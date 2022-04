Profiteer nu van 2TB cloudopslag voor altijd bij pCloud (ADV)

Je hebt nooit genoeg cloudopslag, toch? Bij pCloud heb je daarvoor ook geen abonnement nodig. Tijdens de paasactie van het bedrijf krijg je namelijk levenslang toegang tot 2TB cloudopslag voor maximaal vijf personen.

2TB cloudopslag voor altijd

Het nadeel van cloudopslagdiensten is vaak dat je per maand (of jaar) moet betalen om gebruik te mogen maken van je online ‘externe schijf’. In vergelijking daarmee is een ouderwetse fysieke harde schijf wel beter, want deze koop je eenmalig en je gebruikt hem tot hij stuk gaat.

Het Zwitserse bedrijf pCloud brengt dat principe nu naar de cloud. Je tikt eenmalig een bedrag af en vervolgens mag je de opslag voor de rest van je leven gebruiken. En natuurlijk gaat deze schijf ook nooit stuk!

Op dit moment loopt er bij pCloud een speciale actie. Het zogeheten Lifetime-Family-Plan met 2 terabyte (2000 gigabyte) cloudopslag voor tot aan vijf personen gaat op dit moment voor 400 euro over de (digitale) toonbank. Normaal betaal je voor deze hoeveelheid opslag 1880 euro, een immense korting dus van 78 procent! Als extraatje krijg je de plug-in ‘pCloud Encryption’ voor beveiligde mappen met een wachtwoord er gratis bij.

Zo profiteer je van de aanbieding

Deze speciale aanbieding loopt van 14 tot en met 18 april 2022. Let wel op, want alleen de eerste 24 uur is de prijs 400 euro, daarna stijgt de prijs enkele euro’s per uur. Kortom: wees er snel bij als je gebruik wil maken van de deal.

Waarom je voor pCloud-opslag moet kiezen

Als je een Android-telefoon hebt, maak je hoogstwaarschijnlijk al gebruik van Google Drive. Maar is online-opslag bij pCloud dan nog van toegevoegde waarde? Uiteraard! In eerste instantie heb je natuurlijk veel meer opslag en je hoeft niet – zoals wel bij Google het geval is – iedere maand een bedrag neer te leggen.

Ten tweede is dat je privacy. Google heeft er nogal een handje van om de gegevens van zijn gebruikers te analyseren. Bij het online opslaan bij pCloud liggen je bestanden echter niet bij Google, maar zijn ze opgeslagen in een datacenter in Luxemburg of in Texas. Luxemburg hoort bij de Europese Unie en daar gelden strenge Europese privacyregels. Ook in het datacenter in Texas gelden strenge wetten omtrent gegevensbescherming.

Bovendien hanteert pCloud de Zwitserse wetgeving, die nóg privacyvriendelijker is. Tot slot zijn de servers (en je bestanden) beveiligd tegen vuur, water en diefstal. Daarnaast worden je gegevens gespiegeld naar verschillende locaties. Laatstgenoemde verhoogt de veiligheid (extra back-ups) en verbetert de snelheid en beschikbaarheid van data.

Werkt op al je apparaten

pCloud is verder perfect geïntegreerd op Android-telefoons. Maar welk ander apparaat jij (of je gezin of vriendenkring) ook gebruikt, het is zo goed als zeker dat er ook een pCloud-app voor beschikbaar is. Er zijn versies voor Windows, Mac, Linux en iPhone, evenals browserextensies voor bijvoorbeeld Google Chrome. En als je een apparaat gebruikt, waar geen app voor beschikbaar is, dan gebruik je gewoon de uitgebreide webversie.

Ook qua functieomvang kan pCloud het overigens opnemen met Google Drive. Zo kun je links naar bestanden en mappen delen, slim zoeken naar onderdelen in je pCloud of complete back-ups van je schijf laten maken. Uiteraard is er ook een prullenbak en handige recoveryfunctie om verwijderde bestanden terug te halen.

pCloud Lifetime-Family-Plan

Lijkt je zo’n levenslange toegang tot 2TB cloudopslag wel wat? Grijp dan vooral nu je kans voordat de aanbieding voorbij is. Via onderstaande link ga je naar de deal.