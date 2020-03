Prijsvraag: 4 redenen waarom jij de Honor 9X Pro wil winnen (ADV)

De Honor 9X Pro is een krachtige midrange smartphone met een aantrekkelijke prijs van 249 euro. Met mooie verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger en vooruitstrevende features is het toestel zeker het overwegen waard. Doe mee aan de prijsvraag en win de Honor 9X Pro!

1. Full View display

De Honor 9X Pro is een stevig toestel met een strak design. Daarbij heeft het toestel een 6,59 inch-lcd-scherm, dat praktisch de hele voorkant beslaat. De resolutie van 2340 bij 1080 pixels zorgt voor scherp beeld bij het bekijken van foto’s en video’s of het spelen van games. De voorkant heeft geen inkeping of andere afleiding van het scherm dankzij de uitschuifbare selfiecamera.

2. Dynamisch X-design achterop

Als je het toestel omdraait, zie je het kenmerkende en opvallende X-design op de achterkant. Het toestel is beschikbaar in de kleuren zwart en paars, waarbij de paarse variant een bijzondere en luxe uitstraling heeft.

2. Goede hardware en grote accu

De Honor 9X Pro is uitgerust met een Kirin 810-processor, waarmee dagelijkse taken eenvoudig en vlot uitgevoerd worden. Dankzij het ‘Liquid Cooling’-systeem blijft de chipset koel. Zo kan het toestel zelfs tijdens zware taken – zoals het spelen van een game – snel blijven werken.

Verder is 6GB werkgeheugen en 256GB aan uitbreidbare opslag aanwezig. Zo kun je zonder problemen al je foto’s en video’s opslaan, of een aantal afleveringen van je favoriete serie downloaden en bewaren. Met de 4000 mAh-accu gaat de telefoon gemakkelijk een dag mee, waarbij ook snelladen aanwezig is.

3. Drie camera’s voor mooie foto’s

Bij een modern toestel mogen goede camera’s natuurlijk niet ontbreken. De Honor 9X Pro is voorzien van een 48 megapixel-camera, die ook bij minder licht goed presteert. Daarnaast is er de 120 graden-groothoeklens, waarmee je 8 megapixel-foto’s maakt en veel meer in één frame vastlegt.

Tot slot is er nog een derde camera die diepte-informatie vastlegt. Dit zorgt ervoor dat je goede portretfoto’s kunt maken met een onscherpe achtergrond. De eerder benoemde 16 megapixel selfiecamera is niet standaard zichtbaar op het toestel, maar schuift uit als je deze wil gebruiken. Deze opvallende camera geeft de telefoon een bijzondere twist.

4. Download apps via de Huawei AppGallery

Honor maakt gebruik van zijn eigen app-winkel (Huawei AppGallery), in plaats van Google-diensten. Deze AppGallery wordt continu doorontwikkeld, zodat alle relevante apps voor de gebruikers beschikbaar zijn. Ook apps die specifiek veel gebruikt worden in Nederland, denk hierbij aan de Albert Heijn-app.

