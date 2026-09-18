Zo krijg je nu al 400 euro korting op de nieuwe thuisbatterij van Anker (ADV)

Anker Solix kondigt twee nieuwe energieproducten aan: een verbeterde thuisbatterij en een draagbaar powerstation. Wie zich vroeg aanmeldt, profiteert bij aanschaf van forse kortingen en extra voordelen.

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Wie zijn energieverbruik slimmer wil beheren, kan binnenkort terecht bij twee nieuwe producten van Anker Solix. Het merk, bekend om zijn gebruiksvriendelijke thuisbatterijen, vernieuwt de Solarbank Max AC en introduceert daarnaast een compact powerstation voor onderweg.

Je kunt nu al profiteren van een tijdelijke inschrijfactie. Schrijf je vóór de officiële verkoopstart in en krijg 400 euro korting op je aankoop. Dit is overigens geheel vrijblijvend en je zit niet direct vanaf inschrijving vast aan de thuisbatterij.

Solarbank Max AC: haal meer uit je zonnepanelen

Met de Solarbank Max AC speelt Anker Solix in op de groeiende behoefte aan eigen energie-opslag. De thuisbatterij bewaart overtollige zonnestroom, zodat je die op een later moment in huis kunt gebruiken. Daardoor ben je minder afhankelijk van het elektriciteitsnet.

De batterij werkt met zowel nieuwe als bestaande zonnepaneelinstallaties. Je kunt zonnepanelen met een totaalvermogen tot 10 kWp aansluiten en hoeft je huidige systeem dus niet volledig te vervangen. In totaal biedt de Max ruimte voor maximaal twintig zonnepanelen.

Ook bij een stroomstoring blijft de batterij inzetbaar. Dankzij de automatische back-up-functie schakelt het systeem bij een onderbreking vanzelf over op batterijvoeding. Volgens Anker Solix is de Solarbank Max AC goed voor maximaal 10000 laadcycli en een levensduur van ongeveer vijftien jaar.

De installatie moet bovendien eenvoudiger verlopen dankzij PluginPower 2.0. Dat maakt de thuisbatterij aantrekkelijk voor huishoudens die wel zelf energie willen opslaan, maar liever geen ingewikkelde installatiewerkzaamheden laten uitvoeren.

De Anker Solix Solarbank Max AC verschijnt op 22 oktober. Wie zich uiterlijk 21 oktober inschrijft, krijgt 400 euro korting: de prijs daalt daarmee van 2899 naar 2499 euro. Daarnaast ontvang je een gratis slimme meter of P1-meter, plus drie slimme stekkers.

S2000: draagbare energie voor onderweg en thuis

Met de S2000 brengt Anker Solix een powerstation op de markt dat een flinke accucapaciteit combineert met een relatief handzaam ontwerp. De batterij heeft een capaciteit van 2000 Wh, waardoor je tijdens het kamperen, op reis of als extra energiebron thuis over behoorlijk wat stroom beschikt. Door het beperkte formaat en gewicht is het apparaat bovendien eenvoudiger te vervoeren dan veel vergelijkbare modellen.

De S2000 kan ook dienen als noodoplossing bij een stroomstoring. Het powerstation levert continu maximaal 1500 watt en moet volgens Anker tot 24 uur als back-up kunnen functioneren. De ingebouwde UPS neemt de stroomvoorziening vrijwel direct over zodra het elektriciteitsnet uitvalt.

Opladen kan op verschillende manieren: via een normaal stopcontact, zonnepanelen, de auto of een andere geschikte energiebron. Met de Anker-app krijg je inzicht in het verbruik en de laadstatus, zodat je eenvoudig kunt bijhouden hoeveel energie beschikbaar is.

Wie zich uiterlijk 27 september inschrijft en daarna een S2000 aanschaft, krijgt extra voordelen. Je ontvangt een campingstoel, drie keer zoveel member points en maakt automatisch kans op een prijs in een lucky draw waarbij niemand met lege handen blijft staan. Bovendien kost het powerstation tijdelijk 699,99 euro in plaats van de adviesprijs van 1199,99 euro.

Meld je op tijd aan: alleen vroege vogels profiteren

De Solarbank Max AC verschijnt op 22 oktober, terwijl de S2000 vanaf 28 september verkrijgbaar is. Wil je profiteren van de voordelen, schrijf je dan vóór de verkoopstart in voor het product waarin je geïnteresseerd bent. Alleen vroege inschrijvers ontvangen de bijbehorende kortingen en cadeaus, dus wacht niet te lang.