ChatGPT heeft een slimme functie die veel gebruikers over het hoofd zien (ADV)

Veel mensen gebruiken regelmatig ChatGPT (of een andere AI-tool), maar halen niet alles over de AI-chatbot. Hij is immers al ontzettend slim. Maar wist je dat er verschillende modi zijn, waardoor hij nóg slimme is en je een beter antwoord krijgt op je vraag? We vertellen je hieronder alles over de verschillen.

Haal nóg betere antwoorden uit ChatGPT

In Nederland zetten 4,8 miljoen mensen maandelijks ChatGPT in om snel een antwoord te vinden op een vraag. Daarbij gebruikt het overgrote gedeelte de gratis variant en daarbij de standaard modus. Want wat maakt de modus uit, als je snel tot een bevredigend antwoord komt?

Ontzettend veel, want het nadeel van die hoge snelheid is dat het niveau soms wat lager ligt. Maar wat zijn de verschillen precies tussen de modi? Bij welke vraag kies je voor welke modus? Je leest het hieronder.

Denken als een Pro

ChatGPT kan antwoorden op verschillende niveaus en snelheden. Bij een korte vraag is het verstandig om de AI gewoon op de snelste instelling te laten: zo kan hij je bijna zonder vertraging een antwoord geven. Handig als je een snelle vraag hebt en direct weer verder wil.

Het nadeel hiervan is dat je hiermee inlevert op nauwkeurigheid. Zet ‘m op Harder Nadenken en ChatGPT neemt meer tijd voor je vraag. Hij pakt meer context mee en formuleert het antwoord net iets uitgebreider, zodat je meer op het antwoord kan bouwen. Dit is dus ideaal als je ergens onderzoek naar aan het doen bent of een belangrijke taak hebt.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ingewikkelde berekening of het opzetten van een strategie voor je volgende project. Het antwoord dat je krijgt treedt meer in detail en bevat vaak minder fouten. Een kanttekening hierbij is dat deze versie van ChatGPT wel wat langzamer werkt.

Hier vind je “Harder nadenken” in de gratis versie (en Go-abonnement)

Als je vaak moet controleren op fouten, klinkt dit als een verademing toch? Nu moet je nog vinden hoe je dit inschakelt. Gelukkig is dat erg eenvoudig. Ben je ingelogd in de app van ChatGPT op je Android-toestel, dan vind je “Harder nadenken” door naast het tekstveld op het plusje te tikken.

Vervolgens opent zich het menu waar je ook foto’s toevoegt aan je prompt of plug-ins inzet. Onderaan vind je “Harder nadenken”. Tik dit aan en de AI zal direct beter zijn best gaan doen op het antwoord. Houd er wel rekening mee dat de gratis versie van chatGPT een paar antwoorden kan geven in deze modus, voordat je tegen een limiet loopt. Het Go-abonnement bevat hogere limieten en is het meest betaalbare plan.

Heb je een écht lastige klus: betaalde versie laat je kiezen voor Hoge inspanning

Bij een écht lastige klus, zoals een uitgebreide analyse of het maken van een ingewikkelde planning, kunnen betalende gebruikers ChatGPT nóg dieper laten nadenken. Je krijgt nu de keuze tussen drie inspanningsniveaus, waaronder gemiddeld en hoog.

Dit hoogste niveau neemt dan ook echt de tijd voor je vraag. Hij kan tot wel een half uur de tijd nemen voor een antwoord geformuleerd wordt.

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Wil je nog meer lezen over ChatGPT om er zo alles uit te halen? Dan hebben we iets leuks voor je. In samenwerking met KPN hebben we een uitgebreid e-book gemaakt boordevol tips over ChatGPT, maar ook andere handige AI-tools. Zo krijg je hier een uitleg over hoe je realistischere afbeeldingen laat genereren, hoe plug-ins van je favoriete apps werken en nog meer.

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