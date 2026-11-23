Heb je de Samsung Galaxy A57 op het oog als je nieuwe smartphone, maar zat je te wachten op een scherpe deal? Je haalt het populaire toestel nu tijdens Black Friday met veel voordeel in huis. Lees gauw verder!

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Samsung Galaxy A57 tijdens Black Friday veel goedkoper

Zoals je vast wel weet, is Black Friday een goed moment om een nieuwe smartphone aan te schaffen. Veel webwinkels en providers stunten met lagere prijzen; ideaal voor als je niet te diep in de buidel wil tasten. Ook de populaire Samsung Galaxy A57 kun je nu voor een mooi prijsje op de kop tikken.

De Galaxy A57 werd in maart uitgebracht door Samsung met een adviesprijs van 529 euro, maar dat hoef je (gelukkig) niet meer voor de telefoon te betalen. Je bent nu € 337,48 bij bol.com plaza voor de populaire Samsung-smartphone kwijt.

Samsung A57 voor maar 107 euro

Het is voordeliger om de Samsung Galaxy A57 in combinatie met een (sim-only) abonnement in huis te halen. Alleen vandaag krijg je bijvoorbeeld 100 euro cashback bij Belsimpel, als je het toestel met een Youfone-abonnement combineert.

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Wil je lekker veel internet in je bundel? Dan is het de moeite waard om te kiezen voor een onbeperkt internetabonnement van Odido, bij webwinkel Mobiel.nl. Je betaalt dan maar 107 euro voor de Samsung Galaxy A57 als toestelprijs.

De beste deal is echter om voor Ben bij Belsimpel te gaan. Kies een abonnement met 25GB data en je betaalt voor de A57 180 euro. Bovendien krijg je dan de eerste 12 maanden 50 procent korting op je abonnement. Het eerste jaar betaal je hierdoor 4,75 euro per maand, daarna wordt dit 9,50 euro. Gemiddeld over een looptijd van twee jaar is dat maar 7,13 euro per maand.

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Samsung Galaxy A57 bij providers: vanaf 240 euro

Haal je het liefste je nieuwe telefoon bij je favoriete provider? Ook dan. Zo ben je bij Ben en Hollandsnieuwe momenteel aan het juiste adres voor de laagste toestelprijs van 240 euro. Dat is dus nog zo’n 100 euro goedkoper dan de laagste los toestelprijs.

Ook KPN, Vodafone en Odido hebben de A57 in het assortiment, maar bij deze partijen betaal je meer voor het toestel. Heb je echter thuis ook vast internet op je adres van één van deze providers, kies dan nu weer voor dezelfde aanbieder. Zo ontvang je klantvoordeel; wat leuke extra’s. Denk aan tot 20 euro korting per maand en gratis streamingdiensten zoals Netflix, Videoland en ESPN Compleet.

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Dit is de Samsung Galaxy A57

De Samsung Galaxy A57 is één van de populairste Android-telefoons van dit moment en dat komt door de goede prijs-kwaliteitverhouding. Het toestel heeft een fraai 6,7 inch-scherm met een hoge ververssnelheid, waardoor alles scherp, kleurrijk en vloeiend oogt.

Ook beschikt de Galaxy A57 over een snelle processor, die de meeste taken moeiteloos uitvoert. Verder is de smartphone lekker dun, maar toch stevig en bestand tegen een flinke regenbui. De accu gaat zonder problemen de hele dag mee, ook als je een intensieve gebruiker bent.

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Ondanks dat de Galaxy A57 niet de hoofdprijs kost, kun je toch rekenen op een goed updatebeleid. Samsung rolt (vanaf de release) zes jaar lang de nieuwste Android-updates en beveiligingspatches uit. Hierdoor blijf jij de komende jaren helemaal up-to-date.