Action verkoopt tijdelijk deze robotstofzuiger die óók dweilt (van een bekend merk)

De Hombli Smart Robotic Vacuum Cleaner is tijdelijk te koop bij Action voor 89,95 euro. Het apparaat combineert stofzuigen met dweilen en is via een app te bedienen. De robotstofzuiger is alleen online verkrijgbaar.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat je krijgt voor 89,95 euro

Voor minder dan 100 euro haal je een robotstofzuiger in huis die meer doet dan alleen stofzuigen. De Hombli stofzuiger is ook uitgerust met een dweilfunctie, wat hem meteen een stuk veelzijdiger maakt dan veel goedkopere instapmodellen. Het apparaat is geschikt voor meerdere vloertypen, waaronder hout, tegels, PVC en laagpolig tapijt.

De robotstofzuiger is op drie manieren te bedienen: via een app voor Android en iOS, met de meegeleverde afstandsbediening of via de knoppen op het apparaat zelf. Via de app bepaal je welke kamers worden schoongemaakt en in welke volgorde dat gebeurt. Dat maakt het mogelijk om de stofzuiger ook op afstand in te schakelen, zodat je thuiskomt in een schoongemaakt huis.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Relatief stil en lange accuduur

Een belangrijk praktisch voordeel is de accuduur van maximaal 180 minuten. Na afloop rijdt de Hombli zelfstandig terug naar het bijgeleverde oplaadstation. Is de schoonmaakronde nog niet afgerond op het moment dat de accu leeg raakt? Dan gaat het apparaat na het opladen verder op het punt waar het gestopt was.

De robotstofzuiger is uitgerust met anti-val- en obstakelsensoren, waardoor het apparaat niet van de trap valt of tegen meubels aanrijdt. Kleine drempels vormen geen probleem. Het geluidsniveau bedraagt 63 dB, wat relatief stil is voor een robotstofzuiger in deze prijsklasse.

Inhoud van de doos

In de doos zitten twee zijborstels, een dweilhouder, een dweildoek, een stoffilter en tien katoenen watertankfilters. Je kunt het apparaat daarmee direct in gebruik nemen. Verder beschikt de Hombli over vijf schoonmaakstanden, zodat je per situatie een passende modus kunt kiezen. Het enige terugkerende onderhoud is het vervangen van het water- en stoffilter.

De robotstofzuiger is verkrijgbaar in een witte en een zwarte uitvoering. Let op: het apparaat is uitsluitend online te bestellen. Op de aanschafprijs van 89,95 euro komen nog 5,99 euro bezorgkosten. De totale aanschafprijs bedraagt daarmee 95,94 euro.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voor wie is dit interessant

De Hombli robotstofzuiger is een aantrekkelijke keuze als je eerst een robotstofzuiger wil proberen, zonder direct een groot bedrag te investeren. De combinatie van stofzuigen en dweilen, een degelijke accuduur en app-bediening maakt het een prima instapmodel.

Het gaat om een tijdelijke aanbieding, dus wees er snel bij!