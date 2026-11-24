Nog op zoek naar een nieuwe sim only deze Black Friday? Odido biedt verschillende sim only-bundels aan waarbij er voor iedereen wat bij zit, en kom je ook nog eens in aanmerking voor Klantvoordeel, dan pak je zelfs dubbel voordeel.

Dit zijn de Black Friday sim only-deals van Odido

Bij Odido is Black Friday ook begonnen. Naast korting op verschillende toestellen en internet en tv, pakt Odido tijdens Black Friday vooral uit met twee scherpe sim only-acties: Unlimited Solo (de eerste zes maanden met 50 procent korting voor 13,75 euro per maand) en Unlimited Snelst (tijdelijk al vanaf 27,50 euro per maand in combinatie met Klantvoordeel). Daarnaast heeft de provider voor elk type internetgebruiker een passende bundel klaarstaan, van kleine databundels tot verschillende Unlimited-opties.

Ook heb je bij een sim only de keuze tussen een tweejarig, eenjarig of maandelijks abonnement en pas je eenvoudig altijd via de Odido-app je bundel aan. Daarnaast betaal je momenteel geen aansluitkosten en kies je zelf voor een fysieke simkaart of een digitale esim.

De scherpste Odido sim only-bundels op een rij

Of je nu alleen af en toe een appje stuurt of onderweg non-stop series kijkt en altijd online wilt zijn, voor elk type gebruiker staat er tijdens Black Friday een passende bundel klaar (prijzen op basis van een tweejarig abonnement met onbeperkt bellen en zonder Klantvoordeel).

Basis gebruik

De categorie Basis gebruik bestaat uit bundels van 2GB of 10GB. Dit zijn de kleinste opties in het assortiment en ze zijn vooral geschikt voor wie bijna altijd op wifi zit en mobiele data alleen nodig heeft om buitenshuis af en toe te appen of iets op te zoeken. Je kiest voor 2GB voor 16,50 euro per maand of 10GB voor 19 euro per maand. Met deze bundels maak je gebruik van het 5G-netwerk met downloadsnelheden tot 300 Mbit/s en verbruik je jouw data ook gewoon binnen de EU.

Veel online

Zoek je een grotere databundel, maar wil je niet direct overstappen op onbeperkt internet, dan is de 20GB-bundel een logische keuze. Hiervoor betaal je 21 euro per maand en heb je ruim voldoende data als je onderweg regelmatig op sociale media zit, muziek luistert of videobelt. Wil je jezelf liever helemaal geen zorgen meer hoeven maken over je dataverbruik, dan kun je kiezen voor Unlimited Start voor 25 euro per maand (met snelheden tot 20 Mbit/s).

Wil je daarnaast ook een hogere internetsnelheid? Dan is Unlimited Basis tijdens Black Friday extra scherp geprijsd voor 30 euro in plaats van 32,50 euro per maand. Voor dat bedrag krijg je onbeperkt internet en bellen met een twintig keer hogere snelheid dan bij Start (tot 400 Mbit/s), inclusief 60GB internet binnen de EU.

Unlimited Solo: onbeperkt internet zonder te combineren

Heb je thuis internet van een andere provider of heeft je partner bijvoorbeeld een werktelefoon, waardoor je geen abonnementen kunt combineren voor extra voordeel? Speciaal daarvoor heeft Odido nu Unlimited Solo. Met deze bundel krijg je onbeperkt data en bellen met snelheden tot 300 Mbit/s en 50GB data in de EU, zonder dat je andere abonnementen op hetzelfde adres nodig hebt.

Tijdens Black Friday ontvang je de eerste zes maanden 50 procent korting, waardoor je nog maar 13,75 euro per maand betaalt. Neem je later alsnog een extra simkaart of vast internet van Odido erbij, dan stap je tijdens je contract gemakkelijk over naar een andere Unlimited-bundel en profiteer je alsnog van Klantvoordeel op je andere producten.

Onbeperkt snel

Wil je nooit meer op je dataverbruik letten én verzekerd zijn van de hoogste internetsnelheden, dan kom je uit bij de bundels onder Onbeperkt snel. Vooral Unlimited Snelst is tijdens Black Friday extra scherp geprijsd.

De bundel daalt standaard al van 37,50 euro naar 35 euro per maand, maar heb je al een ander Odido-abonnement op hetzelfde adres en meld je je aan voor Klantvoordeel, dan pak je daarbovenop nog eens 7,50 euro extra korting per maand. Je betaalt dan nog maar 27,50 euro per maand (of je kiest voor 5 euro korting per maand inclusief Videoland Basis ter waarde van 6,99 euro).

Heb je daarnaast behoefte aan extra entertainment, dan is Unlimited Plus een interessante optie voor 37,50 euro per maand. Hierbij ontvang je één Extra naar keuze uit diensten zoals Videoland, Amazon Prime, HBO Max, SkyShowtime, Viaplay, Deezer, Podimo, LinkedIn Premium Career, Visual Voicemail en Extra Veilig Online.

Wil je nog meer uit je bundel halen, dan biedt Unlimited Premium voor 49,50 euro per maand ruimte om tot drie van deze Extra’s (ter waarde van maximaal 29,99 euro) tegelijk te activeren.

Profiteer van extra voordeel met Odido Klantvoordeel

Ben je al klant bij Odido? Dan kom je in aanmerking voor Odido Klantvoordeel, waarbij je elke maand gebruikmaakt van verschillende vaste extra’s. Hierdoor worden de sim only-opties hierboven in combinatie met de Black Friday-acties nog eens extra voordelig. Je ontvangt namelijk 5 euro korting per maand op Unlimited Start en 7,50 euro korting per maand op Unlimited Basis, Snelst, Plus en Premium. Daarmee daalt de actieprijs van Unlimited Basis naar 22,50 euro per maand en die van Unlimited Snelst zelfs naar 27,50 euro per maand.

Is je keuze gevallen op een kleinere databundel van 2, 10 of 20GB, dan wordt deze gratis verdubbeld en ontvang je ook nog eens 2,50 euro korting per maand. Heb je daarnaast al internet van Odido thuis, dan ontvang je door dit te combineren 5 euro maandelijkse korting op je thuisabonnement. Ook kun je Videoland Basis (normaal 6,99 euro per maand) zonder extra kosten gebruiken door je mobiele Klantvoordeel-korting van 2,50 euro hiervoor in te wisselen.

Heb je al een Unlimited-abonnement op jouw adres, dan voeg je eenvoudig gezinsleden of huisgenoten toe met een extra Unlimited-bundel vanaf 20 euro per maand. Houd er hierbij wel rekening mee dat er nog 9,50 euro aan aansluitkosten bijkomt, omdat die hier niet bij zijn inbegrepen.