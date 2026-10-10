Deze sim only-provider geeft je een gratis Sennheiser-koptelefoon én 8 maanden 50 procent korting

Ben je op zoek naar een voordelige sim only-aansluiting en kun je wel een nieuwe draadloze koptelefoon gebruiken? Dan is dit een mooi moment om te vergelijken. Je krijgt nu namelijk een premium koptelefoon van Sennheiser cadeau bij geselecteerde pakketten én profiteert de eerste 8 maanden van een flinke korting op je maandprijs.

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Gratis Sennheiser-koptelefoon t.w.v. 229,90 euro én korting

Als je nu een sim only-pakket van Budget Thuis afsluit via Belsimpel, ontvang je een Sennheiser Accentum Plus Wireless-koptelefoon helemaal gratis. Extra voordelig is dat je niet alleen dit cadeau pakt, maar de eerste 8 maanden ook nog eens 50 procent korting op de maandprijs van je pakket krijgt.

De Sennheiser-koptelefoon heeft een adviesprijs van 229,90 euro en een batterijduur van maar liefst 50 uur. De luidsprekers zijn speciaal gevormd naar de stand van je oren, wat zorgt voor een breder geluidsbeeld en een meeslepende luisterervaring. Daarnaast past de actieve ruisonderdrukking zich automatisch aan de omgeving aan, zodat je ook in drukke ruimtes storingsvrij naar je muziek luistert.

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Welke bundels komen in aanmerking

Om in aanmerking te komen voor de gratis koptelefoon stelt de provider wel een harde voorwaarde. De actie geldt namelijk alleen als je kiest voor een tweejarig contract met een databundel van minimaal 30GB. Het aantal belminuten en sms’jes maakt hierbij niks uit. Ga je voor een kleinere databundel en een kortere looptijd, dan vervalt de gratis koptelefoon. Ook in dat geval profiteer je overigens wel van de helft van de prijs tijdens de eerste acht maanden. Ben je benieuwd naar meer scherpe deals? Bekijk dan ons overzicht met alle actuele sim only-aanbiedingen.

Alle bundelopties op een rij

Kies je voor een tweejarig pakket met onbeperkt bellen en sms’en, dan kun je uit vier databundels kiezen:

10GB: Eerste 8 maanden voor 5,00 euro p/m (daarna 10,00 euro p/m) – Let op: geen gratis koptelefoon.

15GB: Eerste 8 maanden voor 5,50 euro p/m (daarna 11,00 euro p/m) – Let op: geen gratis koptelefoon.

30GB: Eerste 8 maanden voor 6,00 euro p/m (daarna 12,00 euro p/m) – Inclusief gratis Sennheiser Accentum Plus.

Onbeperkt GB: Eerste 8 maanden voor 10,00 euro p/m (daarna 20,00 euro p/m) – Inclusief gratis Sennheiser Accentum Plus.