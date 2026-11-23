Zelf opgewekte zonnestroom bewaren of slim inkopen op goedkope momenten wordt voor steeds meer huishoudens interessant. Tijdens Black Friday maakt SAMDUO de overstap een stuk aantrekkelijker met hoge korting op twee krachtige thuisbatterijen en een aantal handige extra’s.

De SAMDUO-thuisbatterij is nu met korting en gratis extra’s in huis te halen

Thuisbatterijen zijn een steeds populairder product dat vooral nu tijdens Black Friday extra aantrekkelijk wordt gemaakt door de hoge kortingen en extra’s die je mee kan pakken. Een van de voornaamste redenen hiervoor is het einde van de salderingsregeling die vanaf 1 januari 2027 ingaat, waardoor een thuisbatterij voor steeds meer huishoudens een aantrekkelijke investering wordt. Het is daardoor ook aan te raden om er nu tijdens de acties een aan te schaffen, zodat je nog gebruik kan maken van deze deals voordat je na deze termijn weer de volle mep moet betalen.

Ook bij SAMDUO is de Black Friday-periode van start gegaan: je ontvangt hier tot en met 30 november tijdelijk 400 euro korting op zowel de Nex E6000 als de Nex E6000H, waardoor je nog maar 1.599 euro in plaats van 1.999 euro betaalt. Ook ontvang je een gratis SAMDUO P1 Meter ter waarde van 39 euro. Daarnaast ontvangt iedereen die er als eerste bij is een Stanley-beker (zolang de voorraad strekt) en maak je met jouw aankoop automatisch kans in de winactie op een iPhone Duo (256GB) of iPhone 18 Pro (256GB). Bovendien koop je de batterijen met 10 jaar garantie, 30 dagen bedenktijd en ondersteuning vanuit een lokale Europese klantenservice, zodat je ook na je aankoop goed geholpen wordt.

Ontdek de SAMDUO Nex E6000 en E6000H

Je kan de SAMDUO Nex E6000 en E6000H dus nu tijdens Black Friday extra voordelig aanschaffen. Ze zijn beide voorzien van een plug-and-play-systeem waarbij je ze gemakkelijk zelf thuis via het stopcontact kan installeren, zonder dat daar een elektricien voor nodig is. Het basissysteem heeft een capaciteit van 6 kWh, maar is via het modulaire systeem eenvoudig uit te breiden naar het maximum van 90 kWh door extra units toe te voegen. Hoeveel je uiteindelijk nodig hebt, is helemaal afhankelijk van je gebruik.

Beide thuisbatterijen zijn voorzien van een modern ontwerp en een fluisterstille werking, waardoor je ze in vrijwel elke ruimte netjes wegwerkt. Het verschil tussen de twee modellen zit in de vorm en de manier van plaatsen: de standaard Nex E6000 heeft een extra slank ontwerp van slechts 11,95 centimeter dik en is geschikt voor zowel wandmontage (aan een stevige stenen of betonnen muur) als plaatsing op de vloer. De Nex E6000H is daarentegen breder vormgegeven voor horizontale plaatsing op de vloer en mag niet aan de muur worden opgehangen.

Slim energie beheren via de SAMDUO-app

Een thuisbatterij is jouw persoonlijke (zonne)stroomopslag: deze slaat overtollige zonnestroom overdag op in plaats van het terug te leveren aan het net, zodat je die ’s avonds zelf gebruikt. Ook zonder zonnepanelen kan je in combinatie met een dynamisch energiecontract gebruikmaken van de thuisbatterij. Deze laadt dan slim op tijdens gunstige momenten (bijvoorbeeld tijdens daluren of negatieve prijzen) en gebruikt die opgeslagen energie weer tijdens dure piekuren.

Als je thuisbatterij eenmaal in gebruik is, kan je alle inzichten en instellingen makkelijk bijhouden via de SAMDUO-app. De app brengt je actuele verbruik, je zonne-energie en dynamische stroomprijzen samen in één overzicht zonder ingewikkelde menu’s. Dankzij de AI-modus in SAMDUO Intelligence kijkt het systeem veel verder dan alleen de stroomprijs op dat moment, door het laden en ontladen af te stemmen op dynamische netprijzen, weers- en zonne-opwekvoorspellingen, jouw verbruikspatroon en de actuele batterijstatus. Waar dit slimme energiebeheer zorgt voor optimale laad- en ontlaadmomenten, laat het PowerMesh-systeem meerdere SAMDUO-apparaten in huis lokaal en betrouwbaar samenwerken als één geheel.

Haal nog meer uit je batterij met de gratis P1-meter

Door de Black Friday-actie ontvang je nu dus de SAMDUO P1 Meter gratis bij de Nex E6000 en E6000H, maar wat kan je eigenlijk met zo’n P1-meter? Om te beginnen plug je de meter eenvoudig in de P1-poort van je slimme meter in de meterkast. Hierdoor krijg je in de app direct realtime inzicht in je stroomverbruik en teruglevering, zodat je precies ziet hoeveel energie je woning verbruikt en waar het naartoe gaat.

Ook zorgt de P1-meter ervoor dat je thuisbatterij een stuk slimmer werkt. Omdat de meter continu doorgeeft hoeveel stroom er op dat moment het huis in- of uitgaat, weet de batterij precies wanneer er overtollige zonnestroom beschikbaar is om op te slaan en wanneer hij juist stroom moet terugleveren aan je apparaten in huis. De SAMDUO P1 Meter werkt met vrijwel alle Nederlandse en Belgische slimme meters (DSMR 4 en 5) en beschikt bovendien over een eigen doorluspoort, zodat je een eventuele bestaande energiemeter gewoon aangesloten kan laten.