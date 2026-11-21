Met een flinke actieradius en uitstekende vering is de Himiway D5 2.0 gebouwd voor wie graag lange afstanden aflegt zonder zorgen. Tijdelijk pakt het fietsmerk uit met een scherpe Black Friday-actie, waarbij het totale voordeel oploopt tot maar liefst 890 euro.

Profiteer van hoge Black Friday-kortingen bij Himiway

Ben jij tijdens Black Friday op zoek naar een veelzijdige nieuwe elektrische fiets? Dan is de Himiway D5 2.0 wellicht een goede optie. Tijdens de actieperiode profiteer je van een totale besparing die oploopt tot wel 890 euro.

Dit voordeel bestaat uit een directe prijsverlaging van 400 euro én een gratis extra 15Ah-accu van Samsung ter waarde van 490 euro bij je bestelling. Hiermee verdubbel je in één klap je actieradius, waardoor lange fietstochten van ruim 100 kilometer geen enkel probleem vormen.

Dankzij de gunstige actievoorwaarden bestel je bovendien zonder zorgen. Himiway biedt standaard 15 dagen bedenktijd en 2 jaar garantie op de fiets en alle elektrische onderdelen.

Himiway D5 2.0: Krachtige e-bike voor elk terrein

Wie nog niet bekend is met de Himiway D5 2.0 zal verrast staan van wat deze robuuste elektrische fiets te bieden heeft. De fiets valt direct op door zijn volledige veringsysteem dat in combinatie met de brede 26 x 4,0 inch MAXXIS-banden schokken en oneffenheden moeiteloos opvangt. De brede banden zorgen daarnaast voor maximale grip op gladde wegen of wanneer je door zanderige bospadjes fietst.

De motor levert een krachtig koppel van 90 Nm, waarmee je steile hellingen en uitdagend terrein moeiteloos bedwingt. Daarnaast kun je eenvoudig schakelen tussen twee rijervaringen. Met de koppelmodus past de ondersteuning zich direct aan jouw trapkracht aan voor een natuurlijk rijgevoel. De cadansmodus biedt juist een constante en soepele ondersteuning voor ontspannen ritten. Bovendien beschikt de fiets over een slimme automatische stand die de stroomafgifte zelf afstemt op het wegdek.

De standaard 48 volt 15Ah-accu levert een verwachte actieradius van gemiddeld 60 tot 80 kilometer op één acculading. De Himiway D5 2.0 is daarnaast uitgerust met hydraulische schijfremmen voor betrouwbare remprestaties in de regen, een helder 3,5 inch-kleurenscherm op het stuur en een geïntegreerd achterlicht met richtingaanwijzers.

Is de Himiway D5 2.0 iets voor jou?

De Himiway D5 2.0 is dus een echte allrounder waarmee je zeker bent van een comfortabele, maar ook krachtige elektrische fiets. Door de scherpe prijsverlaging van 2899 euro naar 2499 euro én de gratis tweede accu ter waarde van 490 euro pak je tijdelijk 890 euro voordeel. Wees er wel snel bij, want voor deze Black Friday-deal geldt dat de voorraad beperkt is.