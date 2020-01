BTW weg ermee-actie bij MediaMarkt: dit zijn de beste Samsung-aanbiedingen (ADV)

Tot en met 26 januari is er weer ‘BTW weg ermee’-actie bij de MediaMarkt! Dat betekent dat verschillende producten van Samsung erg aantrekkelijk geprijsd zijn. Ben je op zoek naar een nieuwe smartphone of smartwatch van die fabrikant, check dan deze aanbiedingen.



BTW weg ermee-actie MediaMarkt: de beste Samsung-aanbiedingen

MediaMarkt trapt januari af met de eerste BTW weg ermee-actie van het jaar! Dat betekent dat je geen btw betaalt bij de aankoop van allerlei producten. Simpel gezegd scheelt dat je 17,36 procent op de aankoopprijs, en dat loopt dus al snel flink op.

Ook Samsung doet mee, waardoor je voor een aantrekkelijke prijs een smartphone of smartwatch scoort. Tot en met zondag 26 januari kun je zo een Galaxy S10-toestel of Galaxy Watch aanschaffen voor een aantrekkelijke prijs.

Samsung Galaxy S10e: de kleinste van het trio

De Galaxy S10e is de instapper van de S10-serie, maar vergis je niet. Dit toestel is namelijk een wolf in schaapskleren en voorzien van een snelle processor. Op de achterkant zitten twee goede camera’s en het scherm is 5,8 inch groot. Door de minimale schermranden is het toestel relatief klein en ligt deze lekker in de hand. De accu heeft een capaciteit van 3100 mAh en inmiddels is ook de Android 10-update te downloaden voor dit toestel.

Samsung Galaxy S10e voor 457,99 euro >>

Samsung Galaxy S10: extra camera en gebogen schermranden

Heb je iets meer te besteden, wil je nog meer cameramogelijkheden of is je de S10e te klein? Bekijk dan de normale Galaxy S10 eens met zijn 6,1 inch en afgeronde schermranden. De resolutie is een stuk hoger dan de S10e en op de achterkant zit een extra camera met nog meer mogelijkheden. Daarbij heeft de accu een iets hogere capaciteit en is het toestel ook water- en stofdicht, net als de andere toestellen in de S10-serie.

Samsung Galaxy S10 voor 590,21 euro >>

Samsung Galaxy S10 Plus: groter scherm en dubbele frontcamera

Op zoek naar het meest uitgebreide toestel van het S10-trio, bekijk dan de S10 Plus eens. Dat toestel komt met een display van 6,7 inch, waarin een dubbele frontcamera is verwerkt. Het toestel bevat ook 128GB uitbreidbaar geheugen en plaats voor twee simkaarten.

De accu is met 4100 mAh de grootste van het drietal en de accu is snel op te laden via de usb c-poort. Zaken als een koptelefoonaansluiting, nfc en vingerafdrukscanner verwerkt in het scherm zijn ook aanwezig.

Samsung Galaxy S10 Plus voor 662,11 euro >>

Ook zijn verschillende andere toestellen van Samsung te koop in deze actieperiode, zonder dat je btw hoeft te betalen. Zo kun je denken aan toestellen uit de A-serie, zoals de populaire Galaxy A50 of A70.

Samsung-smartphones bij MediaMarkt >>

Samsung Galaxy Watch 46mm

De Zuid-Koreaanse fabrikant biedt ook een heel scala aan smartwatches aan, waaronder de Galaxy Watch (46 millimeter). Dit slimme horloge is voorzien van het eigen Tizen OS-besturingsprogramma. Zo kun je makkelijk je stappen en activiteiten bijhouden, je muziek vanaf je pols bedienen of je hartslag meten. Dankzij het ronde amoled-scherm en de keuze uit allerlei digitale wijzerplaten zie je ook direct relevante info.

Samsung Galaxy Watch voor 214,29 euro >>

BTW weg ermee MediaMarkt

Zoals je van MediaMarkt gewend bent, kun je alle deals online bestellen en thuis laten bezorgen. Het is ook mogelijk om je bestelling af te halen bij een MediaMarkt-winkel in de buurt. Let op: de deals zijn niet onbeperkt en op = op. Wees er dus op tijd bij om te profiteren van de aanbiedingen.

Wil je het liever eerst even in het echt zien en vasthouden? Dat kan! MediaMarkt heeft 49 vestigingen verspreid over heel Nederland, waardoor er altijd wel eentje in de buurt zit. Bij de winkels kun je alle producten rustig bekijken en natuurlijk al je vragen stellen.