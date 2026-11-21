Bellen vanaf je pols, een scherp amoled-scherm en ruim honderd sportmodi hoeven helemaal niet duur te zijn. Bij Action haal je nu een betaalbare Denver-smartwatch in huis voor 19,95 euro.

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Een complete smartwatch zonder de hoofdprijs te betalen

De feestdagen staan weer voor de deur en dat betekent dat het tijd wordt voor het inslaan van cadeaus voor een ander, of natuurlijk gewoon voor jezelf. Wie graag een techcadeau geeft, stuit zelfs tijdens Black Friday vaak nog op hoge prijzen, maar voor een betaalbaar en verrassend compleet slim horloge kun je nu terecht bij Action.

Je haalt hier namelijk een Denver-smartwatch in huis voor maar 19,95 euro, en die biedt voor deze prijsklasse opvallend veel functies die je normaal alleen bij duurdere merken ziet.

Daarmee is het een ideaal cadeau voor kinderen, jongeren of familieleden die graag een smartwatch willen, maar ook een slimme instapper als je eerst voor jezelf wilt testen of een slim horloge bij je past. Het horloge heeft een scherp amoled-scherm, is zweet- en spatwaterbestendig (IP67) en laat je vanaf je pols oproepen beantwoorden, berichten lezen, je muziek bedienen en meer.

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Compact ontwerp met amoled-scherm en meer dan 120 sportmodi

De smartwatch heeft een diameter van 36,32 mm en een dikte van 11,5 mm, wat zorgt voor een compact formaat. Hij beschikt over een siliconen bandje met gespsluiting en is verkrijgbaar in de kleuren zwart en roze.

Zoals gezegd is het horloge uitgerust met een amoled-display, hetzelfde type scherm dat je ook veel ziet bij moderne Android-telefoons, waardoor kleuren en meldingen scherp worden weergegeven. Dankzij de IP67-certificering is hij bovendien stof- en spatwaterdicht. Dat betekent dat regen en zweet tijdens het sporten geen probleem zijn, al is het horloge niet bedoeld om mee te zwemmen of douchen.

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Ook qua functies biedt het horloge verrassend veel voor zijn prijs. Je kunt via bluetooth telefoontjes aannemen, inkomende berichten en agendaherinneringen bekijken en je muziek bedienen vanaf je pols. Daarnaast is de smartwatch prima in te zetten als sporthorloge met maar liefst 123 verschillende sportmodi, waaronder hardlopen, fietsen, wandelen, cardio en krachttraining.

Ook op het gebied van gezondheid meet hij van alles, zoals je hartslag, slaap, stappen, zuurstofsaturatie, bloeddruk, ademhaling en menstruatiecyclus. Daarmee is hij heel geschikt voor je dagelijkse beweging en trainingen, al moet je er dus wel rekening mee houden dat het geen horloge is voor watersporten.

Batterijduur van zes dagen en de mogelijkheden

De smartwatch heeft een batterijduur van tot zes dagen op één lading. Is hij eenmaal leeg, dan laad je hem gemakkelijk op met de meegeleverde oplaadkabel, waarmee de accu in ongeveer vier uur weer volledig vol is. Daarnaast beschikt het horloge over 128MB aan niet-uitbreidbaar opslagruimte.

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Wel is het belangrijk om te weten dat het horloge draait op een eenvoudig eigen besturingssysteem (gekoppeld via de Da Fit-app), waardoor je er geen losse Wear OS-apps op kunt zetten of zonder telefoon je hardlooproute via gps kunt vastleggen.

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