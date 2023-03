Bizarre kortingen op de Google Pixel en de nieuwste Samsung Galaxy [gesponsord]

De Bizarre Belsimpel Dagen zijn van start gegaan en dat betekent dat je tot 29 maart profiteert van flinke aanbiedingen op smartphones, tablets en accessoires. In dit artikel verzamelen we de beste deals.

(Dit artikel is in samenwerking met Belsimpel geschreven)

#1. Google Pixel-aanbiedingen: bespaar tot 100 euro

De Google Pixel 7 Pro is één van de fijnste high-end smartphones van dit moment. Het toestel is voorzien van een aantal vernieuwde functies en doet daardoor zeker niet onder voor toestellen als de Samsung Galaxy S23 (Ultra) en OnePlus 11.

Belsimpel heeft een aantal mooie aanbiedingen voor je op deze smartphone én andere Google-toestellen. Zo is de Google Pixel 7 Pro in combinatie met een T-Mobile abonnement nu extra scherp geprijsd. Daarnaast ontvang je 100 euro cashback op het toestel. Bij aanschaf van de Google Pixel 7 loopt deze cashback op tot 75 euro.

Vind je het prijskaartje van de Pixel 7-serie net iets te hoog? Dan hebben we ook goed nieuws! Je ontvangt tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen 20 euro korting op de Google Pixel 6a.

De Google Pixel Buds Pro zijn tijdelijk in prijs verlaagd: je krijgt tot 29 maart bij aanschaf van deze oordopjes 45 euro korting. Deze Pixel Buds Pro gaan op een volle accu ongeveer vijf uur mee. Dankzij de meegeleverde case kun je de oordopjes onderweg opladen, waardoor je tot 24 uur lang geniet van jouw favoriete muziek.

#2. Nothing Phone (1)-aanbieding: bespaar tot 80 euro

De Phone (1) is de eerste smartphone van het relatief nieuwe merk Nothing. Het toestel heeft een opvallend uiterlijk en is te herkennen aan de transparante achterkant, waardoor de verschillende onderdelen te zien zijn. Het instapmodel komt met 128GB aan opslag en 8GB RAM. De adviesprijs van de Nothing Phone (1) met 256GB aan opslag en 8GB RAM is 499 euro. Tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen profiteer je van 80 euro korting op de variant met 256GB aan opslagruimte.

Zijn je oordopjes toe aan vervanging? De Nothing Ear (stick) haal je nu extra voordelig in huis. Deze oordopjes zijn te herkennen aan de transparante case en het geluid is via de bijbehorende app naar eigen wens in te stellen. Je luistert tot zeven uur lang naar je muziek. Met de meegeleverde oplaadcase zijn de oordopjes tot drie keer volledig op te laden.

#3. Samsung Galaxy-deals: bespaar tot 30 euro

Behalve deze Google- en Nothing aanbiedingen kun je bij Belsimpel ook terecht voor de nieuwste Samsung-toestellen. Ben je niet op zoek naar een nieuw abonnement, maar wel naar een nieuwe telefoon? Dan is het zeker de moeite waard om even te kijken naar de volgende Samsung Galaxy-deals:

#4. Tablets- en accessoires-deals: bespaar tot 75 euro

Je ontvangt ook korting op diverse tablets, smartwatches en oordopjes. Zo is de Honor Watch GS3 tijdelijk in prijs verlaagd en ontvang je tot 75 euro korting op deze smartwatch. Het 1,43 inch-oled-scherm van de smartwatch is voorzien van een coating tegen vingerafdrukken. Met de bijbehorende Honor Health-app stel je de watch naar eigen wens in op jouw Android-telefoon.

De Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) is de perfecte budgettablet voor het bingen van series dankzij het grote scherm en de lange accuduur. Tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen krijg je 20 euro korting op de tablet.

Naast deze aanbieding zijn ook andere merken zoals Fitbit, Garmin, OnePlus, Sony en Huawei extra scherp geprijsd. Hieronder hebben we een selectie van deze deals op een rijtje gezet.

#5. Sim only-deals: ontvang toffe cadeaus

Is je toestel nog niet aan vervanging toe, maar je abonnement wel bijna afgelopen? Dan is een sim only een slimme keuze. Je stelt dan jouw eigen bundel samen en hoeft geen rekening te houden met toestelkosten.

Bij het afsluiten van een 2-jarig Budget Mobiel-abonnement krijg je de gloednieuwe Samsung Galaxy A14 cadeau. Dit toestel ligt sinds kort in de winkels en valt op dankzij het grote 6,6 in scherm. Dankzij de 50 megapixel-hoofdcamera maak je foto’s van hoge kwaliteit.

Kies je voor een Lebara-abonnement, dan ontvang je bij een 2-jarig sim only-abonnement vanaf 5GB ook een mooi cadeau. Je krijg een TCL 10L-tablet en bookcase ter waarde van 149 euro cadeau.

Producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de partner van Android Planet. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.