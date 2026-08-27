Deze gloednieuwe telefoon van Google is ineens spotgoedkoop

Ben je op zoek naar een nieuwe smartphone van Google? Dan hebben we goed nieuws voor je. Eén van de nieuwste Google-telefoons is momenteel opvallend goedkoop te krijgen. Welke? Dat lees je in dit artikel!

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Dit nieuwe toestel van Google scoor je nu flink goedkoper

Google zet met de Pixel 11 in op een smartphone die vooral snel, slim en gebruiksvriendelijk is. Het toestel heeft een helder 6,3 inch-oled-scherm met een ververssnelheid van 120Hz, waardoor alles vloeiend oogt. De nieuwe Tensor G6-chip zorgt ervoor dat apps snel openen en de telefoon vlot blijft werken, terwijl 12GB werkgeheugen helpt als je meerdere apps tegelijk gebruikt. Je krijgt minimaal 256GB opslagruimte, zodat je genoeg plek hebt voor foto’s, video’s en apps.

Ook voor foto’s en AI-functies heeft de Pixel 11 het nodige in huis. De 50 megapixel-hoofdcamera is bedoeld voor scherpe foto’s, terwijl de 48-megapixel-groothoeklens handig is voor landschappen en grote groepen. De Pixel 11 draait op Android 17 en krijgt zeven jaar Android-updates.

Google Pixel 11 bij een provider: al vanaf 600 euro

Wil je de Google Pixel 11 direct met een mobiel abonnement aanschaffen? Bij onder meer Odido, KPN en Vodafone kun je de nieuwste Pixel combineren met een abonnement, waarbij de uiteindelijke toestelkosten per aanbieder flink kunnen verschillen. Zo haal je het toestel bij KPN al in huis vanaf 600 euro. Daarmee bespaar je maar liefst 399 euro ten opzichte van de oorspronkelijke introductieprijs.

We hebben de actuele prijzen en aanbiedingen voor de Google Pixel 11 hieronder overzichtelijk voor je op een rij gezet. Zo zie je in één oogopslag waar je het toestel het voordeligst kunt aanschaffen.

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Google Pixel 11 met 20 GB: al vanaf 0 euro

Wil je nog meer besparen, dan is het slim om de Pixel 11 te combineren met een mobiel abonnement. Via Belsimpel krijg je het toestel in combinatie met een 20 GB-abonnement van Ben momenteel vanaf 0 euro.

Je betaalt daarbij dus geen eenmalige bijdrage voor het toestel. Bovendien profiteer je de eerste 12 maanden van een actieprijs van 28,75 euro per maand. Daarna betaal je het reguliere tarief van 33,50 euro per maand.

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Google Pixel 11 bij webwinkels: al vanaf 416 euro

Bel en internet je regelmatig? Dan kan het interessant zijn om de Google Pixel 11 samen met een onbeperkt mobiel abonnement aan te schaffen via een webwinkel zoals Belsimpel of Mobiel.nl.

Vooral met een grotere databundel kun je vaak profiteren van extra toestelkorting. Hierdoor betaal je minder voor de Pixel 11 en kunnen de totale kosten van je abonnement en toestel aantrekkelijker uitvallen.

Odido: kies je voor een Odido-abonnement? Je betaalt hier 416 euro voor het toestel. Daarnaast profiteer je van extra voordelen met Klantvoordeel: tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je bundel.

kies je voor een Odido-abonnement? Je betaalt hier 416 euro voor het toestel. Daarnaast profiteer je van extra voordelen met Klantvoordeel: tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je bundel. Vodafone: als je de Pixel 11 bij Belsimpel aanschaft met een Unlimited-abonnement van Vodafone, betaal je 447 euro voor het toestel. Daarnaast profiteer je maandelijks van een korting tot 7,50 euro en krijg je extra MB’s wanneer je het abonnement combineert met internet of televisie van Ziggo.

als je de Pixel 11 bij Belsimpel aanschaft met een Unlimited-abonnement van Vodafone, betaal je 447 euro voor het toestel. Daarnaast profiteer je maandelijks van een korting tot 7,50 euro en krijg je extra MB’s wanneer je het abonnement combineert met internet of televisie van Ziggo. KPN: bij een Unlimited-abonnement van KPN bij Belsimpel betaal je voor het toestel 552 euro. Dankzij Combivoordeel krijg je bovendien elke maand tot 7,50 euro extra korting op je abonnement.

Vind de beste prijs met onze vergelijker

Zijn deze aanbiedingen voorbij of wil je zeker weten dat je de beste deal te pakken hebt voor de Google Pixel 11? Gebruik dan onze prijsvergelijker! Via de filteropties geef je jouw wensen in en vervolgens staat de laagste prijs bovenaan. Handig, want dat scheelt je veel zoektijd!