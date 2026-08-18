Geen Viaplay? Zo kijk je de Formule 1 GP van Zandvoort gratis

Geen Viaplay-abonnement, maar toch de Grand Prix van Zandvoort live kijken? Dat kan dit weekend op verschillende manieren, zelfs gratis. Wij zetten de mogelijkheden voor je op een rij.

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Zo volg je de laatste GP van Zandvoort gratis

Heb je geen Viaplay-abonnement, maar wil je de Formule 1 Grand Prix van Zandvoort toch live volgen? Dan is er goed nieuws: je hoeft niet per se een Viaplay-abonnement af te sluiten. In verschillende Europese landen wordt Formule 1 namelijk gratis uitgezonden. Met een VPN kun je vanuit Nederland verbinding maken met zo’n land en de bijbehorende livestream bekijken.

De Grand Prix van Nederland wordt van 21 tot en met 23 augustus 2026 gereden op Circuit Zandvoort. De race begint op zondag 23 augustus om 15.00 uur. Het is bovendien de laatste keer dat de Formule 1 naar Zandvoort komt, waardoor er voor Nederlandse fans extra reden is om de race te volgen.

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Zo kijk je de GP van Zandvoort gratis

Wil je de GP van Zandvoort gratis bekijken, dan hoef je niet per se op zoek naar een illegale livestream. In verschillende Europese landen wordt Formule 1 gratis uitgezonden door officiële tv-zenders. Het probleem: deze streams zijn meestal alleen beschikbaar voor kijkers in het betreffende land. Vanuit Nederland krijg je daardoor vaak een melding dat de uitzending niet beschikbaar is.

Daar komt een VPN van pas. Daarmee kun je verbinding maken met een server in een ander land, waardoor het lijkt alsof je daar vandaan kijkt. Zo krijg je bijvoorbeeld toegang tot de gratis Formule 1-stream van ServusTV in Oostenrijk. ServusTV en ORF delen daar de Formule 1-rechten en zenden samen alle races van het seizoen uit. Voor de GP van Zandvoort is ServusTV aan de beurt.

F1 kijken zonder Viaplay: dit heb je nodig

Je hebt hiervoor dus geen abonnement op Viaplay nodig. Wel heb je een VPN nodig die een server in het betreffende land aanbiedt. Bij verschillende VPN-aanbieders kun je momenteel gebruikmaken van een gratis proefperiode of een aantrekkelijke actie. Hieronder vind je een overzicht van de landen en zenders waar je Formule 1 gratis kunt kijken, plus de beste deals voor VPN-aanbieders.

Waar kun je Formule 1 gratis kijken?

België – RTBF Auvio

Oostenrijk – ServusTV

Oostenrijk – ORF

Luxemburg – RTL Zwee

Verenigd Koninkrijk – Channel 4

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Welke VPN kun je gebruiken?

Om buitenlandse Formule 1-streams vanuit Nederland te bekijken, heb je een VPN nodig. Daarmee maak je verbinding met een server in een ander land, waardoor je toegang krijgt tot lokale livestreams die normaal gesproken niet beschikbaar zijn.

VPN Nederland: al vanaf 1,49 euro per maand

Met VPN Nederland krijg je toegang tot een wereldwijd servernetwerk, waardoor je eenvoudig buitenlandse Formule 1-streams kunt bekijken. De dienst ondersteunt verschillende streamingplatforms, biedt een gebruiksvriendelijke app en kan op een onbeperkt aantal apparaten worden gebruikt.

Daarnaast profiteer je van hoge snelheden, 24/7 klantenservice en een tijdelijke actie waarbij je het eerste jaar 85 procent korting krijgt. Daardoor betaal je slechts 1,49 euro per maand.

Surfshark: al vanaf 2,49 euro per maand

Surfshark is één van de populairste VPN-diensten voor het streamen van sportwedstrijden. Dankzij het uitgebreide servernetwerk kun je eenvoudig verbinding maken met landen waar Formule 1 gratis wordt uitgezonden.

Bovendien ondersteunt de VPN een onbeperkt aantal apparaten, waardoor je niet alleen op je smartphone of laptop, maar ook op je smart-tv kunt kijken. Momenteel profiteer je van een actie waarbij je voor een tweejarig abonnement slechts 2,49 euro per maand betaalt en drie extra maanden gratis krijgt. Ook kun je de dienst eerst zeven dagen gratis proberen.

CyberGhost: al vanaf 2,19 euro per maand

CyberGhost is een interessante keuze als je vooral op zoek bent naar een betaalbare VPN voor het streamen van Formule 1. De dienst beschikt over een groot wereldwijd servernetwerk, waardoor je eenvoudig verbinding kunt maken met buitenlandse streams.

Daarnaast staat CyberGhost bekend om de gebruiksvriendelijke app en snelle servers, zodat je races zonder onderbrekingen kunt bekijken. Op dit moment profiteer je van een actie waarbij je voor een abonnement van twee jaar, inclusief twee extra maanden, slechts 2,19 euro per maand betaalt.

NordVPN: al vanaf 349 euro per maand

Ook bij NordVPN kun je momenteel profiteren van een flinke korting. Met het Basic-abonnement bespaar je 69 procent en betaal je 3,49 euro per maand bij een tweejarig abonnement. Daar krijg je bovendien drie extra maanden gratis bij. NordVPN staat bekend om zijn snelle verbindingen en uitgebreide servernetwerk, waardoor de dienst geschikt is voor onder meer veilig internetten en streamen.

Liever zonder VPN? Dan is NLZIET een alternatief

Wil je liever geen VPN gebruiken? Dan kun je de Grand Prix van Zandvoort ook via NLZIET kijken. De race wordt zondag 23 augustus vanaf 15.00 uur live uitgezonden op NPO 1, die je ook via NLZIET kunt bekijken.

Nieuwe gebruikers kunnen NLZIET momenteel 14 dagen gratis proberen. Daarnaast geldt er tijdelijk een zomeraanbieding waarmee je de eerste drie maanden 50 procent korting krijgt. Daarna betaal je het normale abonnementstarief.

Via NLZIET kun je live televisie kijken op je smartphone, tablet, laptop, smart-tv, Apple TV, Android TV of via een Chromecast. Daardoor is het een interessante optie als je tijdens het raceweekend geen traditioneel tv-abonnement hebt.