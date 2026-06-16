Sony’s nieuwste premium oordopjes krijg je nu cadeau

Bij sim only-abonnementen zitten regelmatig cadeaus. Vaak ging het hier om Sennheiser-koptelefoons of de Sony XM5-koptelefoon of oordopjes. Nu is het eindelijk zover, want je krijgt de allernieuwste premium draadloze oordopjes van Sony cadeau.

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Gratis Sony WF-1000XM6 bij Lebara sim only vanaf 10GB

Belsimpel bestaat 20 jaar en dat viert de blauwe webwinkel met uitstekende acties. Zo krijg je hoge korting op veel populaire telefoons, maar ook tussen de sim only-abonnementen zitten een aantal pareltjes. Zo krijg je voor het eerst de Sony WF-1000XM6 draadloze oordopjes cadeau.

Ook hoef je hier geen dure provider voor af te sluiten, want je krijgt ze gewoon in combinatie met Lebara vanaf 10GB. De eerste zes maanden betaal je daarnaast slechts 4 euro per maand, waarna je 8 euro per maand kwijt bent. In totaal betaal je voor twee jaar zo 168 euro. Zou je de oortjes los kopen, dan moet je € 266,- neerleggen.

Heb je geen sim only nodig, maar had je deze draadloze oordopjes wel op het oog? Dan bespaar je via deze actie dus ongeveer 100 euro. Vergeet ze niet na het afsluiten aan te vragen via de link die op de pagina van Belsimpel staat.

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Beste deal: 40GB voor 7,15 euro per maand

Hoewel je de oordopjes gratis krijgt vanaf 10GB data, raden we je aan om voor 40GB te kiezen. Op deze bundel ontvang je de eerste twaalf maanden maar liefst 70 procent korting. Gemiddeld genomen betaal je hierdoor slechts 0,15 euro per maand meer, maar krijg je vier keer zoveel data. We berekenen dit overigens als volgt:

12 maanden x 3,30 euro = 39,60 euro

12 maanden x 11 euro = 132 euro

39,60 euro + 132 euro = 171,60 euro

171,60 euro / 24 maanden = 7,15 euro per maand

Hieronder zie je de prijzen van alle bundels op een rij:

Bundel Gem. € p/m Normale € p/m 10GB €7,- p/m €8,- 15GB €8,75 p/m €10,- 40GB €7,15 p/m €11,- p/m 45GB €21,88 p/m €25,- p/m

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Dit is de Sony WF-1000XM6: premium oordopjes met uitstekende ruisonderdrukking

De Sony WF-1000XM6 oortjes lieten een aantal jaar op zich wachten, maar de opvolger van de WF-1000XM5 is er eindelijk. Net als de XM5 is de noise cancellation weer top en kan hij als de beste achtergrondgeluid uit je oren filteren.

Deze heeft door wanneer je bijvoorbeeld in een drukke trein zit en versterkt de mate van ruisonderdrukking. Begint er iemand tegen je te praten, dan wordt juist automatisch de transparante modus aangezet.

Wat de accuduur betreft belooft Sony dat je met ANC ingeschakeld zo’n acht uur aan luisterplezier hebt en onze redacteur Jeroen bevestigt dit in zijn review. Schakel je dit uit, dan kan je maar liefst 24 uur vooruit. Heb geen tijd om de oortjes volledig op te laden? Leg ze dan tien minuten aan de lader en je kan weer een uurtje luisteren.

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