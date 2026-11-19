Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar door een flinke cashback van 115 euro zakt de gemiddelde maandprijs voor 30GB data bij Simyo ver onder de vier euro. Daarmee ben je over twee jaar tijd zelfs goedkoper uit dan wanneer je kiest voor een kleinere databundel van 6GB of 10GB. In dit artikel zetten we alle acties en kosten van Simyo via Belsimpel overzichtelijk voor je op een rij.

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Grote bundel nu voordeliger dan een kleine

Er zijn momenteel weer genoeg verschillende sim only’s te vinden bij Belsimpel. Je ontvangt voornamelijk nu tijdens Black Friday verschillende acties als je een sim only afsluit, uiteenlopend van een gratis product tot een 100 euro cashback. In dit artikel gaan we een sim only met die laatste optie doorlopen. Het gaat hier over een Simyo sim only die nu via Belsimpel een cashback van 115 euro biedt, met nog eens een maandelijkse korting op bundels vanaf 20GB. Het meest interessante is dat door de combinatie van de cashback en korting de bundels van 30GB en 40GB bijna de helft voordeliger zijn dan die van 6GB tot zelfs 20GB. Je bent hierdoor voordeliger uit met een grote bundel dan met een kleine bundel.

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Zoveel betaal je echt voor Simyo over twee jaar

Om een goed overzicht te creëren bij welke bundel je nu wel een cashback of een korting ontvangt en hoeveel je hierdoor voor elke bundel onder aan de streep uiteindelijk kwijt bent, hebben we de acties doorgerekend over de tweejarige abonnementsperiode. Bij elk abonnement is uitgegaan van 400 belminuten en sms’jes. Door de 115 euro cashback ben je bij 30GB en 40GB over twee jaar tijd maar liefst 73 tot 109 euro goedkoper uit dan bij een kleinere bundel van 6GB, 10GB, 15GB of 20GB.

Bundel Nieuwe gemiddelde maandprijs Cashback Maandprijs 1 tot 12 maanden maandprijs jaar 2 6GB € 7,50 p/m Geen € 7,50 p/m € 7,50 p/m 10GB € 8 p/m Geen € 8 p/m € 8 p/m 15GB € 9 p/m Geen € 9 p/m € 9 p/m 20GB € 7,25 p/m Geen 3,50 p/m € 11 p/m 30GB € 3,46 p/m € 115 3,50 p/m € 13 p/m 40GB € 4,46 p/m € 115 3,50 p/m € 15 p/m

Ook heb je de mogelijkheid om voor een 1-jarig abonnement te gaan, zodat je niet meteen twee jaar vastzit aan een sim only. Je ontvangt hierbij geen cashback en ook zijn de abonnementen standaard 1 euro duurder. Wel ontvang je ook hier vanaf 20GB een maandelijkse korting. Dit geldt dan voor zes maanden, waarbij je in plaats van het normale maandtarief maar 4,50 euro per maand betaalt.

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