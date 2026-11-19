Samsung heeft momenteel een mooie kortingsactie. Met een speciale code scoor je een populaire Galaxy-smartwatch goedkoper dan ooit. Of je gaat voor een smartphone met korting, dat kan ook. Dit zijn onze favoriete deals!

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Black Friday bij Samsung

Ook Samsung doet natuurlijk mee met de Black Friday-maand die in volle gang is. Dat betekent dat nú het moment is om een nieuwe smartwatch of smartphone in huis te halen. Gebruik daarvoor de code BF26 bij het afrekenen. Daarmee krijg je 10 procent korting bovenop bestaande acties. Deze drie producten wil je echt niet missen!

Galaxy Watch 8 nu goedkoper dan ooit

De Galaxy Watch 8 kwam uit in juli 2025 en is sindsdien erg populair. Dat komt door de goede prijs-kwaliteitverhouding van de smartwatch. Je levert namelijk maar verrassend weinig in op z’n opvolger, de Galaxy Watch 9.

Wie de Watch 8 (40 mm) in huis haalt, profiteert van een mooi en helder amoled-scherm van 1,34 inch. Het horloge is lekker dun (8,6 millimeter) en draagt comfortabel door het flexibele rubberen bandje.

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De Watch 8 zit boordevol gezondheidsfuncties en opties om je sportactiviteiten en slaap bij te houden. Andere pluspunten zijn de fijne software en het ruime updatebeleid. Dat maakt dit slimme klokje een allemansvriend die om iedere pols van meerwaarde is. In combinatie met een smartphone van Samsung benut je alle mogelijkheden optimaal.

Galaxy A57: populair om genoeg redenen

Het is de ultieme middenklasser van het jaar, maar wel met enkele interessante trekjes van een vlaggenschip. De Galaxy A57 is terecht een van de populairste telefoons van het moment.

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Dat komt onder andere door z’n fraaie design. Het toestel is lekker dun en licht. Verder voelt hij behoorlijk premium aan. Het scherm van 6,7 inch heeft een prima resolutie, ververssnelheid en maximale helderheid.

Onder de motorkap is ook alles in orde. Zo zit er een nieuwe, snellere Exynos 1680-processor in de A57. De accucapaciteit is groot genoeg voor een volle dag, soms zelfs twee (als je wat zuiniger bent). Het updatebeleid is gul als vanouds, voor nog zeven jaar aan zorgeloos gebruik.

Let op: de extra Black Friday-korting geldt niet op de Galaxy A57, maar het toestel is tijdelijk wel 80 euro goedkoper in de officiële webshop van Samung.

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Galaxy S26: best betaalbare vlaggenschip

De meest betaalbare écht premium Samsung-smartphone uit 2026 is de Galaxy S26. Dit is het instapmodel van het nieuwste trio high-enders.

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De Galaxy S26 is om meerdere redenen interessant. Zo is het een compact toestel (6,3 inch) met een fraai scherm. Het design is allemaal wat verfijnder dan bij de A57. Zo is het glas beter beschermd, zijn de randen rond het scherm dunner en kan het scherm feller.

Met de S26 verzeker je jezelf van soepele prestaties. Daar zorgt de Exynos 2600-chip voor. Apps openen net wat sneller dan op de A57. Ook heb je standaard 12GB werkgeheugen en minimaal 256GB. Daarmee heb je een luxere configuratie te pakken. Qua accucapaciteit heeft de A57 een streepje voor, maar in de praktijk weet je met de S26 vaak wat meer uren uit de accu te persen.

Goed om te weten: overweeg je de Galaxy S26? Op alle configuraties zit korting, maar alleen op de modellen met 512GB geldt de extra Black Friday-korting van 10 procent!

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Zo profiteer je van de korting

Om ook echt van de extra Black Friday-korting te profiteren, voer je zoals gezegd de code BF26 in bij het afrekenen. Dat doe je in de kassa bij het kopje ‘Voordeelcode’. Bevestig de code met de knop ‘Toepassen’ en dan zie je korting direct verwerkt in de totaalprijs.

De actie loopt nog tot en met maandag 30 november en geldt zolang de voorraad strekt. Ook belangrijk: alleen als je ouder bent dan 18 jaar, kom je in aanmerking voor de korting.