Google Pixel 11 met abonnement: Vergelijk alle aanbiedingen en providers

Google heeft op 12 augustus zijn nieuwe Pixel 11 reeks gepresenteerd. Bekijk hier gemakkelijk alle aanbiedingen voor de Pixel 11 met een abonnement.

Waar vind ik het goedkoopste Pixel 11 abonnement?

In onze Prijsvergelijker staat altijd de goedkoopste aanbieding bovenaan, maar dit betekent niet altijd dat het de beste keuze voor jou is. Je kunt eenvoudig filteren op prijs, het aantal belminuten, MB’s en andere voorkeuren om de deals te vinden die het beste bij jouw behoeften passen. Vergeet niet om je internet- en tv-provider aan te vinken, zodat je snel kunt zien welke aanbiedingen zij speciaal voor bestaande klanten hebben.

Is de Pixel 11 goedkoper met of zonder abonnement?

Welke optie het voordeligst voor jou is, hangt af van je wensen en situatie. Wil je de smartphone in één keer betalen of liever kiezen voor maandlasten? Als je voor de maandlasten boven de 10 euro per maand kiest, voor twee jaar, krijg je te maken met een BKR-registratie (of 20 euro per maand voor een jaar), aangezien dit als een lening wordt beschouwd. Dit kan je mogelijkheden beperken als je in de toekomst een hypotheek wilt afsluiten, omdat het leenbedrag lager zal zijn.

Wil je geen BKR-registratie? Dan is het wellicht beter om het volledige bedrag voor de Google Pixel 11 in één keer te betalen. Zo krijg je de toestelkorting zonder je kredietstatus te beïnvloeden.

Als je kiest voor de Pixel 11 zonder abonnement, heb je meer vrijheid om de sim-only deals te vergelijken en te kiezen uit een breed scala van aanbieders. Dit kan voordeliger zijn, vooral omdat sim-only abonnementen vaak goedkoper zijn dan abonnementen inclusief toestel.

Waar let je op bij het afsluiten van een abonnement?

Bij het kiezen van een Google Pixel 11 met abonnement zijn er verschillende factoren waarmee je rekening moet houden om de beste optie voor jouw situatie te vinden. Of je nu een abonnement zoekt met veel data, een aantrekkelijke prijs of extra voordelen, het is belangrijk om te kijken naar de looptijd, de keuze tussen een simkaart of eSIM, en eventuele combivoordelen bij je provider.

Kies een databundel bij je Pixel 11

Bij het kiezen van een mobiel abonnement is het belangrijk om na te denken over hoeveel data je daadwerkelijk nodig hebt. Als je geen toegang hebt tot een Wifi-netwerk, heb je een databundel nodig om op je mobiel te kunnen internetten.

Databundels zijn verkrijgbaar in verschillende formaten, van 1GB tot onbeperkt gebruik. Als je voornamelijk belt en af en toe een app gebruikt, is een abonnement met minder data vaak voldoende.

Gebruik je je telefoon echter intensief voor streaming, social media en het browsen op het internet, dan is het verstandig om te kiezen voor een abonnement met meer data, zodat je niet onverwachts in de kosten loopt.

Type bundel Aantal GB Type gebruiker Kleine databundel Tot 3GB Voor als je (zonder WiFi verbinding) regelmatig wat WhatsAppjes stuurt. Je e-mails en nieuws checkt en af en toe wat scrollt op social media. Gemiddelde databundel 3 tot 10GB Voor als je (zonder WiFi verbinding) regelmatig scrolt op social media, muziek luistert via Spotify en af en toe wat filmpjes bekijkt op streamingsdiensten. Grote databundel Groter dan 20GB Voor als je (zonder WiFi verbinding) veel gebruik maakt van streamingsdiensten zoals Netflix of Videoland. Het spelen van grote games en veel gebruik van social media.

Kies je voor een simkaart of eSIM?

Bij het afsluiten van een telefoonabonnement heb je de keuze tussen een fysieke simkaart en een eSIM. Een fysieke simkaart is een bekende optie die in de meeste toestellen past en eenvoudig over te zetten is naar een andere telefoon.

De eSIM is een digitale oplossing die meer gemak biedt: je hoeft geen kaart te plaatsen en kunt moeiteloos meerdere abonnementen op één apparaat beheren. Perfect voor mensen die werk en privé gescheiden willen houden of veel op reis zijn. Wil je weten of jouw Google Pixel 11 eSIM ondersteunt? Bekijk dan de specificaties!

Let op extra korting bij je internet en/of tv provider

Bij veel providers krijg je korting of extra voordelen wanneer je meerdere abonnementen combineert. Heb je bijvoorbeeld al een tv- of internetabonnement bij een specifieke provider? Dan kun je vaak profiteren van een voordeligere prijs voor je Google Pixel 11 abonnement en heb je alles mooi geïntegreerd bij één aanbieder!