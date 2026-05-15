Alleen nog deze week tot 150 euro extra korting op Samsung Galaxy S26 (Ultra)

Sinds de lancering van de Samsung Galaxy S26-serie kon je de toestellen bestellen met persoonlijke korting tot 150 euro bij Mobiel.nl en Belsimpel. Deze actie is er alleen nog tot en met komend weekend, dus dit is je laatste kans!

Samsung S26-serie helft van de prijs

De Samsung Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra zijn al een paar maanden verkrijgbaar en in die tijd hadden Mobiel.nl en Belsimpel persoonlijke kortingscodes die je kon aanvragen. Op de S26 Ultra is dit 150 euro en de korting op het instapmodel is 50 euro. De S26 Plus haal je 125 euro goedkoper in huis bij Mobiel.nl en bij Belsimpel is deze korting 100 euro.

Deze aanbieding is er bij Mobiel.nl nog maar tot en met komende zondag 17 mei 2026, en geldig op zowel losse toestellen als in combinatie met een abonnement. Dit is dus je allerlaatste kans om jouw nieuwe telefoon flink goedkoper te scoren. Neem je er een abonnement bij, dan zorgen alle voordelen samen ervoor dat je hem zelfs voor de helft van de prijs kan regelen. Wees er dus nog snel bij!

Hier vraag je de persoonlijke korting aan

Persoonlijke korting bij Belsimpel

Bij Belsimpel vraag je de persoonlijke korting aan door bij Actie 2 op ‘Schrijf je in’ te klikken. Vervolgens ga je naar de landingspagina, waar je bovenaan je e-mailadres invult. Daarna ontvang je de codes in je inbox. Of ga via de knop hieronder direct naar de juiste pagina.

Persoonlijke korting bij Mobiel.nl

De persoonlijke korting vraag je aan via de pop-up die je te zien krijgt op de pagina van de telefoon van jouw keuze. Vul hier je e-mailadres in en je ontvangt de codes in je inbox. Daarna is het een kwestie van invullen bij het bestelproces.

Samsung S26 Ultra: vanaf 666 euro

De Galaxy S26 Ultra is het absolute topmodel van de S26-serie. Je beschikt met deze telefoon over de beste camera’s en de snelste processor. De laagste prijs vind je via Odido bij Belsimpel: na het aanvragen van de persoonlijke kortingscode via de pop-up op de S26 Ultra-pagina betaal je 666 euro voor de 256GB-variant in plaats van 816 euro.

Wie geen Odido wil, kiest het beste voor Vodafone via Belsimpel. Inclusief de persoonlijke kortingscode kom je dan op 702 euro. Wil je liever een los toestel, dan raden we je aan om hem via Bol te bestellen, waar hij nu 1029 euro kost. Deze prijs is lager dan wanneer je hem bij Belsimpel of Mobiel.nl met kortingscode zou bestellen.

Gratis Samsung Galaxy Tab A11+ of Chromebook Go bij S26 Ultra

Het is ook mogelijk om je S26 Ultra direct bij één van de providers te bestellen. Hier krijg je er bovendien een gratis Galaxy Tab A11+ tablet (bij Vodafone en KPN) of Chromebook Go (Odido) bij.

Samsung S26: vanaf 370 euro

De Samsung Galaxy S26 is het instapmodel van de serie, maar is een uitstekende smartphone. Met een scherm van 6,3 inch is hij compact genoeg voor eenhandig gebruik, en de snelle processor verwerkt alle taken zonder haperingen. Bovendien garandeert Samsung zeven jaar aan software-updates, waardoor je dit toestel gerust de komende jaren kunt blijven gebruiken. De adviesprijs voor de 256GB-versie begint bij 999 euro.

In combinatie met een abonnement is de S26 momenteel aanzienlijk goedkoper. Kies je voor Odido via Belsimpel en vraag je de persoonlijke kortingscode aan via de pop-up op de productpagina, dan betaal je slechts 370 euro. Na Odido is Vodafone de beste keuze: inclusief persoonlijke kortingscode heb je hem vanaf 526 euro bij Mobiel.nl. Een losse S26 bestel je het beste bij Bol, waar je 699 euro betaalt.

Gratis Samsung Galaxy Tab A11+ of Chromebook Go bij S26

Ook bij het instapmodel ontvang je via één van de providers een gratis Chromebook Go of een Samsung Galaxy Tab A11+.

Samsung S26 Plus: vanaf 631 euro

De Samsung Galaxy S26 Plus is de keuze voor wie een groot scherm wil zonder per se de allerbeste specificaties van de Ultra nodig te hebben. Met een scherm van 6,7 inch en een grotere accu dan de standaard S26 is dit het meest geschikte model voor wie accuduur en schermformaat centraal stelt. De adviesprijs voor de 256GB-versie bedraagt 1249 euro.

Met een abonnement via Odido bij Mobiel.nl haal je hem momenteel binnen voor 756 euro. Vraag je via de pop-up op de S26 Plus-pagina de persoonlijke kortingscode aan, dan daalt de prijs naar 631 euro. Liever een andere provider, dan is daarna de laagste prijs te vinden in combinatie met Vodafone bij Mobiel.nl. Hier betaal je, inclusief persoonlijke korting 787 euro. Een losse S26 Plus is het voordeligst bij Bol, voor 849 euro.

Gratis Samsung Galaxy Tab A11+ of Chromebook Go bij S26 Plus