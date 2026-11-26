Gebruik je de telefoon nog veel om te bellen? Bij hollandsnieuwe pak je tijdens Black Friday tijdelijk een gratis onbeperkte belbundel in combinatie met lage maandkosten.

Pak nu een dubbele Black Friday-korting bij hollandsnieuwe

Black Friday is in volle gang en de aanbiedingen vliegen je ondertussen om de oren. Veel mensen wachten bewust tot het laatste moment met het afsluiten van een nieuw abonnement in de hoop dat de sterkste aanbiedingen pas op het eind verschijnen. Wie tot nu toe heeft gewacht met het kiezen van een nieuwe sim only, doet er goed aan om de nieuwste actie van hollandsnieuwe te bekijken.

De provider pakt uit met een dubbele aanbieding die vooral extra aantrekkelijk is voor iedereen die nog veel belt of sms’t. Je ontvangt de volledige contractduur gratis onbeperkt bellen en sms’en. Daarbovenop hoef je de eerste twaalf maanden van je abonnement 4,50 euro per maand te betalen voor de databundel.

Dit is de perfecte uitkomst voor wie de vaste maandlasten laag wil houden zonder te hoeven rekenen met losse belbundels. De Black Friday-actie van hollandsnieuwe loopt nog tot en met 7 december.

Gratis kostenplafond en meer voordelen bij hollandsnieuwe

Buiten de tijdelijke dubbele aanbieding heb je bij hollandsnieuwe te maken met allerlei voordelen. Zo maak je als klant gebruik van het betrouwbare 5G-netwerk van Vodafone, wat zorgt voor een snelle en stabiele mobiele verbinding.

Daarnaast werkt hollandsnieuwe met handige functies waarmee je flexibel blijft tijdens je contractperiode. Merk je na het afsluiten dat je toch minder data verbruikt dan verwacht, dan pas je jouw bundel maandelijks gratis aan. Andersom is uiteraard ook mogelijk als je juist extra data nodig hebt.

Een ander belangrijk pluspunt is het ingebouwde en gratis kostenplafond. Hierdoor hoef je nooit bang te zijn voor onverwachte buitenbundelkosten. Combineer je deze sim only tot slot met een vast internetcontract van Ziggo of hollandsnieuwe op jouw adres, dan ontvang je daarbovenop extra combivoordeel.

Wat ben je maandelijks kwijt onder de streep?

Als je goed in beeld wil krijgen wat je straks onder aan de streep kwijt bent tijdens deze Black Friday-actie, kun je het beste de gemiddelde maandprijs over de gehele periode doorberekenen. Zo zie je precies wat het werkelijke maandbedrag wordt. Bovendien hoef je geen losse belbundel aan te schaffen, wat normaal gesproken extra kosten met zich meebrengt.

In het onderstaande overzicht zie je precies wat je gedurende de actieperiode betaalt, wat het reguliere tarief is in het tweede jaar en wat je gemiddeld per maand kwijt bent over de totale twee jaar. Wie weinig data verbruikt, kan het beste kiezen voor een compacte bundel van 5GB of 10GB. Grote verbruikers pakken met de 40GB-variant in verhouding de hoogste korting.

In één keer compleet met de Samsung Galaxy A57

Ben je naast een nieuwe sim only ook op zoek naar een nieuwe telefoon? Dan kun je deze Black Friday-actie combineren met een nieuw toestel. Eén van de betere keuzes op dit moment is de Samsung Galaxy A57.

Bij deze telefoon geldt namelijk een eigen Black Friday-actie, waardoor je voor de smartphone zelf nu een toestelprijs van 240 euro betaalt. De oorspronkelijke adviesprijs van dit toestel ligt op 529 euro.

Is de Samsung Galaxy A57 de juiste smartphone voor jou?

De Samsung Galaxy A57 is een geschikt toestel voor wie niet de hoofdprijs voor de Galaxy S-serie wil neerleggen. Het toestel is uitgerust met een helder en kleurrijk 6,6 inch-scherm dat vloeiend beelden toont bij het scrollen en het bekijken van video’s.

Ook op het gebied van camera’s en batterijduur presteert de smartphone ruim voldoende voor dagelijks gebruik. Aan de achterzijde vind je een 50 megapixel-hoofdcamera waarmee je ook bij minder licht scherpe foto’s maakt, bijgestaan door een 12 megapixel-groothoeklens voor uitgestrekte landschappen.

Met de 5000 mAh-accu kom je gemakkelijk een lange dag door zonder tussentijds op te laden. Zoek je echter een telefoon voor hele zware mobiele games of intensieve videobewerking, dan kun je beter kijken naar een krachtiger topmodel.