Bizarre Belsimpel Dagen september 2021: check de beste aanbiedingen

Het is september en dat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe versie van de Bizarre Belsimpel Dagen! In dit artikel vind je de beste deals voor losse smartphones, accessoires, gadgets en natuurlijk abonnementen.

De Bizarre Belsimpel Dagen van de bekende Nederlandse webwinkel zijn weer van start gegaan. Tot en met woensdag 29 september kun je daardoor terecht voor alles voor de mobiele wereld! Naast smartphones en abonnementen moet je ook denken aan wearables, accessoires, gadgets of een sim only-abonnement!

Let er wel op dat de voorraad niet oneindig is en het dus zomaar kan dat een product uitverkocht raakt. Dat is een kwestie van pech, want later iets kopen voor de actieprijs is er niet niet bij.

Smartphones met abonnement

Op zoek naar een nieuwe smartphone én abonnement? Bij Belsimpel ben je dan aan het juiste adres. Nagenoeg elk toestel in het assortiment is namelijk te combineren met een abonnement van de vele Nederlandse providers. Kwestie van de juiste looptijd kiezen, bundel selecteren qua minuten, sms’jes en hoeveelheid data en bestellen maar!

Losse smartphone aanbiedingen

Tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen scoor je natuurlijk ook losse smartphones voor de beste prijs. De webwinkel biedt toestellen aan van alle gerenommeerde merken. Hieronder hebben we alvast verschillende toestellen voor je op een rij gezet.

Sim only deals

Heb je nog een smartphone die prima werkt, maar is je abonnement al wel verlopen? Dan is een sim only misschien een slimme keuze. Daarbij kies je jouw ultieme bundel. Bedenk dus even hoeveel belminuten je nodig hebt, maar ook sms’jes en data. Ook de looptijd van een sim only is belangrijk om van te voren te bepalen. Zo heb je keuze uit maandelijks opzegbare, eenjarige of tweejarige abonnementen.

We doen uiteraard ons best om bovenstaande informatie regelmatig te controleren op juistheid. We kunnen echter niet garanderen dat deze op elk moment volledig klopt. Andere prijs gezien? Laat het ons dan weten, dan passen we dit uiteraard direct aan.