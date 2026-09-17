Dít is de grootste fout bij het kopen van een thuisbatterij (en zo maak jij hem niet) (ADV)

Het duurt nog een paar maanden, maar in 2027 verandert iets belangrijks voor zonnepanelenbezitters: de Salderingsregeling stopt. Het is daarom goed om nu alvast over een oplossing na te denken, zoals een thuisbatterij. Dit is de fout die de meeste mensen maken (en zo maak jij hem niet).

Veel mensen kiezen de verkeerde thuisbatterij

Investeren in een thuisbatterij is bij steeds meer mensen aan de orde. Als je zonnepanelen hebt, lever je waarschijnlijk nu nog terug aan het net. Dit gaat in 2027 echter veranderen, waardoor je vanaf 1 januari niet of weinig verdient aan zonne-energie.

Om minder afhankelijk te zijn van het elektriciteitsnet, kiezen mensen vaak voor een thuisbatterij en dít is waar het vaak misgaat. Een veelgemaakte fout is dat direct de grootst mogelijke batterij gekocht wordt. Als je dagelijks maar een paar kWh gebruikt van een batterij van 15 kWh is dat natuurlijk zonde.

Belangrijk is om eerst inzicht te krijgen in je eigen energieverbruik en dan pas over te gaan naar oriënteren op de daadwerkelijke thuisbatterij. Een slimme P1-meter komt daarbij van pas.

Waarom een P1-meter net zo belangrijk is als de thuisbatterij zelf

Met een P1-meter zorg je ervoor dat je batterij slim wordt. Daarmee kan hij dus nóg beter de behoeftes van jouw huishouden voorspellen en er rekening mee houden. Het slimme apparaatje weet zo hoeveel stroom je verbruikt, hoeveel van je zelf-opgewekte stroom je weer teruglevert aan het elektriciteitsnet.

Ook wanneer op de dag je de meeste apparaten gebruikt en hoeveel energie je nog in je thuisbatterij kunt opslaan, weet ‘ie allemaal. Dit is niet alleen handig voor de thuisbatterij zelf, maar op basis van deze gegevens kan je ook nauwkeuriger bepalen hoeveel opslag je nodig hebt bij het kopen van je accu.

Als je zonnepanelen op je dak hebt, is het vaak zo dat je overdag – als de zon veel schijnt – veel teruglevert. In de avond gebruik je natuurlijk weer veel meer stroom, maar wordt er niets meer opgewekt. De ideale thuisbatterij is genoeg om dit verschil op te vangen. Groter dan dit moet je hem eigenlijk niet eens aanschaffen en is overbodig.

Hoeveel kWh moet jouw thuisbatterij hebben?

De capaciteit van een thuisbatterij wordt uitgedrukt in kWh (kilowattuur). Hoe hoger dit getal, hoe meer stroom je kan opslaan in je thuisbatterij. Een kleine thuisbatterij (2 tot 5 kWh) is genoeg om je avond door te komen, maar een grote van 10 kWh of meer is eigenlijk voornamelijk voor mensen die hun elektrische auto op moeten laden of een warmtepomp hebben.

Groter wil niet automatisch zeggen dat het beter is. Aan ongebruikte capaciteit verdien je natuurlijk niets en dat stukje zal je nooit terugverdienen. Het kiezen voor een grote thuisbatterij die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt is dus een veelgemaakte fout, en dat kan je veel geld kosten.

Door eerst een P1-meter te installeren, kan je bekijken hoeveel stroom je overdag écht teruglevert en ’s avonds weer nodig hebt. Vervolgens kies je voor een modulaire of complete thuisbatterij.

Bij de eerste optie begin je met een kleinere thuisbatterij en breid je dit op een later moment uit. Ga je voor een complete thuisbatterij, dan staat de hoeveelheid kWh al direct vast en is dit niet uitbreidbaar.

Zendure P1-meter: slimme keuze voor nauwkeurige energie-inzichten

Een P1-meter die we vaak aanraden is die van Zendure. Dit merk richt zich met deze meter op huishoudens die serieus aan de slag willen met hun energiemanagement. Een belangrijk voordeel is, dat de Zendure P1-meter een stabiele draadloze verbinding heeft. Veel andere P1-meters werken namelijk alleen via wifi, terwijl deze een aparte bridge gebruikt met een draadloze verbinding. Dit is vooral ideaal als de slimme meter in je kelder, in een garage, of op een andere plek met slecht wifi-bereik, staat.

Bovendien moet je de P1-meter natuurlijk van stroom voorzien en dat kan op twee manieren: via usb-c en via de P1-poort van je slimme meter. Daardoor kan je met de installatie meerdere kanten op en ben je flexibel.

Realtime inzicht in je stroomverbruik

Natuurlijk wil je live kunnen zien hoe je thuisbatterij het doet: hoe beter je weet wanneer je stroom gebruikt en teruglevert, hoe beter een batterij ingezet kan worden. De Zendure P1-meter kan helpen bij het bepalen van de juiste batterijcapaciteit, maar ook bij het voorkomen van een te grote uitgave. Ook wordt jouw eigen zonne-energiegebruik eenvoudig geoptimaliseerd.

Heb je thuis een groot energiesysteem met veel zonnepanelen, een warmtepomp en/of een elektrische auto, dan kan nauwkeurige data soms een groot verschil maken.

Andere populaire P1-meters vergeleken

HomeWizard P1-meter: de voordeligste keuze

Ben je vooral op zoek naar een goedkope P1-meter, dan is die van HomeWizard voor 24,95 euro een goede keuze. Deze toont je stroomverbruik, maar ook de stroom die je teruglevert én je gasverbruik. Elektriciteitsdata is zelfs tot op de seconde nauwkeurig. Ook heeft HomeWizard een lokale API en daardoor is er geen aparte hub of bridge nodig: gewoon aansluiten op de P1-poort, verbinden met wifi en het is klaar.

Anker SOLIX P1-meter: sterk voor snelle batterij-aansturing

Momenteel betaal je 49,90 euro voor de Anker P1-meter. In ruil voor dit bedrag krijg je een meter die – afhankelijk van je slimme meter – de gegevens iedere één tot tien seconden bijwerkt. Een opvallend verschil is de magnetische externe antenne, die je bij de P1-meter ontvangt. Dit is handig als het wifi-bereik in de meterkast wat beperkt is. Deze meter richt zich vooral op realtime elektriciteitsverbruik en teruglevering.

Zorg eerst voor inzicht en richt je dan pas op de thuisbatterij

Het kopen van een thuisbatterij begint niet met de grootste thuisbatterij die je kan kopen, maar met de vraag “hoeveel kWh heb ik nou écht nodig?”.

Met een slimme P1-meter voorkom je dat je duizenden euro’s te veel uitgeeft aan capaciteit die je toch niet gaat gebruiken. De Zendure P1-meter is vooral interessant als je een stabiele verbinding zoekt en je jouw energieverbruik serieus willen optimaliseren. Als je vooral via een goedkope weg inzicht wil krijgen, is een alternatief zoals HomeWizard of Anker een goede om te overwegen.

Meet eerst jouw energieverbruik en kies dan pas een thuisbatterij die past bij jouw woning, zonnepanelen en toekomstplannen.