Toe aan een nieuwe smartphone? Momenteel haal je de Samsung Galaxy A56 via een tijdelijke actie helemaal gratis in huis. Al zijn er voor wie liever voor de nieuwere Galaxy A57 gaat, ook scherpe deals te vinden.

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Gratis Samsung Galaxy A56 (t.w.v. 339 euro)

Wie nog op zoek is naar een goede Samsung-telefoon, kan momenteel terecht bij MeerVoordeel. De aanbieder heeft nu een tijdelijke actie lopen waarbij je de Samsung Galaxy A56 gratis in ontvangst kunt nemen. Deze smartphone heeft een scherp 6,7 inch-amoled-scherm, prima 50 megapixel-hoofdcamera en een ruime 5000 mAh-accu. Los heeft het toestel op dit moment een waarde van 339 euro.

Je krijgt de Galaxy A56 gratis als welkomstcadeau wanneer je via MeerVoordeel een eenjarig Ziggo Internet en TV-abonnement afsluit, bijvoorbeeld in combinatie met het Internet 2 Gbit/s-pakket vanaf 59,95 euro per maand. Overstappen wordt gratis voor je geregeld en als je op hetzelfde adres al een mobiel abonnement van Vodafone hebt, ontvang je bovendien tot 20 euro extra maandelijkse korting.

Heb je geen interesse in een nieuw internet- en tv-abonnement? Hieronder laten we zien hoe je dit toestel, of de opvolger, ook los of met een mobiel telefoonabonnement extra voordelig in huis haalt.

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Los toestel kopen? Voor een tientje meer heb je de nieuwere Galaxy A57

Als je de Samsung Galaxy A56 liever los bestelt zonder ergens aan vast te zitten, dan haal je ‘m momenteel het voordeligst in huis bij MediaMarkt voor 319 euro. Wil je echter een nog slimmere deal sluiten, dan kun je het beste direct naar de Samsung Galaxy A57 kijken. Dit is de opvolger van de A56 en hij is momenteel voor 329 euro verkrijgbaar bij Proshop. Voor slechts 10 euro meer schaf je dus het nieuwste model uit deze serie aan.

De Galaxy A57 beschikt over een snellere Exynos 1680-processor, waardoor apps vlotter openen en het toestel bij multitasken en zwaardere taken sneller aanvoelt. Daarnaast is de behuizing met 6,9 millimeter dunner en met 179 gram bijna twintig gram lichter dan de A56, wat prettiger in de hand ligt. Op het gebied van de camera’s, het scherm en de 5000 mAh-accu is er weinig veranderd, al is dit model met een IP68-certificering wel nog beter beschermd tegen water en ontvangt hij een jaar langer updates.

Je bent uiteindelijk het voordeligst uit als je het toestel in combinatie met een abonnement afneemt, en hieronder lichten we toe wat de beste deals zijn (tot wel 222 euro extra besparing).

Samsung Galaxy A57 tot 422 euro goedkoper met een abonnement

De Samsung Galaxy A57 verscheen met een adviesprijs van 529 euro, maar als los toestel is hij inmiddels dus al gezakt naar 329 euro. Wil je echter nog voordeliger uit zijn, dan kun je het toestel het beste combineren met een mobiel abonnement. Op dit moment zijn de toestelprijzen bij Mobiel.nl bij alle onderstaande providers het voordeligst, waarbij de korting oploopt naarmate je voor een grotere databundel kiest.

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De laagste toestelprijs vind je bij Mobiel.nl in combinatie met een Odido-abonnement, waar je nog maar 107 euro voor de smartphone betaalt. Dat scheelt je 222 euro ten opzichte van een los toestel en maar liefst 422 euro vergeleken met de oorspronkelijke adviesprijs.

Samsung Galaxy A57 met Odido: vanaf 107 euro

Voor de laagste toestelprijs van 107 euro moet je momenteel bij Mobiel.nl zijn in combinatie met Odido. Je betaalt daar dat bedrag voor het toestel, terwijl je bij Belsimpel voor dezelfde combinatie op dit moment 330 euro kwijt bent.

Het prijsverschil loopt tussen beide webwinkels dus flink op. Heb je thuis al vast internet van Odido, dan profiteer je bovendien van klantvoordeel met maandelijkse korting op je abonnement en dubbele data.

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Samsung Galaxy A57 met Vodafone: vanaf 144 euro

Kies je liever voor het netwerk van Vodafone, dan biedt Mobiel.nl eveneens het scherpste tarief. Je betaalt daar vanaf 144 euro voor de telefoon, waarmee je ruim 185 euro bespaart ten opzichte van de losse toestelprijs.

Ben je thuis al klant bij Ziggo, dan ontvang je bij Vodafone daarnaast maandelijks korting op je factuur en een dubbele databundel. Zo haal je het toestel een stuk voordeliger in huis en profiteer je direct van extra combinatievoordeel.

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Samsung Galaxy A57 met KPN: vanaf 168 euro

Ga je liever voor een abonnement bij KPN, dan haal je de Galaxy A57 via Mobiel.nl in huis voor 168 euro. Combineer je dit mobiele abonnement met vast internet van KPN op hetzelfde adres, dan krijg je maandelijks extra korting op je factuur.

Daarnaast kun je vaak kiezen voor aanvullende voordelen, zoals gratis toegang tot streamingdiensten als Netflix of ESPN Compleet. Zo haal je niet alleen het toestel voordelig in huis, maar profiteer je ook van extra voordeel op je vaste diensten.

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Voordelige opties met kleinere bundels

Wil je de maandelijkse abonnementskosten liever laag houden en heb je geen behoefte aan een onbeperkte databundel, dan ben je ook met een kleinere bundel voordeliger uit dan bij een losse aankoop.

Bij Ben op het Odido-netwerk betaal je via Mobiel.nl bij een 7,5GB-bundel slechts 180 euro voor de Galaxy A57, waarmee je nog steeds 149 euro bespaart op het toestel. Geef je de voorkeur aan Hollandsnieuwe op het Vodafone-netwerk, dan kost de smartphone bij een 10GB-bundel 234 euro. Zo blijft de telefoon ook voor wie minder data verbruikt een stuk goedkoper dan los.

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