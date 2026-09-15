Zo pak je een PlayStation 5 voor maar 69 euro (een fractie van de originele prijs)

Ben je toe aan een nieuwe internetprovider of wil je simpelweg overstappen? KPN heeft momenteel een tijdelijke Snelpakker-actie, waarmee je voor een heel klein bedrag een gloednieuwe PlayStation 5 in huis haalt. Wij zetten alle opties en tarieven op een rijtje.

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Gratis PlayStation 5 Digital Edition t.w.v. 599 euro

Stap je over naar een 2-jarig KPN Internet (en TV) abonnement, dan kun je kiezen voor de PlayStation 5 Digital Edition t.w.v. 599 euro. Hoeveel je precies voor de console betaalt, hangt af van de internetsnelheid die je kiest:

Gratis (0 euro bijbetaling) bij SuperFiber 1000 (1 Gbit/s) of hoger: Dit is veruit de meest gekozen én slimste optie. Je pakt hiermee niet alleen de PS5 helemaal gratis mee, maar profiteert ook van razendsnel 1 Gbit/s internet én de beste prijs-kwaliteitverhouding in de actie.

Dit is veruit de meest gekozen én slimste optie. Je pakt hiermee niet alleen de PS5 helemaal gratis mee, maar profiteert ook van razendsnel 1 Gbit/s internet én de beste prijs-kwaliteitverhouding in de actie. 69 euro bijbetaling bij lagere snelheden: Kies je voor een voordeliger pakket (zoals Sneller 200 of SuperFiber 500)? Dan ontvang je de PlayStation 5 nog steeds, maar betaal je eenmalig een klein bedrag van 69 euro bij.

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Geen welkomstcadeau nodig? Kies voor 12 maanden korting!

Mocht je al een PlayStation in huis hebben, dan kun je er als alternatief voor kiezen om het welkomstcadeau over te slaan en in plaats daarvan twaalf maanden lang slechts 35 euro per maand te betalen voor je internetabonnement.

De volgende tarieven en totale besparingen gelden in dat geval bij een tweejarig internetabonnement:

Pakket Actieprijs (eerste 12 mnd) Totale korting (1e jaar) Standaardprijs (daarna) Sneller 200 (200 Mbit/s) € 35,00 p/m € 120,00 € 45,00 p/m SuperFiber 500 (500 Mbit/s) € 35,00 p/m € 192,00 € 51,00 p/m SuperFiber 1000 (1 Gbit/s) € 35,00 p/m € 210,00 € 52,50 p/m SuperFiber 4000 (4 Gbit/s) € 35,00 p/m € 420,00 € 70,00 p/m

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Pak extra voordeel: een gratis streamingdienst én maandelijks korting

Maak je samengestelde pakket helemaal compleet met de slimme tv- en entertainmentmogelijkheden van KPN. Je voegt eenvoudig populaire platformen toe zoals Netflix, Disney+, HBO Max, Videoland, Prime Video, NPO Start en YouTube.

Sluit je jouw internet en tv af én heb (of neem) je al een mobiel contract bij KPN? Dan profiteer je van KPN Combivoordeel. Hiermee krijg je niet alleen elke maand tot wel 7,50 euro korting op je mobiele factuur, maar kun je ook nog eens een gratis streamingdienst (zoals Netflix, Videoland of ESPN Compleet) uitkiezen!