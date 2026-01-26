Google Pixel 10 (Pro) fors in prijs gedaald (ADV)

Het begin van een nieuw jaar wordt door MediaMarkt elk jaar gevierd met BTW? Weg Ermee! oftewel de BTW Vrije Dagen. Dat betekent dat je geen BTW betaalt op heel veel populaire gadgets, waaronder de Google Pixel 10-serie.

BTW? Weg Ermee! 2026 bij MediaMarkt

MediaMarkt betaalt tot en met 1 februari de BTW van je aankoop*. Daardoor scoor je jouw nieuwe smartphone, smartwatch of koptelefoon voor een wel heel laag bedrag. Hoewel de BTW op elektronica 21 procent is, betekent dit niet dat je 21 procent korting krijgt. Hoe dat precies zit, leggen we je hier uit.

Stel, je koopt een product dat normaal 121 euro kost. Die prijs bestaat dan uit 100 euro voor het product en 21 euro aan BTW. Die 21 euro hoef je niet te betalen, dus dat is een voordeel van 17,36 procent op het totaal bedrag van 121 euro.

Daardoor haal je nu de volledige Google Pixel 10-serie nu wel heel goedkoop in huis. Meestal betaal je voor de Pixel 10 649 euro, maar dankzij deze actie van MediaMarkt is dat nu slechts 594,18 euro.

Google Pixel 10 voor 594,18 euro (meestal 719 euro)

De Google Pixel 10 is de instapper van de reeks en geeft je een compacte, maar krachtige telefoon. Het is een veelzijdig toestel, met een goede camera van 48 megapixel. Voor het eerst is de cameraopstelling van de instapper ook uitgerust met een telelens. Die kan vijf keer inzoomen zonder kwaliteitsverlies.

Bij introductie had hij een adviesprijs vanaf 899 euro, maar ondertussen is hij al meestal voor 719 euro te halen. Tijdens BTW? Weg Ermee bij MediaMarkt koop je hem voor slechts 594,18 euro. Combineer je jouw aankoop met een abonnement? Dan profiteer je van nog meer voordeel. Zo heb je de Pixel 10 in handen vanaf 300 euro.

Google Pixel 10 Pro voor 784,25 euro (meestal 949 euro)

Heb jij liever een telefoon die één van de beste is in het maken van foto’s? Dan kies je voor de Pixel 10 Pro. Deze heeft een periscopische telelens, waardoor jouw ingezoomde kiekjes prachtig uit de verf kome. Daarnaast is er een 48 megapixel-groothoeklens. Ook de camera aan de voorkant is wat beter, waardoor je haarscherpe selfies maakt.

De laatste maand heeft de Pixel 10 Pro een gemiddelde prijs 949 euro, maar tijdens de actieperiode tot en met 1 februari is ‘ie in prijs verlaagd naar 784,25 euro bij een los toestel. Kies je ervoor om ook een abonnement af te sluiten, dan bespaar je nog eens bijna 200 euro en heeft de Pixel 10 Pro een prijs vanaf 588 euro.

Google Pixel 10 Pro XL voor 908,21 euro (meestal 1099 euro)

Speciaal voor mensen die houden van een groot scherm is de Pixel 10 Pro XL ontwikkeld. Het grote display meet 6,8 inch, terwijl de reguliere 10 en 10 Pro 6,3 inch zijn. Door het grote scherm is er ook meer ruimte voor de batterij, waardoor je met de Pixel 10 Pro XL profiteert van een lange accuduur. Verder is de 10 Pro XL hetzelfde als de 10 Pro.

Tijdens BTW? Weg Ermee! Scoor je de Pixel 10 Pro XL voor van 825,57 euro, terwijl hij meestal zo’n 1099 euro kost. Meer besparen doe je door ook een abonnement af te sluiten bij je aankoop en dan koop je hem vanaf xx euro.

Ook Samsung Galaxy S25 Ultra met hoge korting

Ook de Samsung Galaxy S25 Ultra is tijdens de actieperiode voordelig. De topper van Samsung heeft een groot scherm en wordt geleverd met een stylus, waardoor hij vooral voor de creatievelingen onder ons een aanrader is. Ook als jij regelmatig aantekeningen maakt of de beste camera’s op je smartphone wil, is de S25 Ultra een goede keuze voor jou.

Normaal schafte je de Samsung Galaxy S25 Ultra voor zo’n 1199 euro aan, maar momenteel heb je hem voor 990,85 euro. Sluit daarbij een abonnement af en je hebt hem in handen vanaf 864 euro.

