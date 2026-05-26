Slimme deurbellen voor een prikkie: goedkope slimme bellen om je huis in de gaten te houden

Ga je binnenkort op vakantie? Dan is het verstandig om je beveiliging op orde te brengen. Met een slimme deurbel weet je altijd wie er voor je deur staat, ook als je in het buitenland aan het zwembad ligt. We hebben de goedkoopste goede slimme deurbellen voor je op een rij gezet.

Beste goedkope slimme deurbellen

Een slimme deurbel stuurt je een melding op het moment dat er iemand voor je deur staat. Via je telefoon kan je zo precies zien wie het is én met ze praten. Ideaal dus als je niet thuis bent, bijvoorbeeld als je op vakantie gaat.

Wie denkt dat zo’n slimme deurbel duur is, heeft het mis. Er zijn genoeg keuzes die voor weinig geld toch een veilig gevoel opleveren. We zetten hieronder een aantal van deze opties voor je op een rij. Bij geen van onderstaande bellen is een abonnement nodig om ze te gebruiken.

1. Goedkoopste: Tapo D210 slimme deurbel voor 48,99 euro

Wil je gewoon de goedkoopste slimme deurbel, dan is de Tapo D210 een goede om te overwegen. Tapo is onderdeel van TP-Link en maakt de laatste jaren vooral budgetvriendelijke smart home-producten. De D210 slimme deurbel is daar onderdeel van, want voor een relatief lage prijs heb je toch een heel compleet apparaatje.

Denk aan 2K-kwaliteit en is zelfs in de nacht haarscherp en in kleur. Bovendien zit er een spotje op, zodat je bezoeker goed te zien is op beeld. Ook detecteert hij personen op basis van AI en krijg jij direct een melding als er iemand voor je deur staat. Iedereen is volledig te zien door de brede beeldhoek en ook kan je gebieden instellen, zodat je niet onnodig meldingen binnenkrijgt.

Beelden sla je lokaal op een microSD-kaartje tot 512GB op, maar kan ook in de cloud via een abonnement. Goed om verder nog te weten is dat deze op batterij werkt, waardoor je hem overal kan ophangen waar je maar wil. Een jaar geleden werd ‘ie zelfs door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. De laagste prijs is te vinden bij Amazon, waar je 48,99 euro betaalt.

2. Meeste functies voor je geld: Imou 2S voor 49,99 euro

De Imou 2S heeft in vergelijking met de meeste andere slimme deurbellen in deze prijsklasse veel functies. Zo kan je de camera verstellen, als je met de kijkhoek geen goed beeld krijgt. Dit is vaak alleen weggelegd voor duurdere modellen. Bovendien krijg je 2K-beeldkwaliteit, kan je kiezen of je hem bedraad of op batterijen laat werken en slaat ‘ie beelden lokaal op.

Ook kijk je ’s nachts in kleur naar de beelden. Dit alles is volledig gratis, want er is geen abonnement nodig om al deze functies te gebruiken. Je scoort hem bij Mediamarkt het goedkoopste: voor 49,99 euro.

Groter kijkveld: Imou 3 voor 86 euro

Hoewel je de camera van de Imou 2S kan verstellen, is de kijkhoek nog steeds redelijk beperkt. De Imou 3 heeft een hoek van 360 graden, waardoor je sowieso alles ziet wat je moet zien. Hij is vooral interessant als je net wat betere software en prestaties wil. Bij tink scoor je hem voor 86 euro.

3. Meest gebruiksvriendelijk: Eufy battery doorbell voor 79,99 euro

Eufy is één van de bekendste merken in de wereld van smart home. Wat betreft slimme deurbellen zijn er ook goede te vinden voor minder dan 100 euro, zoals deze voor 79,99 euro bij Amazon. Het is waarschijnlijk de meest gebruiksvriendelijke slimme deurbel in dit rijtje.

Je krijgt voor deze prijs helder beeld met 2K-resolutie en een batterijduur tot maar liefst 180 dagen. De app is overzichtelijk en je ontvangt meldingen razendsnel op je telefoon. Geef een snelle reactie als je even geen tijd hebt om te antwoorden. Daarnaast heeft de Eufy-deurbel goede menselijke detectie op basis van AI en kan je praten met je bezoekers. Houd er wel rekening mee dat deze alleen werkt op batterijen.

4. Op zonne-energie: Ezviz HP3 Pro voor 72,99 euro

Heb je geen zin om contant batterijen te verwisselen, maar wil je hem wel op een door jou gekozen plek hangen? Dan is de Ezviz HP3 Pro slimme deurbel een aanrader. Deze werkt op batterijen die direct opgeladen worden door zonne-energie. Er zit een led-lampje ingebouwd zodat ook in de nacht je bezoekers goed verlicht worden.

Dat zonnepaneel wordt overigens gewoon meegeleverd, waardoor je direct aan de slag kan. Ook gaat er een alarm af als er met je deurbel geprutst wordt en stel je zogenaamde privacyzones in. Daar worden vervolgens geen beelden van gemaakt, zoals de voortuin van je overburen. De laagste prijs van de Ezviz HP3 Pro is te vinden bij Bol, waar je de slimme deurbel in huis haalt voor 72,99 euro.

