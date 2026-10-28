Vergeet de A-serie: Samsung Galaxy S26 daalt naar hetzelfde prijsniveau

Wie op zoek is naar een high-end smartphone hoeft niet per se de hoofdprijs neer te leggen. De Samsung Galaxy S26 is nu bijvoorbeeld flink in prijs gedaald. Door slim te vergelijken tussen providers en webwinkels pakt de toestelprijs honderden euro’s voordeliger uit.

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Waarom de Samsung Galaxy S26 nog steeds een slimme keuze is

De Samsung Galaxy S26 is sinds de lancering een erg populaire smartphone, ook op onze website. Toch laten veel kopers geld liggen door niet goed te vergelijken. Je haalt het toestel nu voor € 680,53 bij bol.com plaza op .

Hoewel een losse aanschaf aantrekkelijk lijkt, is het verstandig om ook de opties met een abonnement te vergelijken. Vaak ben je onder aan de streep namelijk een stuk voordeliger uit als je het toestel combineert met een maandelijkse bundel. De exacte totale kosten hangen af van de gekozen bundelgrootte, maar op dit moment betaal je bijvoorbeeld voor het toetel bij Odido via Belsimpel slechts 360 euro.

Zo pak je directe toestelkorting op de Samsung Galaxy S26

Je kunt de Samsung Galaxy S26 ook rechtstreeks bij een provider bestellen. Zoek je naar een directe besparing op de aanschafwaarde, dan is Odido op dit moment een interessante optie met 427 euro toestelkorting. Combineer je dit mobiele abonnement met Odido Thuis voor internet en tv op jouw adres, dan activeer je meteen het Odido Klantvoordeel.

Dit levert je maandelijks tot 7,50 euro korting op je mobiele factuur op (of tot 5 euro korting inclusief gratis Videoland), tot 5 euro korting op je thuisinternet én elke maand dubbele data.

Maak je thuis al gebruik van een vast internetpakket bij één van de andere bekende aanbieders? Zorg er dan voor dat je de combinatievoordelen op je adres activeert voor nog meer besparing. Dit levert je bij vrijwel elke provider maandelijks extra korting of gratis extra data op. Daarnaast krijg je bij providers zoals KPN soms fijne extra’s, waaronder gratis Netflix.

De beste webwinkeldeals voor de Samsung Galaxy S26

Wie slim wil vergelijken, doet er goed aan om verder te kijken dan bij alleen de bekende providers. Webwinkels bieden regelmatig scherpere acties en lagere toestelprijzen aan in combinatie met een mobiel contract. Hieronder vind je een handig overzicht van de meest voordelige opties van dit moment per netwerk.

Samsung Galaxy S26 met Odido: vanaf 360 euro

Je bent voor de Galaxy S26 op dit moment het voordeligst uit bij Belsimpel in combinatie met Odido. Je betaalt daar slechts 360 euro voor het toestel zelf. Heb je thuis al vast internet van Odido? Dan profiteer je daarbovenop van extra klantvoordeel, waaronder een maandelijkse korting en dubbele data.

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Samsung Galaxy S26 met Vodafone: vanaf 423 euro

Voor een combinatie met Vodafone pak je de scherpste toestelprijs bij Belsimpel, waar je 423 euro neerlegt voor de smartphone. Heb je thuis een vast internetpakket van Ziggo op hetzelfde adres, dan activeer je direct Klantvoordeel voor maandelijks voordeel én een dubbele databundel.

Sluit je de combinatie met Vodafone af bij MediaMarkt, dan kom je uit op een toestelprijs van 792 euro. Dit is maar liefst 369 euro meer dan bij Belsimpel. Daar staat wel tegenover dat je een gratis JBL Flip 7 t.w.v. 149 euro krijgt, maar aangezien dat prijsverschil groter is dan de waarde van de speaker, ben je voordeliger uit door het toestel bij Belsimpel te halen en de speaker eventueel los te kopen.

Samsung Galaxy S26 met KPN: vanaf 504 euro

Kies je liever voor de dekking van het KPN-netwerk? Bij Mobiel.nl haal je de Galaxy S26 in huis voor een toestelprijs van 504 euro. Maak je thuis al gebruik van KPN Thuis voor internet of televisie, dan heb je direct recht op Combivoordeel. Daarmee ontvang je maandelijks extra korting en krijg je toegang tot gratis keuzepakketten.

Beste optie voor kleinere bundels

Wil je de maandelijkse vaste lasten liever laag houden en heb je geen behoefte aan onbeperkte data? Ook bij kleinere datapakketten valt er flink op de toestelprijs te besparen.

Samsung Galaxy S26 met Ben (20GB): voor 588 euro

Kies je voor een 20GB-databundel, dan ben je op het netwerk van Odido het voordeligst uit via Mobiel.nl of Belsimpel. Bij beide webwinkels betaal je in dit geval 588 euro voor de smartphone.

Samsung Galaxy S26 met Hollandsnieuwe (20GB): voor 621 euro

Geef je de voorkeur aan Hollandsnieuwe op het Vodafone-netwerk? Bij Mobiel.nl betaal je voor een 20GB-databundel 621 euro voor het toestel.

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Alles wat je moet weten over de Samsung Galaxy S26

De Samsung Galaxy S26 is uitgerust met een van de krachtigste processors van dit moment, wat zorgt voor uitstekende prestaties. Het compacte 6,3 inch-scherm is helder en is hierdoor ook bij direct zonlicht prima af te lezen.

Dankzij de 4300 mAh-accu gaat het toestel bij normaal gebruik probleemloos de hele dag mee. Mocht de batterij toch leegraken, dan is deze via de snellaadfunctie snel weer opgeladen. Tot slot is de smartphone voorzien van een camerasysteem met onder meer een 50 megapixel-hoofdcamera, waarmee je overdag en ’s nachts scherpe foto’s maakt. Met de ingebouwde kunstmatige intelligentie gum je bovendien ongewenste objecten in een handomdraai uit je foto’s.