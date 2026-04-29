Samsung Galaxy S26 voor minder dan 400 euro (of gratis Galaxy Tab A11 Plus)

De Samsung Galaxy S26 is de compactste telefoon in de S26-serie. Er zijn nu een aantal maanden voorbij sinds de lancering en daardoor is de telefoon flink in prijs gezakt. We vertellen je alles over de beste aanbiedingen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S26 tot 653 euro goedkoper

In februari kwam Samsung met de nieuwe Galaxy S26-serie, waarvan de reguliere Galaxy S26 het kleinste toestel is. Hij heeft een adviesprijs van 999 euro, maar Samsung-telefoons zakken altijd vrij snel na de aankondiging in prijs. Momenteel heb je hem bijvoorbeeld als los toestel voor 744 euro bij Bol.

Nog meer besparen doe je door de Galaxy S26 te combineren met een abonnement. De laagste prijs is te vinden met een onbeperkt internetabonnement van Odido bij Belsimpel: vanaf 396 euro. Vraag ook de persoonlijke korting aan en je ontvangt nog eens 50 euro, waardoor je totaal op 346 euro komt. Maar, ook met een kleinere bundel bespaar je veel ten opzichte van een los toestel. Liever een andere provider? Na Odido is Vodafone het voordeligst bij Mobiel.nl (vanaf 526 euro).

Hier vind je jouw persoonlijke korting (tot 150 euro) bij Belsimpel

Zodra je een link naar Belsimpel opent via één van onze knoppen, krijg je een pop-up om je mailadres achter te laten. Geen pop-up gezien of heb je ‘m per ongeluk weggeklikt? Dit is ook te vinden bij de acties onder het toestel bij ‘actie 2’. Er opent nu een nieuwe pagina, waar je bovenaan je mailadres achterlaat. Vervolgens ontvang je jouw kortingscode in je mailbox.

Je ontvangt nu kortingscodes voor de gehele S26-serie. Op de reguliere S26 ontvang je 50 euro korting, voor de S26 Plus is dat 100 euro en de S26 Ultra krijg je zelfs maar liefst 150 euro goedkoper.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S26 bij providers: gratis tablet of Chromebook Go

Natuurlijk is het ook mogelijk om je nieuwe telefoon bij één van de providers te bestellen. De Samsung S26 is verkrijgbaar bij KPN, Vodafone, Ben, Hollandsnieuwe en Odido.

De laagste prijs is te vinden bij Odido, waar je 696 euro betaalt voor de smartphone. Bij Ben kost ‘ie 720 euro. KPN en Vodafone vragen beide 744 euro en bij Hollandsnieuwe ben je 816 euro kwijt. Naast een voordelige prijs, krijg je momenteel ook een gratis Galaxy Tab A11 Plus (bij KPN, Vodafone of Hollandsnieuwe) of een Chromebook Go (Odido of Ben).

Profiteer bovendien zeker van klantvoordeel als je thuis ook een vast internetabonnement van één van deze providers hebt. Dit is meestal tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement en nog een aantal extra’s, waaronder gratis Netflix bij KPN.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung S26 met abonnement: acties bij webwinkels

Bij webwinkels krijg je hoge korting als je jouw telefoon combineert met een abonnement, waardoor je op deze manier het goedkoopste uit bent. Hier is de toestelprijs afhankelijk van de grootte van je bundel. Hoe meer data je neemt, hoe goedkoper de S26 wordt. Maar wees gerust: ook met een kleinere bundel bespaar je flink.

Samsung S26 met Odido: vanaf 346 euro

Een Samsung S26 met een abonnement van Odido is het goedkoopst en je betaalt bij Belsimpel slechts 346 euro voor het toestel met de persoonlijke kortingscode. Heb je ook vast internet van Odido? Dan ontvang je ook tot 7,50 euro extra korting op je mobiele abonnement, dubbele data en 5 euro korting op je internet.

Samsung S26 met Vodafone: vanaf 526 euro

De S26 met een bundel van Vodafone kost je minimaal 526 euro bij Mobiel.nl met de persoonlijke kortingscode (via pop-up op productpagina). Heb je thuis internet van Ziggo, dan ontvang je tot 7,50 euro klantvoordeel op je mobiele abonnement. Als je geen Ziggo-klant bent, maar wel jonger dan 28 jaar ontvang je ook diezelfde korting.

Samsung S26 met KPN: vanaf 598 euro

Wil je liever een abonnement van KPN? Dan ben je aan het juiste adres bij Mobiel.nl. Daar kost de S26 je 648 euro en kan je ook een persoonlijke korting aanvragen van 50 euro (te vinden via de pop-up op de productpagina). Neem je dit mee, dan kom je uit op 598 euro.

Samsung S26 met 10GB van Ben: voor 645 euro

Heb je aan een kleiner abonnement, bijvoorbeeld 10GB, genoeg? Dan kan je het beste kiezen voor een bundel van Ben bij Belsimpel. Je betaalt nu voor de S26 695 euro en met de persoonlijke korting kom je nu uit op 645 euro. Heb je al andere abonnementen van Ben of Odido? Dan profiteer je van extra data en/of 5 euro korting per maand op je internet.

Samsung Galaxy S26: compacte, maar krachtige telefoon

De Samsung Galaxy S26 is één van de kleinste telefoons die momenteel op de markt zijn met zijn 6,3 inch. Daardoor kun je ‘m prima met één hand bedienen. Aan de binnenkant zit een chip die Samsung zelf ontworpen heeft. Die wijkt af van de processor in de S26 Ultra, maar is nog steeds snel genoeg om alle taken vlot uit te voeren.

Verder zit hij bomvol AI-functies en schiet je jouw foto’s met maximaal 50 megapixel via de hoofdcamera. Ook is de S26 uitgerust met een groothoeklens voor wijdere kiekjes en een telelens. Deze kan tot drie keer inzoomen zonder dat er iets van de kwaliteit verloren gaat.

Vind zelf de laagste prijs via onze prijsvergelijkers

Als je liever zelf zoekt naar de beste deal of zeker wil weten dat je de laagste prijs te pakken hebt, dan pak je onze prijsvergelijker erbij. Deze hebben we voor vrijwel iedere telefoon, en bovendien voor losse toestellen en abonnementen. Met de filters geef je jouw wensen aan, zoals de kleur van het toestel, maar ook hoeveel data of belminuten je wil. Vervolgens staat de laagste prijs direct bovenaan.

Powered by: