duikt de prijs zelfs onder 100 euro.

Daarvoor kies je bij Belsimpel voor Vodafone en je hebt hem vanaf 65 euro in handen. En, er zijn nog meer acties voor deze telefoon. Je krijgt bij de providers namelijk een gratis JBL Flip 7-speaker. We zetten de beste aanbiedingen hieronder voor je op een rij.

Samsung A57 met gratis JBL Flip 7-speaker

Bij KPN, Vodafone, Odido en Hollandsnieuwe ontvang je een JBL Flip 7-speaker cadeau als je voor de A57 kiest. Daarnaast is het toestel verkrijgbaar bij Simyo en Ben. Heb je thuis vast internet van één van deze providers? Dan profiteer je van klantvoordeel. Bij Simyo is dit als je KPN hebt, bij Hollandsnieuwe als je Ziggo hebt en Ben als je Odido thuis hebt.

Samsung Galaxy A57 bij webwinkels: de goedkoopste optie

De laagste prijs is vrijwel altijd te vinden in combinatie met een abonnement bij een webwinkel, zoals Belsimpel of Mobiel.nl. Hier is de korting op het toestel die je ontvangt afhankelijk van de bundel die je kiest. Hoe meer data, hoe goedkoper je nieuwe telefoon wordt.

Hieronder zie je daarom de prijzen met een onbeperkt internetabonnement, maar ook met kleinere bundels ben je op deze manier het goedkoopste uit.

A57 met Vodafone: vanaf 64 euro

De allerlaagste prijs die we hebben kunnen vinden is in combinatie met een Vodafone-abonnement bij Belsimpel. Hier komen de toestelkosten met een Unlimited-bundel uit op 64 euro. Heb je thuis internet van Ziggo, dan krijg je ook nog eens tot 10 euro korting per maand op je abonnement, een extra tv-pakket en meer.

A57 met KPN: vanaf 192 euro en gratis JBL Flip 7

Ga je liever voor een abonnement van KPN? Dan kan je het beste bestellen bij Mobiel.nl. Hier krijg je de JBL-speaker cadeau en heb je de telefoon in huis vanaf 192 euro. Heb je thuis ook vast internet van KPN, dan profiteer je van tot 7,50 euro korting en een gratis abonnement op Netflix of ESPN Compleet.

A57 met Odido: vanaf 96 euro en gratis JBL Flip 7

Wil je juist Odido, dan klop je aan bij Mobiel.nl. Hier haal je de A57 in huis vanaf 96 euro én je krijgt een gratis JBL Flip 7. Heb je thuis vast internet van deze provider, dan krijg je tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement en nog eens 5 euro korting per maand op je vaste internet.

De beste deal voor een goedkoop abonnement

Heb jij geen onbeperkt internet nodig en wil je juist ook een goedkoop abonnement (bijvoorbeeld 10GB) bij je nieuwe Samsung A57? Dan kies je het beste voor één van de prijsvechters. De beste verhouding is met een abonnement van Lebara bij Belsimpel. Je betaalt nu voor de A57 167 euro en het abonnement kost je de eerste zes maanden 4 euro per maand. Daarna betaal je de reguliere prijs van 8 euro, waardoor je gemiddeld over twee jaar 7 euro per maand betaalt.

Samsung Galaxy A57: complete telefoon voor verrassend lage prijs

De Samsung Galaxy A57 is voor de meeste gebruikers een uitstekende keuze. Voor een relatief lage prijs krijg je een toestel van hoge kwaliteit. Het apparaat heeft een 6,7-inch scherm en is daarnaast slank en licht in gebruik. Met de 5000 mAh-accu gaat de telefoon gemiddeld één tot twee dagen mee.

Op cameragebied ontbreekt een telelens, waardoor zoomen zonder kwaliteitsverlies niet mogelijk is. Wel kun je brede foto’s maken met de groothoeklens en scherpe beelden vastleggen met de 50 megapixel-hoofdcamera. Voor close-ups is er bovendien een macrolens aanwezig.

Na het maken van foto’s kun je ze eenvoudig bewerken met Galaxy AI. Hiermee verwijder je ongewenste objecten of verplaats je ze naar een betere positie. De smartphone wordt aangedreven door een Samsung-chip die zorgt voor snelle en soepele prestaties. Daarnaast belooft Samsung dat de telefoon zes jaar lang updates zal krijgen, waardoor hij toekomstbestendig is.

Wil je zeker weten dat je de beste deal voor jou te pakken hebt? Gebruik dan onze prijsvergelijkers.