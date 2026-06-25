Zo krijg je tijdelijk een gratis Samsung Galaxy Watch8 LTE (ADV)

Was je aan het wachten op een goede aanbieding voor de Samsung Galaxy S26 (Plus) of S26 Ultra? Dan is dit het moment om toe te slaan, want momenteel krijg je bij Vodafone een Samsung Galaxy Watch8 LTE cadeau.

Dit is hoe je de Samsung Galaxy Watch8 scoort

De Samsung Galaxy S26-serie bestaat uit de reguliere en compacte Galaxy S26, de grotere Galaxy S26 Plus en beste van de reeks: Galaxy S26 Ultra. Het zijn de paradepaardjes van Samsung en beschikken over alles wat je zoekt in een goede smartphone.

Tijdelijk haal je één van deze drie in huis bij Vodafone met een uitstekende aanbieding. Je ontvangt er namelijk een Galaxy Watch8 met ondersteuning voor mobiel internet bij. Daardoor haal je al helemaal alles uit je Galaxy S26 (Ultra), want je ontvangt alle meldingen gewoon op je pols.

Deze actie loopt nog tot en met 12 juli 2026. Vergeet ook na je bestelling niet de smartwatch aan te vragen via Samsung. De link vind je op de bestelpagina van Vodafone bij de uitleg van de aanbieding.

Samsung Galaxy S26: klein maar fijn

De Samsung Galaxy S26 is vooral populair onder mensen die van een kleine smartphone houden. Deze telefoon meet namelijk 6,3 inch, wat tegenwoordig ongeveer het kleinste is wat je gaat vinden.

Dit formaat wil niet zeggen dat hij niet krachtig is, want aan de binnenkant is een chip te vinden die de boel aandrijft van hoog niveau. Ook is het updatebeleid een groot pluspunt, want je mag rekenen op in ieder geval zeven jaar aan nieuwe Android-versies en beveiligingspatches. Zo weet je zeker dat je de komende jaren van je Galaxy S26 kan genieten.

Bij Vodafone scoor je momenteel de Samsung Galaxy S26 voor 840 euro in combinatie met een abonnement. Daarnaast krijg je de Galaxy Watch8 LTE ter waarde van 349 euro cadeau. Heb je thuis ook internet van Ziggo? Dan krijg je door Vodafone met Ziggo te combineren tot 20 euro korting.

Samsung Galaxy S26 Ultra: de beste van dit moment

Wil je juist een telefoon die op alle fronten één van de beste van dit moment is? Dan is de Samsung Galaxy S26 Ultra een uitstekende keuze. De telefoon is uitgerust met andere en krachtigere processor dan waar bij de reguliere Galaxy S26 voor is gekozen.

Verder maak je de mooiste foto’s dankzij de uitgebreide camera’s die op deze smartphone te vinden zijn. Denk aan een 200 megapixel-hoofdcamera, maar ook een periscopische telelens. Dit betekent dat de kwaliteit nog beter in stand blijft dan een normale telelens. Je kan tot vijf keer optisch inzoomen en gaat er niets van de kwaliteit verloren, maar ook digitaal zoomen kan hij nog altijd goed.

De Samsung Galaxy S26 Ultra is de eerste telefoon ooit met een ingebouwd privacyscherm. Daardoor kan niemand ongewild met je meekijken: als je van de zijkant op het scherm probeert te kijken zie je niets. Jij ziet alles echter haarscherp. Tof is dat je dit ook alleen voor meldingen of bepaalde apps kan instellen.

Is dit de telefoon voor jou, dan betaal je tijdelijk bij Vodafone 1279 euro (exclusief abonnement) voor de Galaxy S26 Ultra. Daarnaast ontvang je de Galaxy Watch8 LTE bij je bestelling, waardoor deze telefoon extra aantrekkelijk wordt.

Samsung Galaxy S26 Plus: uitstekende accu

Vind je de batterij van een telefoon het belangrijkst, dan is de Galaxy S26 Plus de keuze voor jou. Wat betreft capaciteit zit deze tussen de andere twee in. De Galaxy S26 Plus heeft wat minder uitgebreide functies dan het Ultra-model en dat betekent dat er minder van de batterij verwacht wordt. Daardoor gaat hij wat langer mee.

Bovendien laadt hij sneller op dan de normale Galaxy S26. Dat gaat razendsnel met maximaal 45 Watt. De kleinere variant kan dat met maximaal 25 Watt. Daardoor zit de accu ook razendsnel weer vol.

Ga je voor de Galaxy S26 Plus? Dan moet je nu bij Vodafone zijn, want dit toestel heeft hier tijdelijk een prijs van 1080 euro in combinatie met een abonnement én je krijgt de Galaxy Watch8 LTE gratis.

Nieuw klantenvoordeel: One

Heb je zowel een abonnement van Vodafone als internet van Ziggo, dan kreeg je als klant al korting. Dit is nu uitgebreid, want je korting loopt nu op tot maar liefst 20 euro per maand! Let op: dit geldt alleen als je Ziggo Internet hebt besteld of vernieuwd na 8 juni 2026. Heb je dit niet, dan ontvang je tot 10 euro korting per maand.

Mocht je geen Ziggo hebben maar wel tussen 18 en 28 jaar zijn, dan profiteer je alsnog van voordeel. Nu ontvang je namelijk tot 10 euro korting per maand tot je 30e verjaardag.