Samsung Galaxy S25 FE fors in prijs gedaald: voor het eerst voor minder dan 550 euro

De Samsung Galaxy S25 FE is de budgetvriendelijke variant van de S25-serie. Hij is nog niet zo heel lang uit, maar ondertussen al flink in prijs gedaald. We vertellen je alles over de beste aanbiedingen voor dit fijne toestel.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S25 FE tot 365 euro goedkoper

Tegenwoordig brengt Samsung ieder jaar ongeveer een half jaar naar het uitbrengen van de high-end Galaxy S-telefoons een budgetvariant uit. Dit jaar was het begin september de beurt aan de S25 FE. Deze kreeg een adviesprijs van 749 euro en is daarmee 150 euro goedkoper dan de S25.

→ Samsung Galaxy S25 is ook al fors in prijs gedaald

Ondertussen haal je de S25 FE al voor minder dan 550 euro in huis. Je betaalt 526 euro via Phonemarket, maar wil je liever de zekerheid van Bol? Dan ben je voor 545,90 euro klaar. Nog meer besparen doe je door een abonnement af te sluiten. Het beste kies je voor een onbeperkt data-abonnement van Odido bij Belsimpel en je hebt hem in handen vanaf 384 euro. Liever een andere provider of een kleinere bundel? We zetten de beste opties hieronder voor je op een rij.

Samsung S25 FE aanbieding bij providers: bespaar tot 118 euro

Wil je het liefste je aankoop doen bij één van de providers? Dan bespaar je tot 118 euro ten opzichte van een los toestel. Bij KPN, Ben en Vodafone betaal je namelijk 480 euro voor het toestel. Odido vraagt 504 euro voor de S25 FE. Simyo heeft hem ook, maar hier betaal je 528 euro.

Profiteer bovendien van klantvoordeel op het moment dat je thuis een vast internetabonnement van dezelfde provider hebt als je mobiele abonnement. Dit is meestal tot 7,50 euro korting per maand, maar van KPN krijg je ook een gratis Netflix-abonnement of kies voor ESPN Compleet. Odido geeft je nog eens 5 euro extra korting per maand.

Kies je voor Simyo of Ben, dan krijg je ook klantvoordeel in combinatie met respectievelijk KPN en Odido. Bij deze voordeligere providers ontvang je nu extra data.

Samsung S25 FE acties bij webwinkels

Het meeste bespaar je door je abonnement af te sluiten bij Belsimpel, Mobiel.nl of MediaMarkt. Hier is de korting afhankelijk van de grootte van je bundel. Kies je dus voor een onbeperkt internetabonnement, dan zal je voor de S25 FE minder betalen dan wanneer je gaat voor een 2GB-bundel.

Maar, ook als je gaat voor zo’n kleiner abonnement ben je meestal nog goedkoper uit dan een los toestel. Daarnaast profiteer je nu ook gewoon van klantvoordeel.

Samsung S25 FE met Odido: bespaar tot 142 euro

Kies voor een abonnement van Odido bij Belsimpel en je hebt de S25 FE in handen vanaf 384 euro. Heb je thuis ook internet van Odido? Dan krijg je tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement en 5 euro korting per maand op je vaste internet.

Samsung S25 FE met Vodafone: bespaar tot 125 euro

Ga je voor een Vodafone-abonnement? Dan ben je aan het juiste adres bij Belsimpel, waar je hem in huis hebt vanaf 401 euro. Als je klant bent van Ziggo, dan krijg je tot 7,50 euro korting per maand, een extra tv-pakket en meer.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung S25 FE met KPN: bespaar tot 94 euro

Voor een KPN-abonnement ben je het goedkoopste uit bij Belsimpel. Nu kost ‘ie minstens 432 euro. Krijg je Combivoordeel? Dan ontvang je tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement. Daarnaast kies je tussen gratis Netflix of een ESPN Compleet-abonnement

S25 FE met het goedkoopste 10GB-abonnement: voor 456 euro

We kunnen ons voorstellen dat je geen onbeperkt data-abonnement nodig hebt. Het meest gekozen abonnement is dat met 10GB data. De voordeligste optie is nu Lebara bij Belsimpel. Voor het toestel ben je nu iets meer kwijt (456 euro), maar voor je bundel betaal je slechts 7,50 euro per maand. De eerste drie maanden ontvang je namelijk 50 procent korting.

Alles wat je moet weten over de Samsung S25 FE

‘FE’ in Samsung S25 FE staat voor Fan Edition. Dit betekent dat de belangrijkste functies van de reguliere S25 zijn gegoten in een voordeliger jasje. In de praktijk zien we hetzelfde design, hetzelfde 6,7 inch scherm als de S25 Plus heeft, maar een mindere camera-set en een minder krachtige chip.

Hoewel dat negatief lijkt, is dit voor de meeste mensen zeker nog steeds zat. De processor is vlot genoeg voor dagelijkse taken en wat lichte games. Je hebt daarnaast de beschikking over een 50 megapixel-hoofdcamera en een 12 megapixel-groothoeklens. Ook is ‘ie voorzien van een telelens, waarmee je onderwerpen tot drie keer dichterbij gaat zonder kwaliteitsverlies.

Vergelijk zelf prijzen voor de beste deal

Is de informatie in dit artikel verouderd of wil je zeker weten dat je de beste aanbieding voor jou te pakken hebt? Gebruik dan onze prijsvergelijker. Die hebben we voor zowel een losse S25 FE, als in combinatie met abonnement. Geef met de filters jouw wensen door en de laagste prijs staat direct bovenaan.