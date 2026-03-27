Google TV Streamer nu fors in prijs gedaald

De Google TV Streamer is tijdelijk afgeprijsd en kost nu minder dan 100 euro bij meerdere webwinkels. Het apparaat heeft een adviesprijs van 119 euro en is zelden in de aanbieding.

Google TV Streamer voor minder dan 100 euro

Vind je de Google TV Streamer een interessante mediaspeler, maar is de prijs van 119 euro je te gortig? Dan hebben we goed nieuws, want het apparaatje is tijdelijk bij vier webwinkels afgeprijsd. Je tikt de TV Streamer nu voor 97 euro op de kop, wat je toch meer dan 20 euro bespaart.

De Google TV Streamer is bij Bol, Coolblue, Amazon en MediaMarkt verkrijgbaar voor 97 euro. Het is niet duidelijk tot wanneer de mediaspeler is afgeprijsd, maar de korting bij Bol geldt tot en met komende zondag (29 maart 2026). We raden daarom aan niet te lang te wachten met je aankoop.

De Google-mediaspeler was tijdens Black Friday nog veel goedkoper en verkrijgbaar voor slechts 69 euro. Daarna schoot het apparaatje weer terug naar de normale prijs. De huidige prijsverlaging van ruim 20 euro maakt het weer een stuk aantrekkelijker om de Google TV Streamer in huis te halen.

Opvolger van de Chromecast

De Google TV Streamer is de opvolger van de populaire Chromecast en biedt aanzienlijke verbeteringen ten opzichte van zijn voorgangers. Het apparaat plaats je naast of onder de televisie en bedien je met de meegeleverde afstandsbediening. Hiermee krijg je toegang tot alle grote streamingdiensten zoals Netflix, Disney Plus, YouTube en SkyShowtime.

Een groot voordeel ten opzichte van de Chromecast is de snellere hardware. Google heeft het apparaat voorzien van meer opslagruimte en een krachtigere processor, waardoor het apparaat sneller reageert en 4K-content vloeiender afspeelt. Ook heeft Google Gemini geïntegreerd, waardoor je spraakcommando’s kunt gebruiken voor het zoeken naar films of series.