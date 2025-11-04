Deze Black Friday-deals zijn echt de moeite waard (en deze juist niet)

Black Friday komt eraan en dat betekent spectaculaire kortingen op smartphones, tablets en andere gadgets, maar zijn die aanbiedingen wel zo voordelig als ze lijken? Wij volgen de komende weken de prijzen van zeven populaire techproducten.

We houden de prijzen voor je in de gaten

Elk jaar tijdens Black Friday lokken webshops klanten met hoge kortingen. Klinkt goed, maar vaak valt het voordeel tegen. De Consumentenbond liet eerder zien dat sommige winkels de prijzen vlak voor Black Friday verhogen, zodat het verschil groter lijkt dan het werkelijk is.

Om te voorkomen dat je hierin trapt, houden we de prijzen extra goed in de gaten. Op Android Planet zie je precies welke deals écht de moeite waard zijn en welke aanbiedingen je beter kunt laten liggen. Zo scoor je straks alleen maar echt goede deals.

Samsung Galaxy A56

De Samsung Galaxy A56 is een populaire middenklasser die veel waar voor zijn geld biedt. Je krijgt een flinke 5000 mAh-batterij, 50 megapixel-hoofdcamera en een hoop slimme AI-functies.

De processor is niet de krachtigste, maar met alledaagse taken en lichte games heb je geen problemen. Hiernaast scoort de A56 punten met het uitstekende updatebeleid, want Samsung belooft software-ondersteuning tot het voorjaar van 2031.

Los toestel 29-09-2025: 299 euro

06-10-2025: 303 euro

13-10-2025: 274,99 euro

20-10-2025: 284,99 euro

27-10-2025: 286 euro

3-11-2025: 284 euro Toestelkosten met abonnement 13-10-2025: 84 euro

20-10-2025: 84 euro

27-10-2025: 84 euro

3-11-2025: 79 euro

Samsung Galaxy S25

De Samsung Galaxy S25 is een compact vlaggenschip van Samsung met een scherm van 6,2 inch. Dankzij de Snapdragon 8 Elite-chip draait het toestel moeiteloos zware apps en games zonder dat je haperingen opmerkt.

De camera’s stellen ook niet teleur. Je krijgt een hoofdcamera, telelens en groothoeklens waarmee je in elke situatie scherpe foto’s maakt. Ook zijn er genoeg AI-functies om je foto’s na te bewerken.

De accu van 4000 mAh houdt het prima een dag vol en zit door het laden met 25 watt redelijk snel weer vol. Samsung garandeert verder updates tot begin 2032, waardoor de S25 jarenlang up-to-date blijft.

Los toestel 29-09-2025: 589 euro

06-10-2025: 591 euro

13-10-2025: 591 euro

20-10-2025: 591 euro

27-10-2025: 568,95 euro

3-11-2025: 595 euro Toestelkosten met abonnement 13-10-2025: 288 euro

20-10-2025: 300 euro

27-10-2025: 360 euro

3-11-2025: 346 euro

Samsung Galaxy S25 Ultra

Wil je alles uit je smartphone halen? De Samsung Galaxy S25 Ultra is dan het toestel voor jou. Dit vlaggenschip heeft een indrukwekkende 200 megapixel-hoofdcamera, een gigantische 5000 mAh batterij en een groot 6,9 inch scherm.

Door de krachtige Snapdragon 8 Elite-chipset mag je geen problemen ondervinden met het spelen van de zwaarste games, hevig multitasken en het gebruik van alle AI-functies. Ook de S25 Ultra krijgt updates tot en met het voorjaar van 2031.

Los toestel 29-09-2025: 909,99 euro

06-10-2025: 910 euro

13-10-2025: 910 euro

20-10-2025: 915 euro

27-10-2025: 901,99 euro

3-11-2025: 901 euro Toestelkosten met abonnement 13-10-2025: 696 euro

20-10-2025: 624 euro

27-10-2025: 672 euro

3-11-2025: 648 euro

Google Pixel 10 Pro

De Google Pixel 10 Pro is een slimme keuze. Google heeft de meeste functies van de grotere Pixel 10 Pro XL in klein 6,3 inch- toestel gestopt. De telefoon beschikt over drie camera’s met als opvallendste de 48 megapixel-telelens. Dankzij high res zoom kun je tot 100 keer inzoomen. Daarnaast beschikt de Pixel 10 Pro over allerlei slimme AI-functies zoals Gemini Live, Circle to Search en Camera Coach.

Onder de motorkap vind je de Google Tensor G5-chip, die zorgt voor snelle prestaties bij gamen en multitasken. Hiernaast kom je met de 4870 mAh-batterij gemakkelijk de dag door. Google belooft bovendien zeven jaar aan updates, zodat je de komende jaren goed zit.

Los toestel 29-09-2025: 899 euro

06-10-2025: 959 euro

13-10-2025: 959 euro

20-10-2025: 951 euro

27-10-2025: 949 euro

3-11-2025: 949 euro Toestelkosten met abonnement 13-10-2025: 372 euro

20-10-2025: 468 euro

27-10-2025: 558 euro

3-11-2025: 476 euro

Google TV Streamer

De Google TV Streamer is de directe opvolger van de bekende Chromecast en zorgt ervoor dat apps zoals Netflix en Disney+ een stuk sneller en soepeler werken. Een handige bonus is dat de streamer samenwerkt met je smart home-producten. Zo bekijk je bijvoorbeeld eenvoudig de beelden van je slimme deurbel direct op je tv.

15-09-2025: 118 euro

22-09-2025: 92 euro

29-09-2025: 111 euro

06-10-2025: 96,99 euro

13-10-2025: 96,99 euro

20-10-2025: 119 euro

27-10-2025: 119 euro

3-11-2025: 113,95 euro

Samsung Galaxy Tab A9 Plus

Zoek je naar een betaalbare tablet, dan is de Samsung Galaxy Tab A9 Plus een goede optie. Het scherm is 11 inch groot en door de batterij van 7040 mAh kun je uren door, voordat je naar een oplader moet zoeken. De A9 Plus is zeer geschikt voor het kijken van films op Netflix, scrollen op social media en het spelen van simpele games.

06-10-2025: 152 euro

13-10-2025: 135 euro

20-10-2025: 148 euro

27-10-2025: 148 euro

3-11-2025: 145,89 euro

Xiaomi 15T Pro

De Xiaomi 15T Pro is zeker een aanrader. In onze review omschrijven we het toestel als flagship killer en het is niet lastig om te zien waarom. De smartphone van 6,83 inch beschikt over een gigantische 5500 mAh batterij en die is binnen 40 minuten volledig opgeladen.

Ook valt de hoofdcamera positief op, omdat de lens zorgt voor scherpe kiekjes met realistische kleuren. Voeg hier een rappe processor aan toe en je hebt een uitstekende smartphone, die het overwegen zeker waard is.

Los toestel 29-09-2025: 799 euro

06-10-2025: 679 euro

13-10-2025: 679 euro

20-10-2025: 639 euro

27-10-2025: 610 euro

3-11-2025: 635 euro Toestelkosten met abonnement 27-10-2025: 538 euro

3-11-2025: 480 euro

Mis geen enkele deal meer

